El economista Gonzalo Bernardos tiene claro lo que no debes hacer con las tarjetas de crédito: "Es una ruina"

Gonzalo Bernardos es un profesor de economía de la Universidad de Barcelona también conocido por ser un tertuliano habitual en diferentes medios de comunicación como RAC1 o La Sexta.

El uso de las tarjetas de crédito se han convertido en una práctica habitual en el día a día. Hace un tiempo que se especula que el Gobierno controla los gastos de los españoles a través de las tarjetas de crédito, y el economista se pronunció sobre este tema.

"Por favor, ¿de verdad alguien se cree que el Gobierno o Hacienda va a estar mirando lo que está gastando cada uno al mes? Si la inmensa mayoría de transferencias, aunque son más de 3.000 euros, y teóricamente a Hacienda les puede interesar, tampoco las mira", comentó en La Sexta.

Bernardos aseguró que él utiliza las tarjetas de crédito y que solamente paga con ellas por un motivo: "Porque sé perfectamente, sin hacer nada, lo que gasto cada día. Si quiero gastar un importe determinado me pongo el límite en la tarjeta de crédito. Porque a final de mes me dicen todo lo que he gastado, cuánta parte me he gastado en alimentación, cuánta en viajes, cuánta en otras cosas. Esto lo hace el banco por mí, y gratis".

El economista explicó que el banco te da la opción de gastar dinero, por ejemplo, el 1 de diciembre y de cobrarlo en la tarjeta el 1 de enero, pero que hay que comprobar que no se pague ningún tipo de interés.

Gonzalo Bernardos comentó que "lo que no es aconsejable de ninguna de las maneras es retardar el pago de la tarjeta de crédito dos, tres o seis meses. Eso es una ruina, porque hay tarjetas de crédito que tienen un tipo de interés que está entre el 18 y el 24%".

El economista tiene claro qué es lo que hay que hacer: "Lo mejor es gastar y pagar al final de mes. No me cobran nada y sé todo sobre mis gastos simplemente mirando en la web".