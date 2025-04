Cuerpo garantiza que habrá más avales para las empresas afectadas por los aranceles si estos se agotan

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha garantizado este miércoles ante el pleno del Congreso de los Diputados que, a medida que se vaya agotando, el Gobierno irá ampliando la cuantía de los 5.000 millones en avales públicos y de las demás medidas financieras puestas a disposición de las empresas afectadas por los aranceles de Donald Trump.

"Conforme se vayan utilizando estos instrumentos los iremos aumentando, de modo que ninguna empresa se quede sin ellas", ha garantizado Cuerpo. "No habrá competencia entre las empresas para el acceso a este tipo de medidas", ha dicho el ministro de Economía durante su comparecencia en el pleno del Congreso para explicar el alcance del bautizado como 'Plan de respuesta y relanzamiento comercial', con el que el Gobierno prevé movilizar alrededor de 14.100 millones de euros en frente al embate arancelario de EEUU.

Con este compromiso, Carlos Cuerpo ha querido neutralizar la polémica suscitada por Junts sobre un posible reparto territorial de las ayudas para las empresas que exportan a EEUU, que el Gobierno niega.

En su negociación con el Gobierno del primer decreto de medidas financieras frente a los aranceles, Junts impuso la incorporación en el texto de que "la puesta a disposición de las empresas de los instrumentos financieros regulados en el presente real decreto-ley se efectuará con respeto al equilibrio territorial".

El Gobierno asume que, de acuerdo a lo pactado con Junts, "los instrumentos estarán a disposición de las empresas de manera equilibrada territorialmente en función de su exposición al shock", pero niega que esto deba ser interpretado como un sistema de cuotas de reparto entre las autonomías. Por eso, Carlos Cuerpo ha querido subrayar este miércoles que "no habrá competencia entre las empresas para el acceso a las medidas" y que todas las que lo soliciten las tendrán disponibles.

Doble ultimátum del PP

En todo caso, desde el PP, su portavoz de Economía, Juan Bravo, ha exigido al ministro Cuerpo que "desmienta" la interpretación de Junts y garantice que no existirá tal reparto territorial como concesión "a los independentistas" y le ha advertido: "Si usted cambia y empieza a hacer trampas nos iremos [de la negociación]". "Díganos quien miente, si miente la ministra [María Jesús Montero], si miente Junts, si mintió usted. El decreto aprobado no dice lo mismo que el que usted nos había mostrado antes de ser aprobado. Usted no nos dice la verdad", le ha espetado Bravo a Cuerpo.

El portavoz popular ha lanzado otro ultimátum al ministro para que el plan del Gobierno incorpore ayudas directas a las empresas, deducciones fiscales en el impuesto sobre sociedades y la corrección de la inflación en el impuesto sobre la renta. El PP quiere que estas medidas se incorporen en el real decreto de medidas aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Y para ello, Bravo ha dado al Gobierno el plazo de un mes, el mismo plazo máximo en el que el real decreto del Gobierno deberá ser sometido a votación en el Congreso de los Diputados.

Carácter abierto del plan

El ministro ha explicado que el plan urgente adoptado por el Gobierno solo constituye una "primera capa", ya que este plan tiene "un carácter abierto", que se irá adaptando a las circunstancias y a las necesidades de "sectores, empresas y territorios", dependiendo de su exposición al mercado de EEUU. Para la adopción del este plan y para sus posteriores desarrollos, Cuerpo ha vuelto a tender la mano al resto de los grupos políticos, a las comunidades autónomas, a los sectores productivos y a las empresas afectadas para el diálogo y la negociación.

Como parte del plan del Gobierno, este mismo martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un 'Real decreto-ley de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial' con medidas de carácter financiero. En concreto, el real decreto sirve para poner a disposición de las empresas avales públicos (5.000 millones), una línea adicional de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por 1.000 millones, un refuerzo de 2.000 millones del seguro de crédito a la exportación que presta el organismo CESCE y una mayor dotación de 200 millones para el fondo de inversión productiva del Ministerio de Industria.

Después de admitir que "habrá que ir pensando en medidas adicionales", el ministro se ha dirigido al popular Juan Bravo para que exprese su apoyo al primer decreto del Gobierno. "Ustedes consideran que estas medidas son positivas, pero insuficientes. Si está de acuerdo en que estas medidas son buenas, le pido que se comprometan a apoyarlas. No condicionemos unas medidas positivas a una negociación posterior. Está en nuestras manos. Se la estoy tendiendo", dijo Cuerpo a Bravo, desde la tribuna del Congreso.