El precio de la vivienda acelera su subida y crece un 15% en Canarias

El precio de la vivienda ha subido un nuevo peldaño en la vertiginosa escalera de encarecimiento que comenzó tras la pandemia y que parece no tener fin. Quienes adquirieron una casa en mayo en las Islas tuvieron que pagar un 15,5% más que los que se convirtieron en propietarios el año pasado. Pero es que comprar en un mes o en otro también puede generar que se tenga que desembolsar dinero extra por una misma propiedad. Las viviendas subieron en Canarias un 1,6% entre abril y el mes pasado.

Es la información que puso ayer sobre la mesa Tinsa –compañía multinacional líder en valoración y asesoramiento inmobiliario– que se suman a la cascada de datos que afectan al mercado inmobiliario, debido a la escasez de estadísticas oficiales. Según sus cálculos, en los dos archipiélagos del país -Canarias y Baleares- la vivienda es casi un 70% más cara que en los mínimos que se registraron tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Pero es que además el coste de los inmuebles sobrepasa ya en un 15,4% los máximos que se registraron en 2007 y 2008, cuando todavía era difícil imaginar que se acabarían los excesos del mercado inmobiliario.

Sin embargo, los precios se sitúan por encima de ese récord histórico si no se tiene en cuenta el efecto de la inflación, ya que si se considera este indicador el valor medio de las viviendas en el Archipiélago estaría, en términos reales, un 17% por debajo de los de aquel momento.

Esfuerzo para el comprador

Aun así, que los precios no hayan alcanzando de manera real los desorbitados costes que se registraban entonces, no quiere decir que a la mayoría de los residentes no les suponga un esfuerzo titánico acceder a una vivienda. Eso para quienes puedan alcanzarla porque para otras familias esta posibilidad queda del todo fuera de la ecuación. La escasez de oferta, los bajos salarios, las dificultades de ahorro y las complicaciones para acceder a la financiación necesaria son una cadena de catastróficas desdichas para muchos de los que se proponen hacerse con las llaves de un inmueble al que puedan llamar hogar.

A nivel nacional los precios también aceleraron su subida en mayo casi un 10%, mientras que el crecimiento mensual se situó en un 0,9%. La directora del Servicio de Estudios de Tinsa, Cristina Arias, señala a la elevada competencia como uno de los factores que impulsa todavía más el precio en los territorios insulares y las grandes ciudades. Poca oferta y mucha demanda continúan siendo, por tanto, protagonistas en el tensionamiento de un mercado que parece no tener fin.