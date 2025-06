Niño Becerra alerta del futuro de los salarios para los trabajadores españoles: "La desigualdad no se va a detener"

El economista Santiago Niño Becerra ha vuelto a poner el foco en uno de los grandes debates que más preocupa a los trabajadores españoles. El profesor de economía ha analizado cómo afecta la desigualdad entre quienes más ganan y quienes apenas llegan a fin de mes en el mercado laboral. En un hilo publicado en la red social X (Twitter) el catedrático advirtió que la diferencia de rentas no solo es una consecuencia del sistema, sino una condición estructural de cómo funciona la economía actual.

"El capital cada vez tiene más importancia en los procesos productivos", empezaba su explicación Niño Becerra. El profesor habla de que "la tecnología es capital, y para crear tecnología es imprescindible el capital". Esto significa que la inversión y la propiedad de los recursos productivos se concentran en menos manos, generando lo que él llama un proceso de "el capital llama al capital", que se retroalimenta y acelera.

El mercado laboral está cada vez más polarizado

Niño Becerra cree que que hay grandes tendencias. Por un lado, los salarios más altos siguen creciendo porque "las personas con salarios altos, que son las que generan más valor, son cada vez más necesarias y más difíciles de encontrar y retener". Y por otro, los trabajadores con sueldos bajos "son crecientemente prescindibles para generar valor en la empresa y cada vez más fáciles de sustituir por la tecnología".

Esta teoría se basa en los últimos datos del informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se detalla que el 10% de los asalariados mejor pagados en el mundo se lleva el 48,9% del total de ingresos laborales, mientras que el 50% de los trabajadores con menores ingresos apenas concentra el 6,4%.

Esta tendencia "no se va a detener", y Niño Becerra cree que "se acelerará". El economista echa la culpa al sistema porque "lo exige y porque no hay voluntad de que sea de otro modo en un entorno en el que los Estados cada vez tienen un peso más marginal".

Las políticas fiscales o laborales parecen no estar frenando esta tendencia. En España, solo un 0,6% del PIB se destina a políticas activas de empleo, según datos de la OCDE, mientras que la inversión en innovación tecnológica y automatización no deja de crecer. La combinación de estos factores está empujando a una polarización en el mercado de trabajo que, de no corregirse, podría agravar aún más las desigualdades.

"Estamos viendo cómo el capital gana poder y cómo los Estados ceden protagonismo", concluye Niño Becerra, dejando claro que la economía del futuro, si no se toman medidas, será cada vez más desigual.