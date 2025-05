¿Tienes más de 52 años y no cobras el paro? Así puedes solicitar el subsidio del SEPE que cotiza para tu jubilación

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece un subsidio específico para personas desempleadas mayores de 52 años que no tienen derecho a la prestación contributiva. Esta ayuda económica no solo proporciona un ingreso mensual, sino que también cotiza para la jubilación, convirtiéndose en un recurso para quienes han agotado el paro o no han alcanzado el mínimo de cotización necesario.

¿Qué es el subsidio para mayores de 52 años?

Se trata de una prestación no contributiva del SEPE destinada a personas desempleadas de 52 años o más que se encuentran en situación legal de desempleo. Puede solicitarse tanto si se ha agotado el paro como si no se ha cotizado lo suficiente para acceder a él. Su principal ventaja es que mantiene activas las cotizaciones a la Seguridad Social mientras se percibe, facilitando el acceso a la pensión de jubilación.

Requisitos para acceder al subsidio

1. Edad y situación laboral

Tener 52 años cumplidos en la fecha en la que se ha agotado el paro o en situación de desempleo.

Estar en desempleo total o trabajando a tiempo parcial bajo determinadas condiciones.

Estar inscrito como demandante de empleo y haber suscrito el acuerdo de actividad con el SEPE.

2. Cotización mínima y requisitos para jubilación

Haber cotizado al menos 6 años por desempleo a lo largo de la vida laboral.

Cumplir todos los requisitos exigidos para acceder a una pensión contributiva, salvo la edad legal.

3. Límite de rentas

No superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en ingresos mensuales propios.

Este requisito debe cumplirse tanto en el momento de la solicitud como durante todo el tiempo de percepción del subsidio.

Uno de los requisitos para poder acceder a esta ayuda es estar inscrito como demandante de empleo. / EFE

¿Puedo solicitarlo si cumplo los 52 años después de perder el empleo?

Sí. Aunque no se tuvieran 52 años en el momento del despido o del agotamiento del paro, el subsidio se puede solicitar una vez cumplida la edad, siempre que se hayan mantenido la inscripción como demandante de empleo y el resto de condiciones exigidas.

También es compatible con haber estado cobrando otro subsidio por desempleo, como el de agotamiento de prestación o el de cotización insuficiente.

¿En qué casos no se puede pedir esta ayuda?

Este subsidio no es compatible con haber agotado previamente la Renta Activa de Inserción (RAI), el subsidio extraordinario por desempleo (SED) o la prestación por cese de actividad para autónomos.

Cómo y cuándo solicitar el subsidio del SEPE

Plazo

Debe solicitarse en los 15 días hábiles posteriores al hecho causante. Si se presenta fuera de plazo, se pierde el derecho a los días no cubiertos.

Canales para presentar la solicitud

Sede electrónica del SEPE (con certificado digital, DNIe o Cl@ve): sede.sepe.gob.es

Presencialmente en oficinas del SEPE: con cita previa obligatoria.

: con cita previa obligatoria. A través de oficinas de registro o correo administrativo.

¿Cuánto se cobra y durante cuánto tiempo?