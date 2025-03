Santa Cruz de Tenerife, la segunda donde más sube el coste de las casas

La compra de una vivienda en la provincia de Las Palmas, tanto nueva como usada durante el primer trimestre de 2025, es un 5,9% más cara que hace un año. Sin embargo, la subida es menor que la registrada en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde el precio medio aumentó un 13,2%, hasta el punto de convertirse en la segunda provincia del país donde más se incrementó el coste. Seis puntos de variación entre una y otra provincia canaria que tienen su causa en la mayor agilización y rapidez con la que se vienen tramitando las licencias de construcción en las islas orientales. El delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (Apei), Isidro Martín, afirma que la consecuencia es un mayor «aumento de la oferta en la provincia de Las Palmas que en la de Santa Cruz de Tenerife, tanto en futura construcción como en obra ya casi acabada».

"Más emprendedores y luchadores"

«En Las Palmas son más emprendedores y luchadores a la hora de exigir rapidez en la aprobación de las licencias; si en la provincia tinerfeña no se es capaz de meter oferta en el mercado, todo parece que seguirán subiendo los precios y, cada vez, con menos viviendas», comenta. Una situación que se agrava al superar Santa Cruz de Tenerife ya los máximos registrados antes del estallido de la burbuja inmobiliaria de 2007. Unos datos que desglosa la estadística trimestral elaborada por la sociedad de tasación inmobiliaria Tinsa.

El metro cuadrado no es de los más caros

Hay que puntualizar, eso sí, que el precio medio por metro cuadrado en las Islas no es de los más caros a nivel nacional, cuya media está en 1.902 euros. En la provincia tinerfeña se sitúa en 1.822 euros por metro cuadrado y en la de Las Palmas, en 1.695 euros.

La demanda también crece

Los precios no paran de crecer pero la demanda tampoco. Un mercado tensionado y una escasez de viviendas, tanto nueva como usada, que cada vez más pone contra las cuerdas a los canarios que quieren comprar pero no pueden asumir los elevados costes. Martín asegura que los isleños están interesados en la compra pero desde las inmobiliarias «no se les puede ofrecer inmuebles asequibles».

Un hecho que desde Apei lamentan «al no poder quedar las viviendas construidas en las Islas en manos de los canarios».

Checos y polacos

Un objetivo que se complica, según Martín, por el incremento de la adquisición de casas por parte de extranjeros en el Archipiélago. Ya no son solo los británicos, alemanes o italianos, que son las nacionalidades que más vivienda han adquirido en Canarias en los últimos años. Añade Martín que, en los últimos meses, desde la Asociación han notado que «se han aventurado a comprar en las Islas checos y polacos, un mercado nuevo que viene atraído por la seguridad del Archipiélago».

Las inmobiliarias han notado un auge en el interés de estas nacionalidades «tras la tensión bélica que viven en sus países de origen y el miedo a que estalle una guerra cerca de ellos».

Por encima de los 400.000 euros

Las propiedades que adquiere este perfil de comprador extranjero son villas o viviendas por encima de los 400.000 euros en las zonas más tensionadas de Canarias.

Algunas de ellas, como enumera Martín, son Santiago del Teide, Adeje y Arona en Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria.

Tasas de esfuerzo "más duras"

Martín pone de relieve las tasas de esfuerzo «que cada vez son más duras para los compradores». Señala que ya no solo afecta a los jóvenes, sino también a los seniors que «quieren comprar después de estar toda la vida de alquiler pero les resulta imposible pagarlo». El recibo de la casa se lleva un pellizco demasiado grande del sueldo.

El informe de Tinsa refleja que las familias en la provincia tinerfeña destinan un 30,9% de su renta al pago de la vivienda, mientras que las de Las Palmas, lo hacen con un 26,9%.

Hipotecas por muchos más años

Unas cifras que están por debajo del 34,9% de la media nacional pero que no obstante «obliga a destinar más de 600 euros al mes para este fin y firmar una hipoteca por muchos años más», concluye.

Suscríbete para seguir leyendo