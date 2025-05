Sergio Guerreiro: "Los municipios tienen que saber gestionar el turismo"

¿Qué piensa de que Canarias quiera limitar la compraventa de viviendas a extranjeros?

Los impactos del turismo es uno de los temas que hemos estudiado muchísimo en los últimos años. Hemos llegado a un momento donde la gestión local es absolutamente importante. A los municipios les cabe la responsabilidad de administrar ese municipio e intentar gestionar una actividad como el turismo, que es muy importante. Esto exige diferentes políticas. No creo que haya una regla igual en todas las ciudades o en todos los países. Dependiendo del nivel de desarrollo que tiene, del tipo de destino, puedes adoptar las diferentes medidas. Algunos países han empezado por limitar el alquiler, la vivienda,... otros tienen la tasa turística. Habrá sitios en los que funcionen y otros donde no.

¿Qué puede funcionar en las Islas?

En Canarias tienen una división, una separación muy bien desarrollada de los sitios más turísticos y los que menos, hay posibilidades de manejarlos a través de diferentes opciones. Las políticas mundiales de casi todos los países están empezando a tener en cuenta la opinión de la población y darle información sobre los beneficios que les da el turismo, de manera directa o indirecta. Esto es claro. Hay recursos que solo tienes porque vienen del turismo y si lo quitas tendrás otras consecuencias finales.

En las Islas no se aplica tasas turísticas. ¿Es partidario de ponerlas en marcha?

Lo importante aquí es cómo lo haces y una política que te permita que los beneficios del turismo lleguen a todos los sectores de la población. Por ejemplo, tener ingresos turísticos que se van para la gestión de la basura o para mejorar un teatro. Nosotros en Portugal tenemos una medida que no es una tasa turística pero parte de los ingresos del país se destinan al desarrollo de los territorios donde se hacen jardines, museos... Mejoran la calidad de vida de los locales. Es muy importante tener en cuenta esto último: calidad de vida como resultado final del turismo. Hay que buscar ese equilibrio.

¿Qué opina de las manifestaciones contra el modelo turístico?

La turismofobia empezó en torno a 2018 en algunas ciudades de Europa. Aquí hay diferentes abordajes. Ámsterdam, en Holanda, ha cerrado el marketing de la ciudad y ha realizado una dispersión de los turistas hacia otras zonas. Esto es algo que puede funcionar bien, la diversificación del turismo y aprovechar otras zonas del destino. Ejemplo es lo que hemos estudiado sobre Florencia, en Italia. El país italiano tiene 74 museos, el 80% de turistas van solo a cuatro. Claro, hay congestión. Lo que se hace es una política de promoción para el resto de los municipios porque ya esos cuatro no la necesitan. Cuando tienes manifestaciones, debes entender que la gente quiere participar en las decisiones y que sean útiles. Llegamos a un nivel de desarrollo turístico en la que es fundamental la estrategia y el modelo económico de desarrollo.

¿Debería haber una alianza turística entre las regiones ultraperiféricas como entre las islas de Madeira y Azores, en Portugal, y Canarias?

La colaboración es, tal vez, lo más importante. En los últimos 50 años hemos manejado un crecimiento y ahora estamos llegando a una situación donde la colaboración en la dispersión del turismo debe ser gestionada.

¿Debería limitarse la cantidad de turistas?

No sé si limitar es la palabra. Hay que tener una visión integrada del desarrollo y crear atracciones en otros sitios. En Tenerife y Gran Canaria, por ejemplo, la diversificación del turismo es una buena solución, tienes áreas concretas muy masificadas y otras que no lo están tanto.

¿Cómo evalúa desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el papel de las RUP en las políticas turísticas europeas?

En Portugal, hace quizá 20 años, por primera vez, estaba inscrita en las prioridades de la política europea el tema del turismo porque ha sido siempre un tema estatal. Creo que la Comisión Europea está haciendo un trabajo muy bueno a la hora de apoyar los países en este desarrollo sostenible de turismo que, creo que es, inevitable para todos. La Unión Europea está haciendo un trabajo encomiable en el conocimiento, en los datos,... que es fundamental para que a nivel nacional, estatal o local, se use la información para la toma de decisiones. Tenemos que ser capaces de anticiparnos a los problemas antes de que lleguen.

¿Confía en llegar a un acuerdo lograr una política común?

Creo que los forums de discusión de Australia hay que llevarlos a la Unión Europea. Creo que hay que crear la oportunidad de discusión entre los países; compartir las experiencias que funcionan y los que no. Son elementos muy importantes para llegar a soluciones prácticas que ayuden a tener un mejor turismo.

¿No choca esto con las decisiones impuestas por la Unión Europea en materia de sostenibilidad, por ejemplo con el uso de queroseno en los aviones?

Es un tema interesante. En un país como Portugal, por ejemplo, tenemos islas y una dependencia de los aviones, las aerolíneas. Yo soy optimista por naturaleza y creo que aquí hay dos temas. Uno a corto plazo que tiene que ver con realizar un equilibro en esta política que no perjudique a los destinos y tener en cuenta de la condición de ultraperiferia de los lugares. A corto plazo hay que encontrarlo porque hay instrumentos. A largo plazo, las aerolíneas están invirtiendo muchísimo, la ciencia en general, en ser más sostenibles. Debemos confiar en que se llegará un punto en el que se use ese carbono cero y que el turismo continúe siendo una actividad económica fundamental. Europa es líder mundial de turismo y no creo que quiera perder esa competitividad turística en un área donde siempre ha estado en la cabeza.