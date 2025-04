El futuro de las pymes canarias pasa por dar a conocer las ventajas fiscales

«Tengo la impresión de que las empresas canarias no aprovechan la posición geopolítica que tienen y tampoco conocen las ventajas fiscales que tiene el Archipiélago». Una reflexión que realizó ayer el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, en su conferencia El tejido empresarial en España juega un papel crucial en el desarrollo económico y social del país durante la I edición de los desayunos empresariales organizados por el despacho JH Asesores Financieros. El acto, celebrado en el Iberostar Heritage Grand Mencey, contó con la presencia de 90 empresarios del Archipiélago.

Beneficios económicos

Unos beneficios que recoge el Régimen Económico y Fiscal (REF) y que, entre otros, se trata del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) de un 7% y que sustituye al 21% del Impuesto sobre Valor Añadido (IVA); de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) que permite a las empresas reducir hasta el 90% de los beneficios no distribuidos si se destinan a inversiones en las Islas; o las ventajas que ofrece la Zona Especial Canaria (ZEC) con un tipo reducido del Impuesto de Sociedades del 4% frente al 25% general en el resto del Estado.

Casi 159.000 pymes

En Canarias las pequeñas y medianas empresas (pymes) constituyen la gran mayoría del tejido empresarial del Archipiélago con un total de 158.885 empresas el año pasado. La mayoría de ellas centradas en el sector servicios y en la construcción.

Agradecimiento a Cuerva

El evento, conducido por la periodista Nayra Collado, fue presentado por el fundador y socio de JH Asesores Financieros, Jorge Hodgson, quien agradeció a Cuerva la oportunidad de poder, en su primera conferencia para empresarios en las Islas, poder intercambiar conocimientos y ofrecer consejo para afrontar los retos a los que se enfrentan las empresas.

Retos "complejos"

Unos retos que Cuerva definió de «complejos» debido a la incertidumbre política y económica en el panorama nacional e internacional y que no son pocos. En el caso de Canarias, por su condición de Islas y ultraperiferia, «la situación se complica más y los emprendedores canarios son héroes por apostar por las Islas para embarcarse en proyectos».

Aranceles

Uno de los problemas de los que habló es la política arancelaria, comenzada por Trump hace poco más de un mes, y que está originando una guerra comercial mundial.

«Los aranceles son sinónimo de incremento de costes y arancel contra arancel es llevar ‘al traste’ la economía», aseguró Cuerva, quien afirmó que desde Cepyme defienden la necesidad de aranceles cero y de tener un libre mercado.

Crítico con el Estado

El presidente de la Confederación, y también empresario, fue bastante crítico con las medidas estatales y las decisiones políticas del Ejecutivo de Sánchez. En concreto, criticó duramente el «populismo y excesivo buenismo» de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales o incluso a las 32, como propone SUMAR. «Esta rebaja no tiene justificación alguna. ¿Por qué se mide las horas en semanas y no en el cómputo total?», se preguntó Cuerva, para, acto seguido, pedirle a la vicepresidente segunda del Gobierno central, Yolanda Díaz (SUMAR), «deje de usar el populismo y crear una demanda que no tenía la sociedad».

Salario Mínimo Interprofesional

No fue lo único. Cuerva también se centró en la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), anunciado por Díaz el mes pasado, y lo tachó de «intervencionismo del Estado» y no ser «una política social». «¿Son titulares o hay un cambio de cromos y no nos hemos enterado?, volvió a cuestionarse el empresario.

Máximos recaudatorios

Cuerva recordó que España «está en máximos recaudatorios» pero es también de los países que más presión fiscal ejerce sobre el tejido empresarial. «O rebajamos esta presión y guardamos el dinero recaudado para un futuro o la economía siempre estará cogida por pinzas y seguirá tambaleando siempre el sistema de pensiones, por ejemplo», apostilló Cuerva.

Productividad y competitividad

Por último, y en relación a la productividad, recordó que «sigue estancada en las pymes desde 2015 por el alto incremento de los costes y ya nadie habla de la competitividad.». Una competitividad que pasa por un libre mercado y porque las empresas incrementen el PIB «que fortalezca la economía de un país que en datos está bien pero en gestión suspende», concluyó.

