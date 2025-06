Canarias mantiene el empleo pese al fin de la temporada alta turística

El mercado laboral resiste en el Archipiélago. El pasado mes de mayo, plena temporada baja turística en las Islas, el paro volvió a caer. El número de desempleados se aminoró en 2.473 personas, por lo que la lista de demandantes de empleo cerró en 152.171 parados, la cifra más baja desde enero de 2008. Los datos de afiliados a la Seguridad Social de mayo –que se traducen en creación de puestos de trabajo– también resistieron y aunque en este caso sí hubo destrucción de empleo (809 trabajadores), el número total de afiliados medios en las Islas fue de 938.168 personas, tercer dato más alto de la historia.

Eso sí, el impulso de la recuperación tras la pandemia no es infinito. Las cifras son positivas, pero reflejan que el mercado laboral canario baja una marcha y ya empieza a dar signos de «estabilización» tras años de récords en la ocupación. No hay que alarmarse, los datos de paro siguen a la baja, pero la caída del 0,1% en la afiliación respecto al mes de abril, convierten a Canarias en la única comunidad autónoma en la que se destruyó empleo. «Canarias empieza a mostrar señales claras de que entra en una fase de estabilización, tras varios años de recuperación, en la que el empleo ya no crece al mismo ritmo que lo venía haciendo», aseguró ayer el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé.

Semana Santa

El freno es claro, se trata de la primera vez desde la pandemia que el dato de afiliados retrocede en el quinto mes del año. Desde la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) lo vinculan al efecto de las contrataciones en Semana Santa –este año cayó en abril–, ya que la bajada se concentra especialmente en la hostelería, que registró 1.803 (-1,1%) efectivos menos. En cambio, sanidad y construcción mostraron alza, con 723 (0,7%) y 526 (0,9%) nuevos empleados, en cada caso.

Ante este escenario de ralentización del crecimiento del mercado laboral, las patronales insisten en la necesidad de «consolidar el empleo generado desde 2021, mejorando su calidad y sostenibilidad a través de la formación y el incremento de la productividad».

Hay que ser cautos, pero no alarmistas. Los datos interanuales muestran que en hostelería el saldo es positivo: se han ganado 5.746 efectivos, lo que representa un incremento del 3,5% respecto al año anterior. También en sanidad se han sumado 4.541 individuos y en las actividades administrativas y servicios auxiliares, 3.582 personas. En el conjunto nacional se anotó un ascenso de 195.736 individuos, hasta alcanzar 21.784.375 afiliados. Destacando la hostelería, que sumó 78.476 trabajadores adicionales.

Desde la CEOE Tenerife afirman que los datos muestran una evolución positiva, impulsada en parte por el conocido «efecto verano», asociado al aumento de contrataciones en sectores ligados al turismo y la hostelería.

Agricultura

El paro bajó en mayo en casi todos los sectores, a excepción de la agricultura, que es el único que registró un incremento, con un 1,51% más de personas desempleadas (37 más que en abril). El desempleo se redujo en el resto de sectores: un 2,00% en la industria (-113 personas), un 2,73% en la construcción (-360), un 1,56% en los servicios (- 1.898) y un 1,20% en el colectivo sin empleo anterior (-139).

En comparación con mayo de 2024, Canarias registró una reducción del desempleo del 8,37%, lo que equivale a 13.893 personas menos en paro. Esta mejora alcanzó a todos los sectores, destacando especialmente la agricultura, con una caída del 17,37% (-522 personas), y la construcción, que redujo su cifra de desempleados en un 14,16% (-2.115).

Desde el Gobierno de Canarias destacaron ayer el dato del paro juvenil –menores de 25 años– que por primera vez en la historia baja de los 8.000. La viceconsejera de Empleo, Isabel León, hizo hincapié en las diferentes medidas que está tomando la Consejería para reducir la cifras como «la apuesta decidida por la formación y por la Garantía Juvenil, que está contribuyendo a que los jóvenes tengan más oportunidades laborales, además de estimular su participación en programas de empleo que les permite recibir una remuneración mientras se forman».