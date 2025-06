Isidro Martín, delegado de la APEI en Canarias: «Apoyamos la propuesta de Clavijo de usar el superávit para vivienda en las Islas»

¿Qué opinión tiene sobre la propuesta del presidente canario, Fernando Clavijo, al Ejecutivo de Sánchez para invertir el superávit de las instituciones canarias en la construcción de viviendas?

Aplaudimos y valoramos muy positivamente la propuesta del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para poder destinar el superávit a vivienda, sobre todo a la social y a la asequible. No es lo único que celebramos. El Observatorio de la Vivienda nos ayudará a tener datos reales, no sesgados por los portales inmobiliarios, sino reales. Con este órgano, tendremos los datos para saber cómo va el sector, poder hacer una proyección exacta de las necesidades, tanto de demanda como de compra, de cara a tres, cuatro o cinco años. Con esos datos podemos ir dando un perfil exacto y ver adónde nos podemos dirigir.

¿Camina Canarias a convertirse en un territorio casi inhabitable para los isleños?

Totalmente. Primero porque la condición económica, o quizás la capacidad económica que tenemos, es inferior a la de Europa. Y segundo, porque si no somos capaces de meter oferta en el mercado, y una oferta atractiva para que la gente intermedia y la gente que tiene un problema de vulnerabilidad tenga vivienda, nos vamos a convertir en un territorio muy salvaje y destinado prácticamente a gente con un poder adquisitivo bastante alto, que pueden ser los extranjeros, pero no en un territorio donde los nativos tengan vivienda.

¿Tienen constancia de que hay profesionales rechazando empleos por falta de vivienda?

Claro. Nos encontramos con que la gente no puede venir a trabajar porque no tienen donde vivir. Se trata de profesionales como médicos o policías, hay una amplia cartera a la que no le podemos dar solución. También están los estudiantes, que en un momento dado no tienen donde vivir, o familias compartiendo pisos que tampoco pueden hacer un proyecto de unificación.

¿Qué podríamos hacer al respecto?

A lo mejor tendríamos que incentivar y desviarnos hacia aquellas zonas menos pobladas, como pueden ser las islas mal llamadas menores, y en algunas zonas de las islas capitalinas donde no haya tanta demanda de clientes potenciales en alquiler. El problema generalizado en Canarias no es que nos hagan falta viviendas en todas partes, sino en determinados núcleos, sobre todo los capitalinos, donde se detecta más carencia. Tenemos que conseguir que los demandantes se interesen por los municipios que ahora mismo tengan oferta, por muy poca que sea. Esto se podría hacer a través de infraestructuras viales o con transporte público. Con ello se conseguiría dotar a los núcleos de trabajo de buena conectividad, rápida y fácil, con esos otros municipios donde tendrían una vivienda.

¿Hay lugares en los que este modelo ha funcionado?

Sí, Londres es uno de ellos. Se han hecho pequeños núcleos a una hora de distancia en tren de Londres centro porque es prohibitivo tener una casa en plena capital. Son como una especie de ciudades, fuera de Londres, donde tener una casa asequible y con buenas conexiones al centro.

Eso en las Islas chocaría con el colapso en las carreteras...

Totalmente. Tenemos un problema de congestión de tráfico, y aquí hay que pensar que el transporte público guiado puede ser una opción, como también lo pueden ser otro transporte público y otras soluciones puntuales adaptadas a la entrada y salida de los trabajos.

¿Conlleva esto ampliar infraestructuras?

Evidentemente. Si no somos capaces de ampliar las carreteras y las vías por donde iría ese transporte guiado, estamos perdiendo el tiempo. No hablo de contaminar más, sino de desarrollar una infraestructura a 40 años vista.

¿Cuarenta años vista?

Sí sí. El político a veces se centra en los cuatro años porque piensa en el voto, pero soy partidario, y creo, que todos los políticos, independientemente del color, deberían pactar y desarrollar una ciudad de cara al futuro. Un crecimiento a través de transportes, de infraestructuras suficientes para que mañana no tengamos grandes problemas y poder desarrollar ciudades y garantizarles un futuro digno a los canarios. De alguna manera poder desarrollar pequeñas ciudades o acometerlas en otros municipios, dándole la posibilidad a la gente de tener una vivienda más barata, a la que pueda acceder cualquiera, y poder crecer como sociedad.

¿Cree que la declaración de zonas tensionadas sería útil o contraproducente?

Solo le digo que si sobrecargamos más el problema... En Barcelona no ha servido de nada. Las zonas tensionadas, de alguna manera, buscan limitar los precios. Más bien penalizan más el mercado. Lo que hay que hacer, y por eso apuesto, es cambiar la ley del derecho a la vivienda, dar una seguridad jurídica a los arrendadores. Es posible que así tengamos ciertas viviendas en el mercado a corto-medio plazo. Tenemos que profundizar un poco en el decreto que está a punto de salir y tendríamos que esforzarnos en meter mucha propiedad, regulando la oferta y la demanda.

¿Los precios actuales reflejan una burbuja o están justificados por esa oferta y demanda?

La burbuja no existe porque no hay oferta en el mercado. Para que se produjera tendría que darse una serie de parámetros, concretamente casos financieros, de tal manera que habría un exceso de oferta y una sobrevaloración de las propiedades. Hay que intentar meter oferta en el mercado en el menor plazo posible. Esto sería a través de la colaboración público-privado.

¿El problema cuál es?

Otro embudo. El Gobierno ha hecho un decreto valiente que hay que acompasarlo con intentar externalizar las licencias y agilizarlas. Hay muchos proyectos sobre las mesas de los ayuntamientos, pero no avanzan porque no sacan las licencias.