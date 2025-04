"Almaraz no ha parado por falta de competitividad, sino por el nivel de impuestos que tiene"

La madrugada de este miércoles las dos unidades de la Central Nuclear de Almaraz dejaron de aportar electricidad a la red. En un contexto en el que las condiciones climatológicas hicieron desplomarse los precios de la luz por la elevada penetración renovable, argumentó la planta cacereña en una nota, «la inasumible carga impositiva» que soporta esta tecnología llevó a tomar la decisión de parar ambos reactores. Es algo que ya se había vivido en marzo de 2024, pero entonces solo con uno de sus grupos.

«Esto es como si tú trabajas a cambio de un sueldo, pero luego los impuestos que tienes que pagar son mayores que el salario que cobras, con lo cual, ¿qué harías? Pues, evidentemente, dejar de trabajar», pone a modo de ejemplo Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, la patronal que agrupa a la industria nuclear española, incluidas las propietarias de las centrales nucleares.

Estos días han coincidido dos factores. Del lado de la oferta, «que hay una producción altísima de energía eólica, fotovoltaica e hidráulica por las lluvias» caídas en los últimos meses. Y del de la demanda, que «hay una depresión», algo habitual en periodos vacacionales, explica Araluce. «¿A qué conduce esa situación? A unos precios de mercado bajísimos que ponen de manifiesto lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo: el excesivo nivel de impuestos que tienen las unidades nucleares», alega. En escenarios como este, «el precio de mercado no llega para pagar los impuestos por la producción; no ya todos los demás costes, sino solamente los impuestos y tasas», sostiene. Las dos unidades de Almaraz se han detenido, subraya, «no porque no sean muy productivas y competitivas, sino por el nivel de impuestos que tienen».

Cofrentes tenía previsto igualmente dejar de producir de manera temporal desde esta pasada medianoche por no haber sido casada su oferta en el mercado mayorista. Tampoco está funcionando la Central de Trillo (Guadalajara), en parada de recarga, mientras que la unidad I de Ascó (Tarragona) se ha detenido para labores de «mantenimiento», detalla.

Manifestación de enero pasado para pedir la continuidad de la central. / El Periódico

Quedan activos, de esta forma, solo dos de los siete reactores que conforman el parque nuclear español (Ascó II y Vandellós). Si no siguen el mismo camino que la planta extremeña y la valenciana en los próximos días, esgrime Araluce, será posiblemente por las «restricciones» que se le impongan por parte de Red Eléctrica para garantizar el suministro, una vez que «tal y como está el mercado», «desde el punto de vista económico, en este momento los impuestos nos fríen y es imposible seguir».

Son «absolutamente necesarias»

Lo que está sucediendo estos días no significa, a juicio del presidente de Foro, que las nucleares sean una fuente prescindible dentro del ‘mix’ eléctrico español. Coyunturas como la actual, aduce, son puntuales, y «hay momentos en los que las renovables no producen porque no hay sol o viento» y entonces las plantas atómicas son «absolutamente necesarias». «Lo que no se puede es penalizar a una energía como la nuclear a base de unos impuestos» que «suponen una barrera tremenda para entrar en el mercado». Una elevada carga que, recalca, no tienen que asumir otras tecnologías con «unos costes variables muy bajos» y con las que la nuclear tiene que competir.