Sánchez señala a REE y las eléctricas por el apagón y ataca a las nucleares: “Más que una solución han sido un problema”

El Gobierno se moviliza para llegar hasta el fondo de las causas del apagón masivo que paralizó España. El Consejo de Seguridad Nacional lanza una comisión de investigación para determinar los motivos del colapso total del sistema eléctrico, según ha confirmado el presidente Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros monográfico sobre la crisis eléctrica. El presidente ha advertido su intención de “exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados” por el caos vivido ayer.

Y según matizan fuentes gubernamentales a EL PERIÓDICO todos, son todos: desde Red Eléctrica (como operador del sistema y gestor de la red de transporte) a las compañías eléctricas (como gestoras de las redes de distribución y como explotadoras de las plantas de producción de electricidad). De hecho, Sánchez ha contradicho abiertamente la afirmación de Red Eléctrica de que se descartaba que la red de transporte hubiera sufrido un ciberataque, y Moncloa subraya que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a través de Incibe y del Centro Criptológico Nacional siguen analizando los registros informáticos de las compañías vinculadas al sistema eléctrico antes de descartar ninguna hipótesis.

Además de la propia comisión de investigación del Consejo de Seguridad Nacional, el Ejecutivo solicitará al grupo europeo de coordinación en materia de electricidad de la Comisión Europea y a la organización europea de supervisores ACER que elaboren “informes independientes desde Bruselas para tener una fotografía mucho más certera y verosímil de lo que ha sucedido en estas horas críticas”.

“La ciudadanía lo que sí que debe tener claro es que el Gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados”, ha sentenciado Sánchez. “Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados”.

Contra las nucleares

Sánchez también ha lanzado un duro ataque a las voces que desde el sector eléctrico, desde patronales empresariales y también desde la política, con el PP a la cabeza, han tratado de vincular el apagón con el hecho de que en los últimos días las compañías eléctricas hubieran decidido parar la mitad de las centrales con el argumento de que no les resultaba rentable operar por la caída del precio de la electricidad, los altos impuestos que pagan y el exceso de producción renovable.

“Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares francamente o mienten o demuestran su ignorancia”, ha arremetido el presidente, en un momento en que las eléctricas propietarias de las centrales (Iberdrola, Endesa y Naturgy) tratan de negociar con el Gobierno una ampliación de la vida de los reactores y aplazar los cierres previstos entre 2027 y 2035. "Los ciudadanos deben saber que durante esta crisis, las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema porque estaban apagadas y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables".

Sánchez ha subrayado que el sistema eléctrico consiguió ir recuperándose gracias a exprimir el máximo posible los ciclos combinados -las centrales que queman gas para producir electricidad-, las centrales hidroeléctricas y las interconexiones con Francia y con Marruecos para importar energía. “Había generación nuclear funcionando antes de la caída del sistema y se desconectó al igual que el resto de tecnologías. Al igual que el resto de tecnologías. Por tanto, la generación nuclear no fue más resiliente que cualquiera de otras de las fuentes de generación”.

De hecho, desde el Gobierno se subraya que “con mayor dependencia nuclear, la recuperación tras el incidente habría sido mucho más lenta”. Sánchez ha pasado al ataque subrayando “desde hace varios días hay cinco reactores nucleares de los siete (los dos que estaban operativos y que cayeron, pero los otros cinco, a esos cinco me refiero) están parados. Por tanto no están generando energía por decisión de las propias empresas operadoras, que afirman no son competitivas en precio en comparación con la penetración, por ejemplo, de las energías renovables de esos de esos días”.