La mano de obra extranjera crece en Canarias cinco veces más que la local

La mano de obra extranjera crece en Canarias más que la local. Mucho más. El extraordinario incremento del empleo propiciado por la no menos extraordinaria recuperación de la industria turística tras la parálisis por la covid ha llevado así un doble ritmo.

La base de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) permite comprobar cómo el número de trabajadores foráneos ha aumentado en las Islas con el boom turístico pospandemia el doble que el de nacionales –canarios y resto de españoles que se desempeñan en el Archipiélago– y hasta cinco veces más si solo se toma por extranjeros a los ciudadanos no comunitarios, es decir, a los súbditos de Estados que no son miembros de la Unión Europea (UE), estén o no sus países en el Viejo Continente.

Empleo regular

En la Comunidad Autónoma hay en estos momentos –de acuerdo con los datos de la TGSS al cierre de marzo– un total de 908.638 trabajadores afiliados a la Seguridad Social o en alta laboral –por eso la cantidad no coincide con la de la Encuesta de población activa, que incluye a todos los ocupados, también a quienes se desempeñan en la economía sumergida–. A finales de 2019, al término del año que marcaría el antes y el después de la irrupción del coronavirus, en Canarias había 796.825 afiliados, con lo que el número ha crecido al calor del renovado auge del turismo en 111.813 personas, un más que notable 14%.

En todos los casos son cifras que incluyen a los isleños –y demás españoles que se emplean aquí– y a todos los foráneos, sean o no de la UE. No obstante, la estadística oficial permite discriminar por nacionalidades, de modo que pueden verse los diferentes ritmos a los que crece o decrece la mano de obra según sea o no extranjera.

'Efecto llamada'

El caso es que entre esos 908.638 trabajadores hay 133.447 foráneos de todas las nacionalidades y procedencias, tanto de la UE como de fuera de la UE. Al término de 2019 eran 103.984, así que la cifra se ha incrementado desde entonces, gracias al ‘efecto llamada’ de la bonanza turística y, por extensión, de la bonanza laboral, en 29.463. Un alza de un 28,3%.

Y si entre esos 908.638 afiliados a la Seguridad Social registrados en el Archipiélago hay 133.447 extranjeros, los restantes 775.191 son, claro, los canarios y demás españoles. Nacionales que a finales de 2019 sumaban 692.841, es decir, que hoy son 82.350 más, un 11,9% más. Resulta así que la mano de obra local ha aumentado en 12 puntos y que la mano de obra foránea lo ha hecho en hasta 28 puntos, más del doble.

El 'brexit'

Pero lo que más llama la atención es que ese más que sensible crecimiento de la población trabajadora forastera se ha producido a pesar de que los súbditos de Estados de la UE se mantienen en las mismas cifras que en 2019 –es verdad que influye aquí el cambio de categoría de los británicos, de ciudadanos de la UE a ciudadanos de terceros países, tras el brexit–. Pero lo cierto es que 2019 terminó con 56.304 afiliados comunitarios y hoy son 56.497. En cambio, los empleados no comunitarios, extranjeros propiamente dichos, eran 47.680 y son 76.950. Es decir, 29.270 más, un 61,4% más, esto es, un incremento cinco veces mayor que el de los nacionales.

¿Y en qué sectores se desempeñan los extranjeros? Pues en su mayoría en la hostelería, por supuesto. El sector que más trabajadores emplea tiene hoy 171.923 afiliados, 22.530 más que en aquel último año precovid. 22.530 nuevos puestos de trabajo de los cuales 12.426, un 55% –algo más de la mitad–, están ocupados por foráneos no comunitarios.