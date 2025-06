Guido Imbens, Nobel de Economía 2021: "Es mejor la reducción de jornada que la semana laboral de cuatro días"

Guido Imbens (Geldrop, Países Bajos, 1963), recibió el Nobel de Economía en 2021 por los conocimientos sobre el mercado laboral que han aportado sus contribuciones metodológicas en el análisis de las relaciones causales. Es profesor en la Stanford Graduate School of Business. Ha desarrollado herramientas que permiten responder con rigor científico problemas en el ámbito laboral, aplicando métodos experimentales al estudio de la economía, similar a los ensayos clínicos. Dice que los "experimentos naturales" consisten en aprovechar acontecimientos de la vida real que permiten contrastar empíricamente cuál es la relación entre las causas y los efectos. En declaraciones a Levante-EMV analiza el futuro del mundo del trabajo y las empresas. Y destaca la necesidad de educar desde una "edad temprana" en la importancia de la ciencia.

El Gobierno de España impulsa la reducción de jornada a 37,5 horas. ¿Es partidario de recortar el tiempo de trabajo o de implantar la semana de cuatro días?

Pienso que es necesario recortar el tiempo de trabajo porque así se puede crear una cultura de flexibilidad y trabajar todos juntos en busca de un objetivo que mejore la productividad de las empresas. Durante la pandemia se expandió el teletrabajo y se redujo la interacción personal entre los trabajadores, lo cual no es bueno y debe mejorarse este aspecto. Una empresa funciona mejor cuando están los equipos de trabajo más unidos. Es mejor reducir las horas de trabajo que los días de trabajo. Por eso, la jornada laboral de cuatro días no acabo de verla bien.

El impacto de la digitalización y la IA en el mercado laboral, ¿qué consecuencias va a tener en el corto plazo en el trabajo?

Dependerá de qué tipos de trabajo estemos hablando. No es lo mismo el empleo en un 'call center' que el de otros puestos. La productividad en los 'call center' ha subido con la aplicación de técnicas de inteligencia artificial y, por tanto, ya no hacen falta tantas personas en estos puestos. Sin embargo, en otros ámbitos, como por ejemplo en temas jurídicos, puede funcionar la IA, pero puede generar problemas de interpretación y no podemos poner toda nuestra confianza en estas nuevas tecnologías para resolver cuestiones jurídicas. Debemos ser algo críticos con la IA en el ámbito de las leyes. Todavía pasará tiempo hasta que la IA se implante en todos los ámbitos del trabajo.

Fenómenos complejos

Sus investigaciones han revolucionado la forma de entender fenómenos complejos laborales. ¿Qué impacto real tiene una mayor educación en los ingresos futuros?

En los últimos veinticinco años ha mejorado mucho el ámbito de la formación y de la educación en todos los niveles. La educación se ha visto reforzada por la digitalización y la IA. La educación es importante para mejorar los ingresos futuros de cualquier sociedad y de sus empresas porque la educación mejora a las personas.

Guido Wilhelmus Imbens, en el balneario Las Arenas. / G. Caballero

¿Cómo influye la inmigración en los salarios y el empleo de un país?

La inmigración no genera impactos negativos en el mercado laboral de un país. La educación es muy importante porque contribuye a mejorar los salarios. Y el trabajo de los que vienen de fuera puede tener un impacto positivo en el largo plazo si se cuida su capacitación y formación. En Estados Unidos se ha visto la contribución de los inmigrantes en la mejora de las retribuciones en su mercado laboral.

Batalla arancelaria

¿Qué impacto tendrá en el empleo la batalla arancelaria desatada por el presidente de EE UU, Donald Trump?

Hay mucha incertidumbre todavía sobre qué va a pasar con los aranceles y la batalla que se ha abierto de Estados Unidos. Todavía es pronto para evaluar su impacto en el mercado laboral porque hay muchas inversiones pendientes de la evolución del comercio exterior. Está por ver qué pasará finalmente con los aranceles y será la respuesta de cada país del mundo.