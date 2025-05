Niño Becerra desmonta las cifras del paro: "Los datos no reflejan el problema del mercado laboral"

España es uno de los países con más desempleo de la Unión Europea. Esta situación pone en una situación muy difícil a todo el país, ya que existe una realidad más allá de las cifras oficiales del Ministerio de Trabajo, y el economista Santiago Niño Becerra la ha descubierto.

El paro bajó en marzo

El mercado laboral mostró algunos signos de mejora durante el último mes, y continúa poco a poco un camino hacia una recuperación económica. Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el paro bajó en marzo en casi 33.500 personas, y se situó en 2.580.138 desempleados.

Actualmente, el país tiene una tasa de paro del 11,4%, el dato más alto de la Unión Europea. Este nivel de desempleo afecta especialmente a los jóvenes y a los sectores más vulnerables, generando una creciente preocupación entre los ciudadanos. España casi dobla la tasa media de la UE, provocando una situación que repercute negativamente en el crecimiento económico.

Niño Becerra destapa que hay más paro

Más del 11% de la población activa en España está en paro, sin embargo, "este dato no refleja en toda su amplitud el problema del mercado laboral en nuestro país", denuncia Santiago Niño Becerra. El famoso y mediático economista ha hecho una reflexión sobre el desempleo en nuestro país.

Él mismo explica que, además del elevado porcentaje de desempleo, existen otros factores que agravan la situación, como la precariedad laboral o los contratos temporales.

El experto explica que a las cifras oficiales se tienen que sumar "los que no trabajan, pero no son considerados parados y los subempleados". Estas personas cambian los datos, y es considerado como "holgura laboral", un escenario que "arroja un total de 5,5 millones de personas contando a los que no tienen empleo o sufren la precariedad en sus puestos", concluye Niño Becerra.