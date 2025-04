Los sindicatos creen que la huelga en Semana Santa es ya «imparable»

Las negociaciones entre la patronal hotelera y los sindicatos parecen haber llegado a un punto muerto. Tanto, que las organizaciones integradas en el comité de huelga ven los paros previstos para el Jueves y Viernes Santo como "imparables", a no ser que las organizaciones empresariales den un golpe de efecto y atiendan las reivindicaciones que llevan meses solicitando.

Un alza salarial extraordinaria que devuelva a las plantillas el poder adquisitivo perdido por la crisis inflacionaria y algunas mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores. Sin embargo, por ahora, existe una ruptura de las negociaciones, ya que no hay programados nuevos encuentros entre los sindicatos y las patronales de la provincia de Las Palmas ni de Santa Cruz de Tenerife.

Negociación necesaria

El último encuentro se celebró este lunes 7 de abril en Tenerife. Convocado por la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) y su homóloga en el sector de la restauración, AERO, con el objetivo de abrir la mesa negociadora del convenio, que mantiene su vigencia hasta junio de 2026.

Un movimiento que ha acabado revolviendo a los sindicatos que rechazan de plano que sus demandas deban tratarse en este escenario y defienden que sus peticiones tienen que abordarse negociando con el comité de huelga para desconvocar los paros.

Mismo camino que la patronal tinerfeña ha tomado la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) y las patronales hoteleras de Fuerteventura y Lanzarote que también ha registrado una solicitud formal ante la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias para abrir la mesa negociadora del convenio colectivo.

Un marco laboral que, señalan, es uno de los más favorables de España. En este sentido, la FEHT apunta que la negociación colectiva es la mejor vía para abordar esta situación, ya que permite a ambas partes presentar sus reivindicaciones.

Rechazan la apertura

Sin embargo, los sindicatos rechazan la apertura de los convenios colectivos, que consideran una negociación ardua y extensa e inabarcable en los diez días que quedan para la convocatoria de huelga. Por eso, insisten en que si no hay un cambio de postura por parte de la patronal los paros se llevarán a cabo de forma inevitable.

Las organizaciones sindicales ya han advertido a las patronales que se prevé una huelga multitudinaria, con concentraciones en la puerta de todos los centros de trabajo. Por otro lado, la posibilidad de decretar o no servicios mínimos durante las dos jornadas de huelga también puede traer cola. Mientras la patronal defiende que es necesario ofrecer un atendimiento mínimo a los turistas –que han pagado su viaje y no van a dejar de venir a pesar de la huelga– y que no hacerlo afectaría a la imagen de Canarias como destino, los sindicatos aseguran que la hostelería no es un servicio esencial y, por lo tanto, lo único que se debería garantizar es la seguridad en los hoteles.

Aun así, ambas partes no rechazan seguir negociando hasta el final para tratar de desconvocar una protesta que se llevará a cabo en unos días con una alta ocupación en los hoteles. n

Suscríbete para seguir leyendo