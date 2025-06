Un verano de récord recrudece la escasez de mano de obra en Canarias

Las empresas no encuentran todos los trabajadores que necesitan para cubrir sus vacantes. Un problema que no es nuevo, pero que se agravará en Canarias de cara a este verano. Una temporada estival en la que ya tienen puesta la mirada los empleadores, estimando la cantidad de profesionales que pueden requerir para reforzar sus plantillas. Pero tal y como ha ocurrido en años anteriores –y a pesar de que Canarias cuenta con un volumen importante de trabajadores en situación de desempleo–, no encontrarán los perfiles que demandan, ante la previsión de un verano que puede superar todas las expectativas después de un año turístico récord.

Una situación de la que ya han alertado tanto el Banco Económico Mundial como el Banco de España, organismos que avisan de que la prevalencia de la falta de personal se hace más patente en el sector servicios. Se trata de la actividad económica que prevalece en el Archipiélago, lo que acaba convirtiendo a Canarias es uno de los territorios más vulnerable a esta situación.

Ante un verano de actividad frenética –después de un año en el que el número de turistas no ha parado de crecer– las patronales canarias ya prevén que habrá más dificultades. «Conllevará la incorporación de bastantes fijos discontinuos, pero también iremos al mercado a buscar personal en la medida en la que nos haga falta de manera coyuntural», explica el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso. La patronal tinerfeña apunta que se parte de la base de que habrá bastantes problemas para encontrar los perfiles que se necesitan «porque ya los tenemos en circunstancias normales».

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, insiste en que el problema de la falta de trabajadores va más allá del sector servicios. «Como la demanda va a incrementarse estamos seguros de que todavía va a ser más grave el problema», valora. Y asegura que se debe revisar por qué en un territorio con un 13,5% de paro -según la última Encuesta de Población Activa (EPA)– no se encuentra mano de obra suficiente.

El Banco de España indica como principal motivo de que se esté produciendo este tensionamiento del mercado laboral a la brecha que existe entre las habilidades que tienen las personas que buscan empleo y las que requieren las empresas, lo que genera un desajuste. Algo que explica la gran paradoja canaria: faltan trabajadores a pesar de que existen 152.000 personas en situación de desempleo.

El organismo nacional también resalta la disparidad entre el aumento del número de empresas que demandan nuevos puestos de trabajo y el salario mínimo que las personas desempleadas están dispuestas a aceptar para desempeñar ese puesto de trabajo. Lo que provoca una relación inversa entre la tasa de desempleo y el número de vacantes.

Pero en Canarias, según los sindicatos, también entran en juego otros condicionantes que hacen que una parte de la gente que podría estar en disposición de trabajar rechace hacerlo. «Si no se mejoran las condiciones, si no se hace que los puestos de trabajo sean atractivos, si no favorecen la conciliación o si el salario no llega a final de mes la gente busca otras salidas», expone Borja Suárez, secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)en Canarias.

Hay quienes incluso auguran un futuro colapso del sector servicios ante su falta de atractivo para captar nuevos trabajadores. Una escasez de mano de obra que ya está teniendo, incluso, repercusiones en la propia actividad de las empresas. Así lo asegura Manuel Fitas, secretario de organización de la de la Federación Sindical Canaria (FSC). «Ya hay restaurantes que han reducido su horario y solo atienden en la cena o fuerzan el turno partido porque no encuentran personal», indica.

Entre los motivos que existen para que muchos trabajadores estén huyendo de los trabajos del sector servicios, los sindicatos enumeran también el cambio de perspectiva que abrió la pandemia y el relevo generacional. Ahora los trabajadores más jóvenes están más formados, saben lo que quieren y conocen mejor sus derechos. A diferencia de lo que ocurría en los inicios del desarrollo del sector en Canarias, donde la gran masa laboral procedía del sector agrícola o la construcción y solían ser personas con niveles de estudios más bajos.

Además, existen otras variables que también contribuyen para acentuar la falta de trabajadores o que haya aspirantes que acaben rechazando ofertas de trabajo. Una de ellas es el incremento del precio de la vivienda, que se ha encarecido muy por encima del nivel de los sueldos en los últimos años. Algo que provoca que los trabajadores del sector turístico no puedan acceder a inmuebles cercanos a su puesto de trabajo. Circunstancia que les obliga a invertir buena parte del salario en el transporte, donde también pierden tiempo, ya que la falta de unas infraestructuras adecuadas les hace a invertir más parte del día en el traslado hasta su centro de trabajo.

Una problemática que no puede achacarse a las empresas, recuerdan las patronales, ya que deben ser las administraciones quienes inviertan en para solucionarlo. Pedro Alfonso insistió en que en cuanto a la revalorización de los salarios se está por encima de la media, pero lo que afecta a la capacidad adquisitiva de los trabajadores son los costes de la vivienda «y eso no está en manos de los empresarios». De esta manera, también recordó que los empleadores se enfrentan a costes laborales que cada año van en aumento y aun así se está haciendo un gran esfuerzo para incrementar salarios.

Ante el problema de la falta de trabajadores muchos son los que miran a los extranjeros como una posible solución. Captar mano de obra fuera de Canarias es una alternativa que valida Pedro Ortega. «Lo más importante es que las empresas funcionen y si para ello la mano de obra tiene que venir de fuera se tendrá que hacer», determinó. Algo en lo que los sindicatos tienen sus dudas, ya que puede suponer mayor precarización en el sector y su apuesta pasa siempre por mejorar las condiciones laborales.n