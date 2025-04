1.784 extranjeros logran la residencia con inversión en viviendas de lujo

Las conocidas como Golden Visa, el mecanismo a través del que ciudadanos extranjeros podían obtener su residencia en España realizando una inversión inmobiliaria superior al medio millón de euros, sirvieron para que 1.784 ciudadanos de fuera de la Unión Europea (UE) pudiesen obtener el visado comprando bienes inmuebles en Canarias. Esta fórmula entró en vigor a partir de 2014 amparada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a emprendedores y su internacionalización, que también permite la obtención de un permiso por otras circunstancias como un traslado interempresarial, por ser un alto directivo, teletrabajador o investigador.

Sin embargo, un simple vistazo a los datos recopilados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones basta para darse cuenta de que quienes obtuvieron el visado por la realización de inversiones inmobiliarias son una amplia mayoría, al menos en el caso de las Islas. Y es que a medida que la carestía de vivienda se hacía más patente no solo en Canaria, sinoo también en el resto del país, las Golden Visa, visado de oro o visado dorado se iban cuestionando más y más.

Una polémica que se agravó tras la invasión de Ucrania cuando las sanciones impuestas por la UE acabaron con las Golden Visa para los ciudadanos rusos y se descubrió que buena parte de ellos había ido a parar a millonarios de la Federación. Pero no fue hasta el año pasado cuando el presidente Sánchez decidió derogar de la ley los artículos que facilitaban la adquisición de los visados a través de la inversión, auspiciado por una crisis habitacional creciente. Por lo que desde el pasado 3 de abril ya no están activas en España. Aunque voces expertas aseguran que la incidencia de los visados dorados en la oferta de vivienda no demasiado relevante.

Las Golden Visa se implantaron en España poco después del estallido de la crisis inmobiliaria con el argumento de que servirían para atraer la inversión internacional al país. Entre 2014 y 2023 –el último dato disponible por lo que todavía habría que añadir las que se concedieron en 2024 y los primeros meses de este año– un total de 22.430 personas extranjeras se acogieron a esta fórmula para obtener su residencia. De ellos, un 8% lo hicieron realizando inversiones inmobiliarias en Canarias, bien de una sola propiedad con un valor de 500.000 euros o comprando más de una, siempre que en su conjunto sumaran un importe superior a esa cantidad. Lo cierto es que Canarias, junto a las provincias ubicadas en el litoral mediterráneo de la Península y Baleares son las que aglutinan un mayor número de autorizaciones.

La salida del Reino Unido de la UE disparó la obtención de visados dorados en el Archipiélago

Sin embargo, de acuerdo con los datos del Observatorio de la Inmigración, existe una gran diferencia entre las Golden Visa que se han otorgado en cada provincia canaria. La de Santa Cruz de Tenerife es de forma indiscutible la preferida por los extranjeros para acceder al visado dorado. 1.285 foráneos lo obtuvieron tras comprar un inmueble en Tenerife o las Islas Verdes. En el caso de la provincia de Las Palmas, las cifras son más modestas,499 en estos once años.

Durante los primeros años de funcionamiento las Golden Visa apenas tuvieron éxito. Cinco personas la solicitaron en 2014 en la provincia oriental, mientras que en la otra no se registró ninguna. A medida que los años avanzaban se fueron haciendo más populares, con un punto de inflexión, después de la pandemia. En 2022 se superaron las 270 en la provincia tinerfeña, el año en el que más se concedieron en Canarias.

Detrás de esta explosión puede haber varios factores. Por un lado, las ansias de contar con una segunda residencia en un lugar como Canarias dispararon la compra de inmuebles por parte de extranjeros. Pero sobre todo, la salida del Reino Unido de la UE en enero de 2021 hizo necesario que los ciudadanos de este país, si quieren permanecer más de 90 días en España, tuviesen que obtener un permiso de residencia. Y muchos habrán visto en los visados dorados una buena vía para conseguirlo.

