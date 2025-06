José Elías prepara una ofensiva contra los Amodio en la próxima junta de accionistas de OHLA

José Elías, el empresario catalán máximo accionista de Audax, Ezentis o Atrys Health, planea lanzar una ofensiva total contra los hermanos Amodio en la próxima junta de accionistas de OHLA. El también dueño de la cadena de ultracongelados La Sirena, que cuenta con una participación del 8,67% en la constructora, ha creado una plataforma para aglutinar a accionistas minoritarios descontentos con la dirección de la compañía y pedir reformas en la estructura y gobernanza. Enfrente tendrá a los hermanos Amodio, primeros partícipes con el 21,62%.

La plataforma nace bajo el nombre de 'Make OHL Great Again' (MOGA) y pretende aglutinar a los accionistas minoritarios de OHLA descontentos con la gestión actual del consejero delegado, Tomás Ruiz, hombre de confianza de los mexicanos Amodio. Elías pretende aglutinar el voto para tirar abajo algunos de los puntos del día de la junta, con el objetivo de que "OHLA para que vuelva a ser lo que fue", como la política de remuneración a los consejeros, que el empresario considera desproporcionada para el estado financiero de la compañía.

Públicamente, Elías insiste en que MOGA no es una iniciativa "en contra de los Amodio, sino a favor de la compañía". "No tengo nada en su contra. Han hecho un gran trabajo, aportando a la compañía en un momento delicado. Eso sí, tienen que respetar que no son los únicos accionistas y, salvo que quieran quedarse el 100% de la compañía, tienen que respetar a sus compañeros de viaje", desarrolla en su último vídeo publicado el empresario.

Una de las novedades de MOGA es que también permite a los dueños de títulos delegar su voto en la próxima junta en favor de José Elías. Según trasladan fuentes cercanas al empresario, la plataforma habría logrado ya el apoyo de un porcentaje del capital de entre el 4% y el 5% de todo el capital, a pesar de que para conocer el porcentaje definitivo habrá que esperar aún dos semanas, hasta el próximo 27 de junio, día en el que se celebrará el acto previsiblemente en segunda convocatoria. Otras fuentes consultadas conocedoras rebajan el apoyo a Elías al entorno del 3%.

Aritmética complicada para Elías

La probabilidad a priori de que Elías recabe los apoyos para poner contra las cuerdas a los Amodio es baja. Al 21,62% que tienen ambos hay que sumar el 8,4% en manos de Andrés Holzer, empresario también de origen mexicano de la confianza del presidente y vicepresidente. Adicionalmente, los hermanos contarían con más personas de confianza en el capital —aunque con participaciones no significativas— que apoyarían sus iniciativas disparando por encima del 30% los apoyos del ala latinoamericana del consejo.

En el otro lado, Elías cuenta con los votos derivados de sus acciones y aquellas que le sean cedidas a través de MOGA porque sus socios Josep María Echarri y José Eulalio Poza, que entraron en la ampliación, ya habrían vendido o tendrían en marcha la desinversión de sus títulos, tal y como ha venido informando 'activos', diario de economía de El Periódico y Prensa Ibérica en las últimas semanas. Queda la incógnita de qué hará Antonio Almansa, un desconocido inversor del mercado de las energías renovables que también entró en OHLA de la mano de Elías, que ha mantenido participación, después de haber reducido a la mitad su peso previamente.

En cualquier caso, tal y como está la foto en este momento, se antoja complicado que el máximo accionista de Audax logre armar una mayoría superior al 15%, aunque aún quedan dos semanas para seguir convenciendo titulares de acciones descontentos. Si finalmente el apoyo a Elías ascendiese hasta el 20% o 25% (incluyendo las acciones en su poder), el empresario podría salir al mercado a comprar nuevos títulos para empatar en apoyos con los Amodio.