Un plan individualizado para encarar los aranceles de Trump

Los empresarios canarios que exportan a Estados Unidos buscan mantener el mercado tras el anuncio del presidente americano, Donald Trump, de subir los aranceles al 25%, cinco puntos más de lo que pagan en la actualidad, a los productos procedentes de la Unión Europea. Una situación que ha llevado al Gobierno de Canarias a buscar medidas directas e individualizadas que mitiguen la situación y ayuden a los exportadores a conservar estos clientes. El año pasado Canarias exportó a Estados Unidos productos por un valor de 33,6 millones de euros. Entre los más destacados están los vinos, quesos o aceites, productos que están considerados como gourmets en EEUU y que cuentan con gran valor económico.

22 colectivos

Hasta 22 colectivos empresariales e institucionales, entre ellos la CEOE-Tenerife, Confederación Canaria de Empresarios (CEE), cámaras de Comercio, el Clúster Marítimo, Autoridades Portuarias, Proexca o Asinca, se reunieron ayer en Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife con el vicepresidente del Gobierno canario, y también consejero de Economía e Industria, Manuel Domínguez, para abordar la situación y buscar una salida que permita capear la tormenta desatada por la Administración Trump.

Censo de empresas

Un encuentro en el que el Ejecutivo autonómico se comprometió a realizar un censo de empresas exportadoras afectadas y crear un paquete de ayudas específicas para cada una de ellas con el fin de mantener el mercado estadounidense.

"Acción quirúrgica y determinante"

«La primera tarea que nos marcamos es la detección de cada empresa que comercializa en Estados Unidos y, a partir de ahí, llevaremos a cabo una acción quirúrgica y determinante», explicó Domínguez. Una acción que consiste en «medidas concretas» en base a las necesidades que tenga cada producto.

Unas singularidades que se deben estudiar dado que muchos exportadores canarios, como los de quesos o vinos, no sufren los aranceles de forma directa. En estos casos, por ejemplo, los productos son enviados a la Península y, de ahí junto a otros similares de otros puntos de España, se mandan a Estados Unidos. Sin embargo, matizó Domínguez, «la empresa canaria verá mermada su exportación en caso de producirse finalmente la subida arancelaria».

Tregua en la guerra comercial

Un incremento de aranceles –pasaría del 20% al 25%– que, por el momento, no se ha producido. Trump anunció el pasado 10 de abril una tregua de tres meses en esta medida. No así para los productos procedentes de China que pagan un arancel del 125%. La guerra comercial y la tensión económica que provocó esta situación –con desplomes históricos en Bolsa– parece que tendrá un respiro en las próximas semanas. Este martes, Trump, sin dar más detalles, anunció que los aranceles al gigante asiático «se reducirán sustancialmente», lo que parece un acercamiento entre Estados Unidos y China.

El Gobierno canario no caminará solo en estas medidas porque el posible aumento de cinco puntos de los aranceles no es lo único que les preocupa a los exportadores. En caso de no conseguir mantener este mercado, no tendrían salidas a los productos que ya muchos mantienen en stock por la incertidumbre de no saber si podrán enviarlo en las próximas semanas.

Diversificación de mercado

Una diversificación de mercado que pasa porque los empresarios vayan de la mano con la empresa pública Proexca, que intermediarán para conseguir otros mercados como Europa, Asia o África.

Ayudas "insuficientes"

Los empresarios, según Domínguez, califican de «insuficientes» las ayudas que ofrece el Gobierno estatal. Se trata de avales del ICO por 1.000 millones de euros para las empresas españolas afectadas por los aranceles. «Estas subvenciones poco sirven porque al final hay que devolverlas, por lo que nos lleva a analizar caso por caso y saber cómo ayudar, de manera real y efectiva, a las empresas canarias», señaló Domínguez.

Realidad distinta

Muchos productores, como los de quesos o vinos, han decidido tomar cartas en el asunto y valoran compartir aranceles con los exportadores. Esto significaría que, además del aumento en el precio final del producto, mitad de arancel lo paga el productor y la otra el importador –en forma de bajadas de precios–. Ante esta situación y la posible intermediación del Gobierno canario, Domínguez apostilló que «intentarán no llevar medidas transversales ni lineales» como la de compartir aranceles porque «cada empresa tiene una realidad distinta y debe tratarse de manera individualizada, personalizada y con medidas quirúrgicas».

Suscríbete para seguir leyendo