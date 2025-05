Batalla del alquiler: 46 candidatos se pelean por cada vivienda en las Islas

Alquilar una vivienda en Canarias se ha convertido en una auténtica batalla campal. El número de personas que se interesa por cada casa que sale al mercado no ha parado de crecer en los últimos años. Cada anuncio que se publica en las Islas recibe a una media de 46 candidatos, un 50% más que hace tan solo dos años. Situación que pone en evidencia la dificultad que tienen muchos de los residentes del Archipiélago para encontrar una casa en la que vivir, porque para convertirse en inquilino ya no vale con tener trabajo fijo y un buen perfil, como en las películas del oeste, ahora también se tiene que ser el más rápido.

El escenario se ha agravado todavía más si se compara a las personas interesadas ahora por cada alquiler con las que había antes de la pandemia. Mientras que en 2019 en Santa Cruz de Tenerife cada anuncio recibía unas nueve solicitudes de información, en Las Palmas la cifra era de solo seis personas. Hoy, de acuerdo con los datos de Idealista, el portal inmobiliario especializado, la presión en la provincia tinerfeña continúa siendo más alta. En el primer trimestre del año, 53 candidatos aspiraban a convertirse en inquilinos de los inmuebles que buscaban ser arrendados. En Las Palmas este número se reduce hasta los 39. Y mientras en la provincia oriental la cantidad apenas ha variado desde 2023, en Santa Cruz de Tenerife se ha incrementado un 47,2% en dos años.

Escasez de la oferta

¿Cuáles son los motivos de que se haya redoblado la presión sobre los alquileres en Canarias? Por un lado, la escasez de la oferta. Cada vez hay menos inmuebles disponibles en el mercado del alquiler y los que hay experimentan un desfile de personas interesadas, sobre todo si se encuentran en zonas muy demandadas, están en buenas condiciones y cuentan con un precio ajustado al mercado. En los últimos cinco años, las opciones de alquiler en la provincia tinerfeña han caído un 70%, mientras que en Las Palmas la oferta ha disminuido un 53%.

¿Por qué han desaparecido miles de viviendas del parque de alquiler? Para explicar la brecha entre los inmuebles necesarios y los que realmente se destinan en la actualidad al arrendamiento hay que mirar a varios factores. En primer lugar, la escasísima construcción de nuevas promocionas, privadas y públicas, que pudiesen garantizar una oferta de alquiler a precios más ajustados. Por otro lado, la derivación de una parte de las viviendas hacia el alquiler vacacional. Inmuebles que antes se ofertaban a familias ahora se han convertido en retiro para los turistas, restando más unidades del parque de alquiler. Por último, una ley de Vivienda que no convence a muchos propietarios que consideran que la norma les crea inseguridad jurídica frente a sus posibles inquilinos, por lo que han acabado por retirarlas del mercado para no correr riesgos.

Mayor demanda

Esto es lo que ha ocurrido en la oferta, pero en la demanda también se han experimentado cambios que hacen que cada vez sea más difícil convertirse en inquilino. Canarias, no solo ha experimentado un avance sin precedentes de su población debido sobre todo a la llegada de personas extranjeras con necesidades de vivienda, sino que el porcentaje de hogares que vive de alquiler también se ha incrementado. ¿Por qué? La imposibilidad de comprar escala como primera respuesta. Los altos precios que han subido de manera vertiginosa en los últimos años, los escasos sueldos que cobran la inmensa mayoría de los canarios, las dificultades para acceder a la financiación y, de nuevo, la poca oferta disponible, les deja a muchos una única posibilidad: alquilar. De hecho, el porcentaje de hogares que vive de alquiler en el Archipiélago ha pasado del 12,7% de hace veinte años a representar casi un 20% en 2024.

Factores que influyen en que convertirse en inquilino se haya convertido en una especie de carrera de obstáculos y que los interesados tengan que pasar una especie de casting si quieren convertirse en los afortunados que ocupen la vivienda. Una yinkana en la que aspectos como tener hijos, mascotas o un trabajo discontinuo resta puntos y hace todavía más difícil encontrar un lugar en el que vivir.