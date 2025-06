Rayco Herrera, dueño de Gofio Gomero: «El gofio tiene futuro, pero las empresas deben adaptarse al nuevo consumo»

Rayco Herrera asegura que su gofio acumula tantos premios porque se elabora con buena materia y mucha dedicación. ¿Su sueño? Plantar sus granos. El gofio es uno de los productos estrella de la gastronomía de las Islas.

Mejor gofio del Archipiélago varios años seguidos y suma más de 50 galardones. ¿Cuál es la clave del éxito?

No hay ningún secreto. Trabajar con una buena materia prima y selecta es lo que hace que tengas un buen gofio. También, hacer un seguimiento al proceso desde el minuto cero hasta que ya el producto sale a distribución. Nosotros a la hora de hacer las combinaciones somos muy rigurosos y también a la hora de molerlo, es casi lo más importante. Tenemos una buena textura y una buena combinación de cereales y legumbres y ese es el toque. Es lo que hace que al final el gofio te transporte al sabor de siempre, al que te hacían tus padres cuando eras pequeño. Te permite viajar a distintos momentos.

¿De dónde proceden los granos que utiliza para realizar el gofio? ¿Utilizan grano local?

Nosotros el millo que utilizamos es de origen español, de la zona de Andalucía. Es un grano envasado directamente desde los graneros, desde los agricultores. Es una ventaja que no venga a granel en el barco porque puede coger olores y contaminación de algún tipo. El trigo viene de Francia. La cebada y la avena vienen de Alemania. Y el garbanzo es de origen nacional también. Y luego trabajamos con un poco, unos 10.000 kilos al año, de grano local. Uno de los nuestros proyectos es hacer una variedad de gofio que el 100% esté bajo mi mano. Que todo el proceso lo hagamos nosotros. He adquirido hace poquito unos terrenos. Ya estoy en siembra y bueno, espero que el proyecto sea fructífero, porque es un producto muy demandado. Hay mucha demanda, pero no hay grano.

¿Por qué los agricultores isleños no se animan a cultivar grano?

Porque solo sacarían beneficios si alguno de los molinos de Canarias quisiera dedicarse a trabajar única y exclusivamente con grano local. Un año muy bueno nuestro, puede ser un año de 10.000 kilos con grano local. Y nosotros trabajamos con más de 200.000 kilos de millo de fuera. Diez toneladas de 200, es un porcentaje pequeño. Nosotros soñamos con trabajar algún día con grano 100% canario. En 2011 Canarias consiguió una Indicación Geográfica Protegida (IGP), ojalá tuviésemos una Denominación de Origen, aunque solo fuera de tres tipos de cereales. Hace 50 años no se importaba, las familias se cultivaban su grano, lo tostaban y se lo llevaban a sus molinos. Ahora estamos en la comodidad de comprar paquetes.

¿Cómo afectó al negocio la subida de las materias primas tras la guerra en Ucrania?

Sufrimos un incremento de los precios. Tanto por la subida del combustible, como por la del material de envasado. No es que hubiera desabastecimiento de los cereales que nosotros usábamos para el gofio, pero estos se empezaron a utilizar para más cosas y por eso también hubo subida de precios. Pagamos el grano más caro.

¿Cuál es el reto principal al que se enfrenta la empresa?

La distribución es un reto. Estamos en una isla no capitalina, con doble insularidad. Para poder exportar a Lanzarote estamos en torno a unos 32 céntimos de transporte por kilo. Es un producto pesado, por así decirlo. Yo envío a Europa una caja que pesa entre 6 y 8 kilos, y sale 50 euros solo el envío. Y cuando envío a Península, es lo mismo. El reto es la logística. Al ser una empresa tan pequeña y del sector artesanal, si te dedicas a una cosa, no te dedicas a la otra. Faltan plataformas que puedan exportar nuestros productos sin necesidad de nosotros tener ese dolor de cabeza que producen los envíos.

Los premios dejan claro que las instituciones valoran el producto, pero ¿y la ciudadanía? ¿Cree que el gofio ha perdido protagonismo en la dieta de los canarios o está resurgiendo?

Nosotros todos los años vamos creciendo entre un 8 y un 10%. Tenemos muy buena aceptación. De los 100 paquetes que se venden al día en el municipio, 98 son nuestros. La gente me lo dice y uno ve cuál es la mercancía que tiene rotación.

¿Tienen compradores fuera de las Islas?

Hacemos algún envío puntual. A Miami, Florida y también algo a Alemania e Italia. En la Península, todo aquel canario que migra, donde quiera que esté, al final consume gofio. Y los peninsulares que vienen a Canarias y se dejan deleitar por el producto, por su esencia, sienten curiosidad y al final pagan 20 euros en el envío de un paquete. Es un producto con altos valores nutritivos, alto valor de fibra. Un alimento esencial en la época de guerra y posguerra.

Ahora también está de moda entre los grandes chefs canarios...

Sí, es algo que me alegra, no solamente por el gofio, sino en general. Cada vez hay una apuesta mayor por los productos de kilómetro cero. Con el gofio, puedes hacer 30.000 tipos de platos y cada vez se está introduciendo más en la cocina moderna.

El enoturismo está muy de moda. ¿No es posible montar algo similar con el gofio y los molinos?

Existe, no es nuestro caso porque, desgraciadamente, en La Gomera no hay suelo industrial. Entonces ya no podemos hacer una fábrica. Yo llevo varios años con la intención de hacer una fábrica más cómoda y hacer un espacio donde la gente, sin molestar a la producción, pueda acceder a degustar y visualizar cómo se elabora. ¿Qué pasa? Que no hay ningún local en las proximidades donde se pueda hacer una instalación así. Es un objetivo que tengo en la mente para los próximos años. Nosotros tenemos una producción diaria de mil kilos, pero si produjéramos el doble también se vendería. Estamos limitados por el espacio. Pero más vale tener una producción pequeña y mucha calidad.

¿Hay gofio para rato?

Yo creo que seguirá siendo un producto demandado. No solo en Canarias, también en otros países en desarrollo. Creo que los jóvenes van a sentir esa inquietud por así decirlo y las nuevas generaciones van a seguir con esto. Pero todo en esta vida es avanzar, el gofio no se puede quedar atrás. Tienes que ir adaptando la producción al nuevo consumo. Y hacer campaña para dar a conocer el gofio, hacerlo apetecible y mejorar la receta.