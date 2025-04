Ricardo Palau (BSDI): "Con Ozeanic demostramos que la innovación española tiene mucho que decir en el mundo"

Una botella portátil que purifica el agua. Esa es la gran apuesta de la joven firma Ozeanic, ubicada en el municipio alicantino de Ibi, para abrirse paso en el exigente mercado de Estados Unidos. El producto, que está penetrando con éxito en el continente europeo, acaba de ser patentado en el país norteamericano, donde en breve se podrá adquirir en las tiendas. Se trata de un artículo en el que se tienen depositadas muchas esperanzas, pero que no deja de ser uno más de los que elabora BSDI, a la que pertenece Ozeanic, una compañía especializada en el diseño y el desarrollo de todo tipo de artículos, principalmente de plástico.

BSDI cumple en este 2025 su 10º aniversario y según explica su CEO y fundador, Ricardo Palau, acompañan a sus clientes desde la idea inicial del producto hasta la fabricación en masa, pasando por fases claves como el diseño en 3D, el prototipado, la validación y la fabricación de moldes para inyección. Y todo ello a través de lo que denominan sistema All in one 360, con el que, subraya, "se ahorra tiempo, costes y dolores de cabeza a los clientes, ya que no tienen que coordinar con múltiples proveedores. Todo se gestiona desde un solo lugar, con una visión global del proyecto".

Los inicios fueron complicados, pero, con el tiempo, la idea ha ido calando. "La cercanía, la agilidad y nuestra capacidad para adaptarnos a cualquier proyecto es lo que nos distingue. Además, no solo somos diseñadores o técnicos. Trabajamos con una red de proveedores expertos, lo que nos permite abordar tanto pequeñas tiradas como grandes producciones con calidad y fiabilidad", remarca.

BSDI cuenta entre sus clientes con start-ups, ingenierías, grandes marcas y emprendedores que quieran lanzar un producto físico al mercado, al tiempo que colabora con firmas extranjeras que necesitan producir en España. En este marco, y más allá de los artículos que elabora para terceros, la empresa también ha desarrollado productos y marcas propias. Una de ellas es NewZoo, especializada en soluciones para mascotas. Entre otros productos, destaca una correa que lleva integrado un dosificador de agua para la limpieza de las micciones y las deposiciones que está teniendo muy buena acogida entre los propietarios de perros y gatos.

El otro proyecto en el que están embarcados es el de Ozeanic, una botella que lleva acoplado un avanzado sistema de purificación de agua portátil. "La idea se gestó en 2018, aunque fue a partir de 2023 cuando ya lo afrontamos en serio", destaca Palau.

Eficacia contrastada

El proyecto, indica el CEO, fue impulsado con recursos propios, tanto personales como técnicos, y requirió de un intenso trabajo de investigación, diseño, validación y colaboración con distintos proveedores para consolidarse. Pero los resultados han sido muy positivos, hasta el punto de que los ensayos de laboratorio han demostrado que el dispositivo alcanza una eficacia del 99,99% en la eliminación de bacterias y virus en cualquier tipo de aguas. "Y eso -enfatiza Palau- que hemos hecho pruebas con aguas residuales de ganaderías, que son las que tienen una mayor concentración de bacterias".

El mecanismo que logra este efecto está integrado en el tapón de la botella, que se ha conseguido que se cargue de forma inalámbrica. Además, el proceso de purificación, que se lleva a cabo con ozono, dura tan solo tres minutos una vez se activa un pulsador. El diseño y la funcionalidad de la botella la hacen especialmente adecuada para deportistas, sobtr todo aquellos que se dedican al senderismo, entre otras muchas actividades.

La firma tiene programada para este año la producción de 5.000 botellas con destino al mercado europeo. Con todo, y de forma paralela, se ha procedido a patentar el artículo en Estados Unidos, donde también tiene previsto empezar en breve con la comercialización. "En estos momentos estamos en conversaciones con diferentes distribuidores y trabajamos para abrir mercado", comenta Palau, quien espera que la guerra arancelaria con la que amenaza el presidente estadounidense, Donald Trump, no se convierta en un obstáculo. «Confiamos en que la situación se pueda reconducir y no termine afectando a nuestros planes», manifiesta.

Con relación a las perspectivas de crecimiento que maneja la empresa, su responsable indica que el año pasado facturaron 1,3 millones y que para este tienen previsto alcanzar los 2 millones, en una dinámica que esperan que se sostenga en el tiempo. "Queremos seguir creciendo como referencia en el desarrollo de productos en España y expandir nuestra capacidad de producción. También estamos trabajando en nuevas líneas propias que veremos pronto en el mercado", concluye.