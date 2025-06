El récord de empleo dispara la recaudación por el IRPF en Canarias

Más ingresos que nunca. La recaudación de la Hacienda estatal por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) está en máximos históricos en el Archipiélago. Entre enero y abril, el Estado recaudó un total de 1.212 millones de euros en las Islas a través de este tributo, que se detrae mes a mes de las nóminas de los trabajadores y las pagas de los pensionistas. ¿Cuánto supone este incremento? En los primeros cuatro meses de 2025, el aumento respecto al mismo periodo del año pasado es del 12%. Un porcentaje que sitúa a Canarias como una de las autonomías que lideran el alza de la recaudación a nivel nacional, solo por detrás de Baleares. Un incremento que va de la mano de la actual bonanza económica y de los buenos datos de empleo que se registran en la comunidad.

De hecho, entre enero y abril ya se ha recaudado más a través de este impuesto –de donde proviene la mayor parte de los ingresos del fisco nacional en el Archipiélago– que lo que se obtuvo durante el primer semestre del año pasado. Tanto es así que han entrado en las arcas públicas 92 millones más en cuatro meses de los que se ingresaron hasta junio en 2024.

Un alza que lleva las cifras a un nuevo récord histórico, el enésimo desde que se superase la pandemia, cuando el desplome de la economía hizo descender las cifras. No es casualidad que las dos autonomías en las que se ha registrado un mayor incremento sean también las que han experimentado un mayor crecimiento del empleo. ¿El motivo? De nuevo, hay que buscarlo en la actividad turística, determinante para la economía de ambas regiones. Un sector pujante que no ha hecho otra cosa que crecer después de tocar suelo en 2020 debido al covid, pero que incluso ha superado los niveles de visitantes y facturación que se registraban antes de la pandemia. Algo que ha tirado del crecimiento del empleo en Canarias, que también se ha situado en máximos históricos varios meses del año pasado.

A más empleo, más trabajadores que pagan IRPF, pero este no es el único motivo por el que crece la recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), y no solo en el Archipiélago, sino también a nivel nacional. En todo el Estado, el organismo ha detraído 49.773 millones de euros de los contribuyentes hasta el mes de abril. Una cifra que supone una subida del 10,2% respecto al año anterior. Lo que sitúa a Canarias como una de las pocas comunidades de régimen común cuyo incremento está por encima de la media nacional.

Al récord de empleo se unen otros dos factores que han provocado todo un festín recaudatorio en los últimos años: la inflación y la reiterada negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a deflactar el IRPF. Desde 2021, la escalada de los precios ha provocado que la capacidad adquisitiva de muchos trabajadores se viera mermada, de modo que comprobaban cómo con su salario ya no podían comprar las mismas cosas que antes. Los afortunados que conseguían que su empresa les subiera la nómina para compensar el alza de precios se han encontrado en ocasiones con una sorpresa cuando llega la hora de cobrar: sube su sueldo pero al mismo tiempo también lo hace la cantidad que tienen que pagar de IRPF. Todo porque no se han ajustado o adaptado los tramos de renta –aquellos en función de lo que se contribuye al erario público dependiendo de tus ingresos– a la inflación. Con lo que a pesar de que incluso con la subida salarial el poder adquisitivo del trabajador quizás no haya mejorado, o incluso hasta haya empeorado –si el alza no ha compensado por completo el encarecimiento de los precios–, puede acabar pagando más IRPF.

Para tener claro como estos dos factores, que van de la mano, han contribuido al incremento de la recaudación basta con poner la lupa sobre los ingresos de 2019, un año antes del estallido de la pandemia. En aquel momento, en el primer cuatrimestre del ejercicio, los contribuyentes canarios aportaron vía IRPF 729 millones de euros. Una cifra que casi se ha doblado seis años después.

Teniendo en cuenta que el IRPF es el gran impuesto directo del país, es normal que la recaudación total de la Hacienda estatal en Canarias también se encuentre por las nubes. Entre el 1 de enero y el 30 de abril, ascendió a 1.582 millones de euros. Una cifra que también es superior a lo recaudado a lo largo del primer semestre de 2024. En concreto, 37 millones de euros más.

Y si los ciudadanos están contribuyendo más que nunca, también lo están haciendo las empresas a través del Impuesto de Sociedades. En los primeros cuatro meses de este 2025, los negocios del Archipiélago han aportado 155 millones de euros a la caja común del Estado. Supone un ligero aumento del 1,8% respecto al año anterior, pero un incremento sustancial si se compara con los datos de 2019. La recaudación a través de esta vía ha crecido en un 86,7% en el Archipiélago, ya que hace seis años la cifra para el primer cuatrimestre se quedó en apenas 83 millones de euros.