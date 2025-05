¿Tienes meses sin cotizar? Esto es lo que puede pasar con tu pensión de jubilación (y cómo evitarlo)

A lo largo de una vida laboral, es habitual atravesar periodos en los que no se cotiza a la Seguridad Social. Ya sea por desempleo, cuidado de familiares, formación o inactividad forzosa, estos vacíos —conocidos como “lagunas de cotización”— pueden tener un impacto directo y negativo en la pensión de jubilación, llegando a reducirla hasta un 25%.

Estas lagunas, que representan meses sin aportaciones a la Seguridad Social, alteran el cálculo de la base reguladora, sobre la que se determina el importe de la pensión. Pero ¿cómo se integran estos periodos y qué soluciones existen para quienes acumulan huecos en su historial laboral?

¿Qué son las lagunas de cotización y por qué afectan tanto?

Las lagunas de cotización son aquellos meses en los que no se ha aportado nada o se ha cotizado por debajo del mínimo establecido. Al calcular la pensión, el sistema no deja estos periodos en blanco: los “rellena” con una base ficticia para evitar que el importe final sea cero, pero esto no siempre compensa la pérdida real.

Así funciona la integración de lagunas

Para los trabajadores del Régimen General, el sistema aplica la “integración de lagunas” de la siguiente forma:

Primeros 48 meses sin cotizar: se cubren con el 100% de la base mínima de cotización vigente (en 2025: 1.381,20 €).

se cubren con el 100% de la base mínima de cotización vigente (en 2025: 1.381,20 €). Desde el mes 49 en adelante: se integran al 50% de esa base mínima.

Este método solo sirve para calcular la base reguladora. No cuenta como tiempo efectivo de cotización, por lo que no suma para cumplir los años necesarios para acceder a la jubilación anticipada o al 100% de la pensión.

Mejora prevista para mujeres a partir de 2026

A partir de 2026, si persiste una brecha de género superior al 5% en las pensiones, las mujeres se beneficiarán de una integración más favorable:

60 primeros meses sin cotizar: al 100% de la base mínima.

al 100% de la base mínima. Meses 61 a 84: al 80%.

Una medida que busca reducir las diferencias estructurales en la carrera laboral de mujeres y hombres.

¿Y si estuviste en el paro?

Con prestación contributiva: sí se cotiza a efectos de jubilación. El SEPE se hace cargo de la parte empresarial y se descuenta la del trabajador.

sí se cotiza a efectos de jubilación. El SEPE se hace cargo de la parte empresarial y se descuenta la del trabajador. Con subsidios o sin prestación: normalmente no se cotiza. Estos meses se convierten en lagunas.

Excepción clave: el subsidio para mayores de 52 años, que sí cotiza para la jubilación (aunque por la base mínima).

¿Cuánto puede reducir tu pensión?

La merma varía según tu salario y duración de las lagunas:

Con dos periodos de dos años sin cotizar , un trabajador con salario medio podría perder hasta un 25,06% de pensión.

, un trabajador con salario podría perder hasta de pensión. Con el mismo escenario, uno con salario mínimo vería una caída del 11,42%.

Además, las lagunas al final de la vida laboral afectan más, ya que influyen directamente en los últimos 25 años usados para el cálculo.

¿Hay forma de evitar el impacto?

Sí: suscribiendo un Convenio Especial con la Seguridad Social. Este acuerdo permite a los trabajadores seguir cotizando de forma voluntaria cuando no están trabajando.

Requisitos: haber cotizado previamente, no estar de alta en ningún régimen, etc.

haber cotizado previamente, no estar de alta en ningún régimen, etc. Coste: depende de la base de cotización elegida.

depende de la base de cotización elegida. Ventaja: evita lagunas y mejora la pensión futura.

Consejos para planificar y proteger tu jubilación