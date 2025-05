Nuevo subidón del IGIC en medio del debate sobre la fiscalidad turística

El festín recaudatorio prosigue en Canarias. El récord alcanzado por la Hacienda autonómica en el ingreso del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) el año pasado –que se elevó hasta los 2.324 millones de euros– no toca techo y en los dos primeros meses de este 2025 ha superado por primera vez los 500 millones.

Una cifra que supone un 9,1% más que en los mismos meses del año anterior. El incremento en la recaudación procede, por un lado, del aumento del consumo realizado por los propios hogares canarios –ya que el IGIC se abona cuando se adquiere cualquier tipo de bien o servicio–, pero también por los visitantes que llegan a las Islas para pasar unos días de vacaciones y que lo pagan al abonar su estancia en el hotel, cuando almuerzan en un restaurante o si alquilan un coche para moverse durante su viaje.

El subidón recaudatorio se produce en un momento en el que el debate sobre la fiscalidad turística se ha reavivado en el Archipiélago y la posibilidad de sobregravar al sector, ya sea a través de un incremento del IGIC o por la creación de una tasa o impuesto ad hoc, se ha vuelto a poner sobra la mesa.

Las cuentas del IGIC –la principal vía recaudatoria del fisco isleño– no han dejado de incrementarse en los últimos años, al calor del crecimiento de la economía canaria que no ha hecho otra cosa que subir y subir una vez se dio carpetazo a la pandemia. Un despegue de la economía que se nota en la propia actividad turística –con récord en el número de visitantes y también en el desembolso que dejan en el Archipiélago– pero también en otros indicadores como el número de ocupados o de afiliados a la Seguridad Social.

Y que tiene además su efecto en la recaudación autonómica, con cifras que no se habían visto nunca antes. Si ya a lo largo de 2024 los ingresos vía IGIC se habían incrementado un 8,8% –sobre los del año anterior que ya habían sido extraordinarios de por si, convirtiéndose en el que primero en el que se rebasó la barrera de los 2.000 millones– los dos primeros meses de 2025 han sido un suma y sigue. Se han recaudado 45 millones de euros extra solo en enero y febrero, de acuerdo con los datos publicados por la Agencia Tributaria Canarias (ATC).

Un aumento de los ingresos que coincide con todo un abanico de propuestas planteadas en los últimos meses para incrementar, de una forma u otra, la fiscalidad al sector turístico. Lo que se ha puesto sobre la mesa es que la actividad, –que actúa como locomotora de la economía del Archipiélago, tal y como ha hecho en las últimas décadas–, contribuya más para mejorar la redistribución de la riqueza que genera. La eventual subida de impuestos –en forma de un incremento del IGIC a los servicios turísticos– ya ha sido planteada por Coalición Canaria (CC) y va en línea con lo que el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, lleva proponiendo desde hace meses, que el sector tiene que hacer un esfuerzo mayor en un momento en el que experimenta una bonanza económica sin precedentes.

El presidente ha insistido en numerosas ocasiones que las empresas deben aumentar los salarios a sus trabajadores –algo que sí se ha logrado en la provincia de Las Palmas y que se negocia aún en Santa Cruz de Tenerife– pero además no renuncia a este incremento de la fiscalidad que ha convertido en hoja de ruta de su partido.

En el debate de los últimos meses también ha sobresalido la posibilidad de implantar una tasa turística o, mejor dicho, un impuesto a las pernoctaciones, que grave las estancias de los turistas que lleguen al Archipiélago. Ayuntamientos como el de Mogán ya la están aplicando, el Cabildo tinerfeño lo tiene en su punto de mira y formaciones como el Partido Socialista (PSOE) también la defienden a nivel regional.

Los argumentos siguen siendo los mismos: incrementar la aportación tributaria del sector turístico en un momento de beneficios récord, como contrapartida por los efectos negativos que pueda generar la actividad. Y, al mismo tiempo, se busca responder a la demanda de una parte de la población canaria que la ha reclamado varias veces con movilizaciones en la calle.

En el lado contrario de este debate se sitúan las patronales canarias, que no solo entienden que no es el momento de incrementar la fiscalidad para el sector, sino que esperaban que el actual Gobierno canario –conformado por CC y PP–, hiciera realidad la propuesta que defendían durante la campaña electoral, una rebaja del IGIC al 5%. Sin embargo, lo que se han encontrado es todo lo contrario, diferentes propuestas para reforzar su fiscalidad, en un escenario de gran incertidumbre económica internacional, que no se sabe cómo afectará a los mercados emisores de turistas. Y, como han apuntado, lo ven todavía menos en un momento en el que la recaudación –no solo del IGIC sino de todos los tributos del REF– está en números récord.