Los turoperadores recuperan terreno frente a la venta directa tras el covid

Lo que parecía que iba a desaparecer con la democratización de internet y la expansión de las tecnologías sigue muy presente. La última encuesta sobre el gasto turístico, elaborada por el Instituto Canario de Estadística (Istac), refleja que casi la mitad, el 48,3%, de los turistas que visitaron Canarias durante el primer trimestre de 2025 lo hicieron con un paquete turístico contratado. Es decir, con un servicio que incluye al menos transporte y alojamiento y que tiene un precio indivisible. Ni el mayor acceso a plataformas digitales ni la proliferación de las compañías aéreas de bajo coste han logrado desbancar al que hasta antes de la pandemia del covid era el rey de la contratación turística en el Archipiélago: la turoperación.

En la década de los noventa, cerca del 90% de los turistas contrataba este tipo de servicios para planificar su traslado al Archipiélago. Con el paso del tiempo, los viajeros tuvieron un mayor acceso a herramientas digitales, lo que provocó un auge de las ventas directas y el porcentaje de paquetes turísticos se redujo, llegando a representar en 2019 un 56%. El impacto del covid desinfló el porcentaje en 2021 hasta el 44%, pero la turoperación ha vuelto a ganar terreno y en 2024 llegó a suponer el 50% de las ventas. La mitad de una tarta que se mantiene, por el momento, en este 2025 a pesar de que antes de la pandemia el sector ya se planteó la necesidad de que el destino redujera la dependencia existente con los turoperadores.

«En sus manos»

«Los operadores siguen teniendo importancia porque prácticamente tienen la conectividad de Canarias en sus manos», afirma el presidente de la Cehat y Ashotel, Jorge Marichal, quien explica que esa dependencia existe por ser un destino insular. «Sin la turoperación, tendríamos muy complicado el hecho de mantener el número de clientes, pues el riesgo que asumen los operadores con la capacidad aérea es importantísimo», recuerda. Para acabar con la dependencia, según Marichal, habría que tener una conectividad aérea con los principales mercados emisores similar a la de grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Al no ser el caso, el presidente de la patronal hotelera tinerfeña –y nacional– recomienda ser «realista» y entender que el negocio funciona combinando la venta directa con la operación tradicional.

Y en la misma línea se pronuncia el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo (FEHT) de la provincia de Las Palmas, José María Mañaricua, al asegurar que la turoperación «pone asientos» que son fundamentales en el destino arriesgándose a llenarlos o no, por lo que considera que hay que «tener un profundo respeto» hacia este tipo de empresas.

El empresario considera que, a pesar del auge de las ventas directas, los paquetes turísticos seguirán teniendo una implantación importante y mantendrán su peso en las Islas. «Aunque ahora la tarta de los demandantes de la industria de hoteles es más amplia, la turoperación seguirá teniendo importancia porque son capaces de crear destino», asegura Mañaricua, quien aclara que un 20% es venta directa y que otro 20% viene a través de portales digitales como Booking o Expedia.

Los presidentes de las patronales canarias aseguran que uno de los factores que empujan a los turistas que viajan a las Islas a contratar este tipo de paquetes es la «seguridad y garantía» que obtienen con este tipo de contratación. «La pandemia puso a todo el mundo en firme, los que se buscaron la vida por su cuenta también tuvieron que buscar soluciones por su cuenta», recuerda Marichal, quien también reconoce que hay muchos clientes que son cada vez más autosuficientes y prefieren organizar las vacaciones por su cuenta. «La gente se mete en las webs de reseñas y ya saben hasta qué chiringuito visitar. Con las redes sociales la figura del mediador que antes hacía el operador ha cambiado», afirma.

Desde la Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Turoperadores también apuntan a la «seguridad» como uno de los motivos que mueven a los turistas a contratar paquetes turísticos. «Se sienten amparados porque saben que los grandes operadores tienen agentes que hablan su idioma en el destino» explica el gerente, Francesco Delli-Paoli, quien recuerda que este tipo de paquetes también incluyen seguros de viaje que cubren los problemas que puedan surgir durante el mismo.

La caída del turoperador Thomas Cook –en septiembre de 2019– levantó, según el gerente, una «bandera roja» en el sector que empujó a todos los implicados a «repensar un poco el modelo», pero del debate no se materializó nada concreto y los porcentajes reflejan que la demanda del cliente europeo sobre el paquete turístico sigue ahí. ¿Y el perfil? Según Delli-Paoli no hay un único nicho. «Hay turoperadores que se especializan, incluso, en una edad determinada dando servicios acordes a esa edad», explica. No es, por tanto, un camino que utilizan solo los turistas silver.