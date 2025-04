Manuel Navarro, secretario general de UGT-Canarias: "Una parte del PP aplaude con las orejas las políticas de Trump"

Bajo el lema «Proteger lo conquistado, ganar futuro», los sindicatos CCOO y UGT han llamado a la ciudadanía a salir a las calles de toda España el próximo jueves, Día Internacional del Trabajador. Los principales rectores de ambas organizaciones, Inocencio González y Manuel Navarro, respectivamente, coinciden en señalar la especial pertinencia de las movilizaciones como respuesta al avance en todo el mundo de la ultraderecha radical. También ambos sostienen que esos movimientos, sostenidos por intereses económicos, tienen en la mira derechos y libertades contra los que disparan continuamente. En el ámbito doméstico, defienden la pertinencia de la reducción de la jornada laboral como vía para, entre otras cuestiones, la mejora de la conciliación entre el trabajo y la vida personal. Manifiestan su deseo de que se recupere cuanto antes el clima de diálogo de años pasados, pero advierten de que continuarán defendiendo la mejora de las condiciones laborales con o sin la patronal sentada a la mesa.

¿Una reforma del despido tras los encontronazos con la patronal por la subida del salario mínimo y la reducción de jornada laboral?

No tiene nada que ver. Es algo que se quedó atrás cuando en 2022 negociamos la reforma de los aspectos que tenía la norma tras pasar por las manos del Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Antes del PP, el despido improcedente se valoraba en 45 días por año y se quedó en 33. UGT ha obtenido en los tribunales europeos una sentencia que establece que el despido en España es injusto y está muy alejado del acuerdo de la Carta Social Europea. Con esa decisión judicial en la mano, defendemos la necesidad de una reforma laboral que se centre en el despido.

¿Con qué motivo?

Sale muy barato despedir. Pedimos que, si se llega a despedir, se pague lo suficiente. Incluso que también se tengan en cuenta otros aspectos como la situación personal o la edad de los trabajadores, por ejemplo.

«Proteger lo conquistado, ganar futuro». ¿Cuál es el significado profundo del lema escogido para este Primero de Mayo?

Las políticas que se intentan imponer ahora son de retroceso, negacionistas en todos los sentidos. No es exagerado pensar que las nuevas políticas del odio pueden vulnerar o eliminar todos los derechos que hemos conquistado.

¿Cabe pensar que ese panorama que describe queda lejos?

¿Lejos? En España, y en Canarias, ya existen sucursales de estas políticas de destrucción del estado de bienestar: Vox y una parte del Partido Popular (PP), que aplaude con las orejas lo que hacen y dicen Donald Trump y toda esta gente de de la extrema derecha.

"La patronal ya se opuso por las mismas razones a la última reducción de jornada hace más de 40 años"

El mundo es global desde hace ya muchos años. ¿Estamos en un momento crítico en cuanto a la facilidad con la que los grupos políticos y los sectores sociales asumen esas ideas radicales?

Exactamente, y es un fenómeno agravado por los intereses económicos. Existen los ideológicos, no digo que no, pero tras ellos hay una clase dominante, la que detenta el poder económico.

Póngame un ejemplo.

Siguiendo con Trump, no está ahí por casualidad, lo ha colocado la clase económica dominante de Estados Unidos. Es el mismo grupo que apoya a aquellos que optan por este nuevo liberalismo: Milei, en Argentina; Bolsonaro, en Brasil, y en España, Vox y la FAES del PP, el mismo José María Aznar, que es su presidente.

Según ese esquema, ¿pesa más lo ideológico o lo económico?

Por encima de todo están los intereses económicos de toda esa gente que sueña con un retroceso de los derechos. Las políticas sociales causan daño a sus cuentas de resultados. Ellos están por las privatizaciones y por todo aquello que les reporte un beneficio. Frente a esas ideas, desde los sindicatos pedimos ahora mismo hacer un muro de contención.

¿Es solo fachada entonces?

No. También hay una ideología tras la intención de provocar una pérdida de libertades y derechos. Hay un odio visceral contra la inmigración y los inmigrantes. Puedo recurrir de nuevo a lo que ocurre en Estados Unidos con las deportaciones, pero es irse muy lejos cuando lo tenemos en la puerta de casa y vemos cada día lo que hacen algunos partidos políticos. Pero es que también hay una persecución contra las personas del colectivo Lgtbiq+ y contra las políticas de igualdad. Esa gente detesta, en general, todo lo que suene a política de género.

¿Por qué piensan que ha llegado el momento de reducir la jornada? ¿Va a ser un problema como señala la patronal?

La patronal ya dijo lo mismo cuando se resistía a pasar de 44 a 40 horas semanales; de eso hace más de 40 años, por ese lado nada ha cambiado. En cuatro décadas, la vida ha variado muchísimo, la tecnología permite abordar la producción de una manera diferente a como se hacía en los años 80. Hay que apostar por que los trabajadores puedan tener una vida más fácil y trabajar menos para vivir mejor. Eso es lo que pretendemos con esta reducción.

"Con un tractor se produce más que con una azada, pero los empresarios no quieren invertir en él"

¿Cómo cree que afectará a la economía?

La española se está consolidando como la que más crece en Europa y, sin embargo, vemos que en Canarias tenemos un exceso de jornada, los peores salarios y la contratación más barata de todo el país. Esta economía se adaptará sin problema a las 37 horas y media. Muchas empresas ya optan por esta fórmula motu proprio, y también la Administración. Reducir la jornada laboral significa salud, empleo, productividad y más riqueza.

Menciona la productividad. ¿Por qué ha retrocedido?

Veo el incremento del PIB de Canarias y no entiendo de dónde sale que la productividad cae. Pero le digo más, la productividad no tiene nada que ver con el esfuerzo de los trabajadores, sino con la inversión tecnológica de las empresas. Con un tractor se produce más que con una azada, pero los empresarios canarios prefieren no invertir y seguir con la azada. n

