La pensión del jubilado canario se acerca más que nunca al salario medio

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIReF, el organismo creado en 2013 a instancias de la Comisión Europea para velar por el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, le ha puesto un aprobado por los pelos a la última reforma del sistema público de pensiones, la reforma Escrivá, por aquello de que su promotor fue el exministro de la Seguridad Social José Luis Escrivá. Un examen que el Gobierno central ha sacado adelante con ese suficiente raspado porque la AIReF ha considerado las transferencias de los presupuestos generales del Estado a las arcas de la Seguridad Social como un ingreso más de esta última, con todos los asteriscos que ello implica. No obstante, la Autoridad Fiscal pone en entredicho la sostenibilidad del sistema y avisa que será necesario hacer ajustes, ya sea en el gasto o en los ingresos. Lo cierto es que la pensión media crece mucho más rápido que el salario medio, hasta el punto de que nunca habían estado tan cerca –al menos en Canarias–, algo que evidencia la generosidad del sistema público español y, al mismo tiempo, da lugar a dudas fundadas sobre su solvencia a medio y sobre todo largo plazo.

El último dato oficial sobre los sueldos en el Archipiélago lo da la Encuesta trimestral de coste laboral del Instituto Nacional de Estadística. El salario medio se situó en las Islas en el último trimestre de 2024 en los 1.685,42 euros brutos mensuales –es el salario ordinario, es decir, que no se incluyen ahí ni los atrasos ni las gratificaciones excepcionales, si los hubiera–. En esos mismos meses, la pensión media de jubilación fue de 1.335,02 euros. Así que la paga de los jubilados canarios ya equivale al 79,2% de la nómina de los asalariados, o dicho de otro modo: por cada cien euros que cobra un trabajador, un pensionista cobra 79 euros con 20 céntimos. Nunca hubo menos distancia entre el sueldo medio y la paga media de jubilación. A finales de 2015, diez años atrás, el pensionista tipo de la región ganaba una media de 977,33 euros mensuales, y el asalariado medio percibía 1.398,87 euros. La paga de los jubilados equivalía entonces al 69,9% del sueldo medio. Resulta así que las pensiones se han acercado a los salarios en prácticamente diez puntos –de aquel 69,9% al actual 79,2%– en la última década, o lo que es lo mismo: a cada año que pasa, los jubilados isleños están un punto más cerca, un 1% más cerca, de equipararse a los trabajadores. El problema no reside, por supuesto, en que los pensionistas cobren pagas cada vez más altas, algo deseable en cualquier sociedad, sino en si esas pagas son o no sostenibles cuando las nóminas de quienes han de sufragarlas, los trabajadores, no crecen en la misma medida. Esto es lo que está detrás de la advertencia de la AIReF sobre la necesidad de subir los ingresos o bajar los gastos.

El descuadre o desfase entre lo que desembolsa e ingresa la Seguridad Social se ha agravado, además, desde que el Gobierno recuperó el IPC como referencia para revalorizar las pensiones. Hoy un jubilado recibe una media de 1,6 euros por cada euro cotizado durante su vida laboral, un 60% más, cuando antes de la reforma Escrivá era un 48% más, un porcentaje ya de por sí considerable. Esto explica por qué la pensión media creció el último año un 5,12%, cuando los salarios lo hicieron en poco más de cuatro puntos. O por qué el jubilado tipo de las Islas gana hoy un 36,6% más que hace una década, cuando el trabajador solo gana un 20,5% más. En definitiva, la pensión de jubilación se revaloriza a un ritmo medio anual de un 3,6%, mientras que los sueldos se incrementan 2,3 puntos al año.

