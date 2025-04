La discreta despedida de Inocencio González tras 36 años en CCOO

La rueda de prensa que ofrecieron Manuel Navarro (UGT) e Inocencio González (CCOO) para presentar los actos del 1 de mayo acabó entre abrazos, aplausos y alguna que otra lágrima. Se trató de la última aparición compartida ante los medios de comunicación de estos dos representantes sindicales tras años en la lucha por los derechos los trabajadores a pesar de pertenecer a distintas organizaciones. Fue Navarro quien, a punto de finalizar la rueda de prensa, pidió la palabra para comunicar a los presentes que su compañero se jubilaba y agradecerle, no solo la labor sindical, sino la amistad que les une fuera de ella.

Sindicalismo honesto y constructivo

«Ha sido un maestro y una persona que aportó un sindicalismo honesto, muy constructivo. Ha sido un honor compartir el trabajo sindical», comentó Navarro, mientras un discreto González se emocionaba y le cogía del brazo. «Creo que es de valor y de justicia que, desde la Unión General de Trabajadores (UGT) de Canarias, agradezcamos la labor que, durante tantos años, ha hecho Inocencio por todos los trabajadores del Archipiélago», añadió.

Inocencio González en su última comisión parlamentaria. / María Pisaca

El 1 de junio

«Se agradece lo que no se espera», respondió González, que confirmó que en el próximo congreso de CCOO que se celebrará el 22 y el 23 de mayo, dirá adiós «por la parte que me corresponde». Eso sí, advirtió que se jubilará el 1 de junio «por edad» y de su vida laboral, «no de la militancia y de mi compromiso por los derechos de los trabajadores, ahí estaré afiliado y me tendrán para toda la vida».

Un equipo a la altura

González no desveló quién le sustituirá en el cargo, pero sí adelantó que «está siendo un proceso muy ordenado y habrá un equipo que, con toda probabilidad, estará a la altura de los retos que quedan por delante».

Se despide así tras 36 años en CCOO, los últimos como secretario general.

