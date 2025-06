Canarias suspende en ciberseguridad y está «igual de mal» que el resto del país

Casi medio millar de empresas canarias ha dado el salto a la era digital en los dos últimos años gracias a la Oficina Acelera pyme de la patronal hotelera Ashotel. Ciberseguridad -ámbito en el que las entidades isleñas están «igual de mal» que, en general, las del resto del mundo-, ‘blockchain’, robótica o IA han dejado de ser conceptos ajenos al día a día de muchos de estos negocios para incorporarse, en la medida de lo posible, a la actividad, los retos o las mejoras en su cadena de producción.

Son exactamente 497 las empresas canarias que se han beneficiado de las acciones y el asesoramiento gratuitos de la Oficina Acelera pyme de Ashotel, un tiempo en el que la patronal hotelera, además, atendió a 1.152 profesionales, con un grado de satisfacción medio de 9,25 sobre diez. Estos datos se expusieron ayer en la jornada de clausura de la Oficina Acelera pyme celebrada en la Factoría de Innovación Turística, FIT Canarias, de Adeje, en el sur de Tenerife, que contó con tres ponentes para abordar diferentes áreas de la transformación digital: Ferrán Martínez, director de Relaciones Institucionales y embajador de Reental; Laia Grassi, directora creativa de publicidad e IA generativa; y Selva Orejón, perito judicial especializada en reputación, identidad digital y ciberinvestigación.

La jornada estuvo conducida por José Ramón Fuentes, Jotaypunto, experto en comunicación, creatividad estratégica y modelos de negocio, y la bienvenida corrió a cargo de Juan Pablo González, gerente de Ashotel. «Es una gran responsabilidad para nosotros formar parte de la transformación de pymes y autónomos, especialmente de aquellas entidades que no forman parte del sector alojativo, ya que este proyecto se dirige a todas las actividades económicas, siendo esto un gran reto para una asociación sectorial», dijo en su intervención el representante de Ashotel.

La responsable de la Oficina durante estos dos años, Eliana Bautista, explicó que en ese tiempo se organizó un total de 37 eventos, jornadas, demostradores tecnológicos y seminarios‒, con una presencialidad del 70%, diez puntos por encima de la exigida por Red.es -dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización- en la convocatoria pública de este programa. La ‘Oapyme’ de Ashotel, además, ha cuidado la participación equitativa por géneros en las diferentes acciones, con un 52% de mujeres participantes. «El principal reto que teníamos es que siendo Ashotel una asociación sectorial, hemos podido llegar a empresas y autónomos de otros sectores, por lo que estamos satisfechos», dijo Bautista.

Asimismo -apuntó-, 119 pymes y autónomos se beneficiaron de los servicios gratuitos de asesoramiento, muchas de ellas en varias ocasiones. También en estos dos años se elaboraron hasta siete guías de digitalización para diferentes sectores, publicadas en la web ‘oap.ashotel.es’; se celebraron en bodegas de la provincia ocho sesiones de la iniciativa ‘Wine & TICS’; y 37 empresas finalizaron el programa de intraemprendimiento Retos Digitales.

En el turno de ponencias, Ferrán Martínez habló sobre ‘Top tendencias tecnológicas: de deportista olímpico a emprendedor tecnológico’, que es su caso personal: cómo evolucionó de deportista profesional a emprendedor tecnológico. Martínez hizo referencia a las similitudes entre los valores del deporte de élite y el emprendimiento, como el liderazgo de equipos o la orientación a resultados.

Ferrán Martínez, exdeportista olímpico: «Me rodeo de gente que sabe más que yo para tratar de aprender»

«Tras retirarme en 2002 de mi carrera deportiva, me reinventé, y ahora me pregunto a veces cómo he podido hacer tantas cosas en estos años», subrayó Martínez. «Soy muy disruptivo, me gusta adelantarme a lo que va a venir», reconoció. En esa línea, Martínez habló de ‘blockchain’, ‘quantum’, robótica, ciberseguridad… «Me rodeo de gente que sabe más que yo para tratar de aprender de ellas», afirmó.

A continuación, Laia Grassi, que ha trabajado para marcas como Coca-Cola, Audi, Škoda, Google, IKEA o Volkswagen, impartió la charla ‘La musa ahora usa wifi’. Grassi se centró en cómo la IA está revolucionando los procesos creativos, no sustituyendo la inspiración humana, sino amplificándola. «Yo defino la IA en dos palabras: electricidad y magia; la electricidad está en todas partes, igual que la IA; y magia, porque tiene ese componente de hacer realidad lo que quiero plasmar», explicó. Con ejemplos reales de campañas, diseño y ‘branding’, Grassi mostró cómo la IA generativa se ha convertido en una nueva aliada de pymes, agencias y emprendedores.

Selva Orejón, también fundadora y directora de OnbrandinG, empresa con más de 18 años de trayectoria en gestión de crisis de reputación ‘online’, comentó en su intervención titulada ‘Cada clic cuenta: la ciberseguridad empieza contigo’, los ciberataques más comunes que afectan a pymes y autónomos: suplantaciones de identidad, fraudes por correo o SMS, ataques a redes sociales... Orejón, que trabaja con varias empresas canarias, afirmó que no tiene «ningún sentido» diferenciar por territorios sobre el estado de la ciberseguridad de las organizaciones de las Islas, «que están igual de mal que en el resto del ámbito internacional», lamentó. La especialista habló de dos tipos de ataques: dirigidos -a una empresa o persona concreta-; y aleatorios, «la típica alerta que nos llega de que se ha vulnerado alguna base de datos en la que están tus datos».

La ‘Oapyme’ de Ashotel se enmarca en la Estrategia de Sostenibilidad y Digitalización de la patronal, puesta en marcha en 2019, y es la continuidad de las acciones iniciadas con la anterior convocatoria 2021-2023 y la Oficina de Transformación Digital (OTD), que Ashotel desarrolló en el periodo 2019-2020.