JJ Delgado: "Hay que entender que la economía digital está al servicio del negocio"

¿Qué oportunidad ofrece la digitalización a una economía como la canaria?

Una oportunidad de llegar a mucha más audiencia. Hace años, la comunicación al consumidor estaba dominada por los grandes medios de comunicación y los grandes proyectos. Hoy en día cualquier compañía es capaz, a través de redes sociales, de llegar a millones de personas sin una limitación geográfica. Es decir, no solo comunica donde estás sino los entornos digitales en general. Eso genera grandes oportunidades a la economía, sobre todo si eres capaz de conectar emocionalmente. Internet y las redes es un mercado bastante maduro, pero ahora hay que ser capaz de transmitir emoción y, a través de ahí, conectar con los consumidores.

¿Cómo pueden ir de la mano esas oportunidades con las trabas en Aduanas que se encuentran muchas empresas que no envían productos a las Islas?

Es un reto. Hablamos de productos que tienen un coste diferente al de Península o incluso Europa. Aquí también hay varias oportunidades para afrontarlos. El desarrollo de propuestas de valor, que no solamente sean desde un punto de vista físico, sino que vaya asociado a un servicio, a un producto digital, que no tenga la barrera logística. Para mí la clave es seguir trabajando en la diferenciación y completar una propuesta de valor.

¿Qué sectores tradicionales ve con mayor potencial para esta transformación digital?

Esto es un multisectorial. El tsunami tecnológico que vivimos va a afectar y va a remasterizar todas las industrias, ya lo está haciendo. En la última década lo ha hecho en redes sociales e Internet; a día de hoy lo va a volver a hacer con nuevas tecnologías disruptivas como la Inteligencia Artificial (IA) u otras de las que se hablan menos como la automatización o el no-code, es decir, desarrollo de soluciones digitales que no necesitan codificación. En términos de entenderlo: cualquier comercio puede empezar a automatizar sus procesos sin previos conocimientos.

¿Es partidario del uso de la IA para ello?

Soy partidario de la democratización del uso de la IA. La IA es una tecnología que viene ya de la década pasada, que solamente tenían ciertas compañías muy tecnológicas con unas inversiones muy grandes. A día de hoy lo que hemos vivido ha sido la democratización al acceso a esa IA, sobre todo aplicada. Esto lo que provoca es que las pymes y profesionales independientes son capaces de utilizar la tecnología para generar valor y, de ahí, una explosión de innovación.

¿Considera que el pequeño y mediano empresario se adaptará a esta revolución digital?

Creo que sí, lo vivido en las jornadas organizadas por Ashotel es un claro ejemplo. Los pequeños comercios han sido capaces de adoptar nuevas tecnologías, ya no solo las clásicas como las redes sociales o las páginas web, sino otras más avanzadas como chatbots IA para atender al consumidor o para reservar productos. Creo que podemos vivir en los próximos años una explosión de cómo desde el ecosistema canario se genera innovación y emprendimiento a nivel internacional. Una de las cosas que comentábamos es que no se necesita vivir en Silicon Valley para generar empresas innovadoras o punteras respecto a la tecnología. Puedes estar en entornos económicos como el canario generando valor para el mundo.

Es clave la posición geoestratégica del Archipiélago, ¿qué papel podría jugar Canarias para convertirse en un hub digital a nivel mundial?

Ya está empezando a jugar. Por la propia configuración geográfica de las Islas y el desarrollo del turismo que experimenta, es un sector que se posiciona como puntero mundial. La digitalización es un sector que puede expandirse y hacer que Canarias se convierta en un hub de innovación, no solo en turismo, sino en industrias transferibles, es decir, en aquellas que permiten la transferencia de una a otra. Desde hace años se ha generado un movimiento que, como todo en el mundo tecnológico y en economía digital, es exponencial.

Desde el punto de vista de su carrera profesional y experiencia, ¿qué consejo le daría a ese pequeño y mediano empresario que es reacio a esta transformación?

Lo principal es abrir la mente, entender que la economía digital no deja de ser una herramienta que tiene que estar al servicio del negocio. En cuanto se entienda qué potencial tienen las nuevas herramientas, el empresario estará más preparado para entender y comprender cómo le va a ayudar. Siempre recomiendo no dar el paso hasta estar convencido pero abrir la mente a entender. Muchas veces se cree que la digitalización conlleva digitalizarse sí o sí pero no se tiene claro cómo va a afectar al negocio y si me ayudará a crecer, a ser más eficiente o conectar de una manera más sentimental con los consumidores.

¿Qué errores son los más comunes que cometen quienes comienzan esta digitalización?

Es difícil navegar por este tsunami tecnológico pero, con seguridad, la principal recomendación está en evitar la falta de foco. Hay mucha tecnología, la evolución está siendo muy rápida, hay muchísimas herramientas, oportunidades, retos,... el principal reto que tienen las pymes es: ¿dónde pongo el foco para saber qué batallas pelear y cuáles tengo que ganar? Y ahí está la clave, en identificar dónde tengo que invertir mis recursos.