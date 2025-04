Uno de cada dos parados en Canarias lleva más de un año buscando un empleo

Uno de cada dos parados canarios lleva más de un año intentando volver al mercado laboral sin éxito. Son 83.300 personas que representan un 52% de los 160.200 desempleados registrados en el Archipiélago, según la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero de ellos, la mayor parte son lo que se considera parados crónicos, es decir, que llevan más de dos años en esta situación sin encontrar una oportunidad. Un 39,4% que supone el porcentaje más alto para este colectivo en el Archipiélago desde el segundo trimestre de 2018.

Que este tipo de desempleados tenga un peso importante en el grueso del paro de la comunidad canaria no es algo nuevo. Los porcentajes que representa este colectivo respecto al total de personas que buscan de forma activa un trabajo en las Islas han sido y son elevados en la región y se encuentran muy por encima de la media en el resto del país. Aquellos que llevan más de 24 meses en situación de desempleo suponen un 23,5% del total de desempleados de España, es decir, que el porcentaje en Canarias está casi 16 puntos por encima. Pero es que el del Archipiélago es no solo el más alto del Estado, sino que además ostenta este negativo récord con mucha diferencia. El de ninguna comunidad se acerca ni remotamente al de las Islas. El más cercano es el de Asturias con un paro de larga duración que se situó en el primer trimestre del año en el 28,2%.

Además, si se compara la evolución en Canarias con la que ha seguido en el resto del país también ha sido muy diferente. Mientras en las Islas el porcentaje de personas que lleva en paro más de dos años es el más alto desde los últimos siete años, en España se ha ido reduciendo y, exceptuando el registrado en el tercer trimestre de 2024 que fue menor por unas décimas, el que se anotó en el arranque de 2025 ha sido el más bajo desde el tercer trimestre de 2020.

Pero, ¿cómo ha evolucionado en el Archipiélago en los últimos meses? La variación entre el último trimestre de 2024 y los tres primeros meses de 2025 ha sido desfavorable. La EPA anota un incremento de 21.500 parados que llevan más de un año buscando trabajo en las Islas. Sin embargo, si se mira por el retrovisor todavía más atrás sí que pueden encontrarse variaciones favorables. Hace un año había 88.000 personas en el Archipiélago que llevaban más de doce meses en paro, frente a las 83.300 actuales, lo que supone una reducción de 4.700. Sin embargo, si se analizan los datos con detalle disgregando a aquellos que llevan entre uno y dos años y a los que sobrepasan los 24 meses sin trabajo, puede comprobarse que los parados crónicos no solo no han descendido, sino que cada vez tienen un mayor peso sobre el total. Frente al 36,7% que eran hace un año ahora representan un 39,4%.

Un colectivo numeroso que pone en dificultades a la economía isleña para tratar de reducir la tasa general del paro. ¿Por qué? Porque este desempleo crónico está conformado por aquellos perfiles que tienen un peor encaje en las empresas del Archipiélago. Personas con baja o muy baja cualificación y normalmente de mayor edad que hacen más difícil su reinserción. De esta situación también se nutre otra de las paradojas del mercado laboral canario: las empresas aseguran que no encuentran trabajadores a pesar de que hay 160.200 personas que buscan empleo a través de los cauces oficiales. Sin embargo, de nuevo, los perfiles de aquellos ciudadanos que se encuentran en situación de desempleo no son los que requiere el tejido productivo debido, en parte, a ese porcentaje de parados, que a medida que avanza su tiempo en situación de desempleo son más difíciles de reinsertar. Pero a los 83.300 que lleva más de un año buscando trabajo se une que 36.500 tienen más de 55 años y 64.500 no ha estudiado más allá de la enseñanza secundaria general, lo que dificulta aún más que baje ese paro estructural que por desgracia parece seña de identidad del Archipiélago.