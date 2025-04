Canarias es la única región donde cae la venta de viviendas a extranjeros

Canarias es la única comunidad autónoma en la que desciende la compraventa de viviendas por parte de extranjeros. Así lo revela un estudio del Consejo General del Notariado que refleja que los foráneos adquirieron el año pasado en el Archipiélago un 8% menos de inmuebles que en 2023. En total, se hicieron con 9.128 casas en las Islas, frente a las 9.921 compradas durante 2023. Es más, con la caída experimentada el último año, el mercado inmobiliario de la región encadena dos ejercicios consecutivos a la baja en las compraventas protagonizadas por ciudadanos de otros países, ya que aquellas 9.921 operaciones contabilizadas en 2023 fueron 1.951 menos –una más que notable reducción del 16,4%– que las 11.872 de 2022.

La excepción que confirma la regla

Canarias es así la particular excepción que confirma la regla. Mientras que el número de extranjeros que compra casa en España no deja de crecer –las operaciones se incrementaron en 2024 un 10,3% en el conjunto del país, un aumento que llegó al 33,5% en Cantabria y al 21,9% en la Comunidad de Madrid–, son cada vez menos los que hacen lo propio en el Archipiélago.

Motivos

Los motivos de esta caída en solitario son varios. No obstante, el delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (Apei), Isidro Martín, se centra en tres en concreto: la falta de oferta de viviendas que padece el Archipiélago; un producto ofertado que no interesa o no es atractivo para el extranjero; y la imagen que se está proyectando de Canarias en el exterior. Con esto último, el representante de la Apei hace referencia a las manifestaciones del 20 de abril y del 20 de octubre, en las que miles de canarios salieron a las calles para, entre otras cosas, pedir medidas que limiten la compraventa de viviendas por los extranjeros. Las imágenes de estas concentraciones masivas –hay convocada otra nueva propuesta el 20A– se difundieron a lo largo y ancho de Europa, en especial en los tabloides de países como Inglaterra y Alemania, que son precisamente los dos de donde sale un mayor número de turistas hacia las Islas y, también, los dos que concentran la inversión en el mercado inmobiliario regional.

Incertidumbre

«No estamos en contra de las medidas, pero todos esos factores crean una incertidumbre que no ayuda y hacen creer al extranjero que no les aceptan en el lugar en el que van a invertir», explica Martín justo en la semana en la que el presidente canario, Fernando Clavijo, con motivo de la Asamblea de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), celebró que la Unión Europea «abra la ventana de oportunidad» para permitir que las RUP puedan limitar la residencia y la compra de viviendas por foráneos.

Los inmuebles se encarecen en las Islas por encima de la media nacional pese al descenso de las operaciones

Objetivo del Gobierno canario

Un objetivo que se encuentra marcado en rojo por el Ejecutivo canario como herramienta para hacer frente al reto demográfico en las Islas. De hecho, el Gobierno autonómico no descarta incluir este asunto en la llamada agenda canaria y crear una legislación específica en la que se incluyan medidas fiscales disuasorias, como por ejemplo gravar el impacto ecológico de los nuevos residentes. Hay que precisar, eso sí, que este objetivo del Ejecutivo choca de frente con los principios fundamentales de la Unión Europea, que consagran la libertad de movimiento de sus ciudadanos y del capital por todo su territorio, con lo que en ningún caso serán medidas de aplicación inmediata.

Precios más altos

Pese a la caída de las operaciones el pasado año, Canarias se mantiene como una de las comunidades donde los extranjeros pagan precios más altos al comprar vivienda, junto a Baleares y Madrid. El precio medio por metro cuadrado subió un 11,3% en el segundo semestre de 2024, por encima de la media nacional –8,6%–, y alcanzó los 2.570 euros por metro cuadrado. Una presión al alza sobre el valor de las viviendas que lleva ocurriendo desde 2022, cuando el precio se situó en los 2.245 euros el metro cuadrado.

Incremento en 2025

Todo hace prever, apunta el delegado de la Apei, que en 2025 continúe el incremento de los precios a causa –al margen de por la poca oferta de inmuebles–, del encarecimiento que sufrirán los materiales de construcción con puesta en marcha de la política arancelaria de Donald Trump, que «retrae y frena a los inversionistas».

Nuevas nacionalidades

Las nacionalidades que más viviendas adquieren en las Islas son la alemana -55%- y la británica –11%-. Sin embargo, en la Apei perciben la introducción en el mercado de belgas, franceses, norteamericanos y mejicanos. «Personas con alto nivel adquisitivo que están mostrando interés por Canarias y están cambiando la tendencia que teníamos tradicionalmente con alemanes, ingleses o italianos» destaca.

Suscríbete para seguir leyendo