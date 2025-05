Gonzalo Bernardos encuentra el problema a la aprobación de la jornada laboral de 37,5 horas: "Pedro Sánchez, si tienes que ir a Bruselas a defender esto, ve"

El debate sobre la reducción de la jornada laboral en España ha vuelto a abrirse después de que el Gobierno aprobase en el Consejo de Ministros la ley antes de que pase al Congreso de los Diputados. Una vez más, el Ejecutivo no cuenta con los apoyos necesarios para sacar adelante esta ansiada jornada laboral de 37,5 horas semanales propuesta por Yolanda Díaz. Ahora, el economista Gonzalo Bernardos ha dejado claro por qué ocurre esta situación de bloqueo institucional.

En el programa La Sexta Xplica, Bernardos no solo apoyó la reducción de horas trabajadas, sino que cargó contra los bajos salarios, la inacción sindical, el Gobierno y la postura empresarial. El economista señaló que el verdadero problema está en los sueldos: "Con 1.200 euros netos no se puede vivir. Ese es el salario modal en España más frecuente". En su opinión, los salarios son la prioridad social y económica número uno, y deben ser tratados como tal.

Gonzalo Bernardos critica a los sindicatos y al Gobierno

Bernardos también lanzó un mensaje directo a los sindicatos, a quienes acusa de pasividad en las últimas décadas: "En los 41 últimos años, los convenios colectivos solo han reducido la jornada laboral en seis horas anuales, de 1.752 a 1.746". Una cifra que, según él, evidencia una falta de presión real en favor de los trabajadores.

Además, cuestionó la estrategia política del Ejecutivo en relación con la jornada laboral: "¿Qué hace el Gobierno llevando al Parlamento una ley que no va a poder aprobar porque Junts no le va a dar apoyo? Eso se llama hacer relato, pero no se llama conseguir medidas". El Ejecutivo no cuanta ahora mismo con los votos necesarios en el Parlamento para que se haga efectiva la medida, pero aún sí, se lanza a debatirla en las cortes.

La productividad de los trabajadores es muy buena desde hace años

El economista también se refirió a la negativa de los empresarios a reducir la jornada laboral, recordando que "la productividad entre 1983 y 2025 ha aumentado un 53%", lo que, a su juicio, hace perfectamente viable una reducción del tiempo de trabajo sin perjuicio económico.

Además, comparó las condiciones laborales entre sectores y criticó a algunos trabajadores por trabajar menos. "¿Por qué los funcionarios han de tener 37 horas y media trabajadas y el sector privado, según la OCDE, 40,2 y según Eurostat, 39,8? ¿Por qué los funcionarios han de ser los privilegiados?", planteó el profesor.

Una postura clara y una advertencia política

El economista cerró su intervención con un mensaje que gustará a todos los trabajadores: "Sí a la reducción de la jornada, sí al aumento del salario y sí a un Gobierno que tiene que ser consciente de que es de izquierdas". Y advirtió al presidente: "Pedro Sánchez, si tienes que ir a Bruselas a defender esto, ve".

Con estas declaraciones, Bernardos reaviva el debate sobre la necesidad de avanzar hacia una jornada laboral más corta, salarios dignos y reformas laborales efectivas que impacten de verdad en la vida de la mayoría de los trabajadores españoles.