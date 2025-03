Criteria lamenta la ausencia de otros inversores españoles en empresas estratégicas: "Estamos un poco solos"

A Critera, la sociedad a través de la que la Fundación La Caixa gestiona sus participaciones empresariales, "no le preocupa" ser el "líder" en inversión industrial en España, sino encontrarse "un poco solos" en ese ámbito. Así lo ha lamentado este lunes su consejero delegado, Ángel Simón. "En algunas ocasiones, nos gustaría que nos acompañaran otros grupos industriales en España que pudieran estar con nosotros en empresas estratégicas (la categoría en la que engloba a sus participadas CaixaBank, Naturgy y Telefónica) u otras empresas de diversificación (cartera en la que incluye a ACS o Puig)", ha afirmado antes de destacar que el objetivo sería "poder remodelar esas compañías y encararlas al futuro".

La Caixa lleva décadas siendo un accionista relevante en algunas de las principales empresas españolas, pero ahora ha redoblado su apuesta: Criteria lanzó en junio un plan estratégico 2025-2030 para elevar de 27.000 a 40.000 millones de euros el valor de sus activos. El grupo ha disparado su inversión en nuevas empresas en los últimos meses, además de aliarse con el Gobierno para sustituir a José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra al frente de Telefónica, mientras que no ha encontrado trabas para colocar a Tomás Muniesa al frente de CaixaBank en lugar de José Ignacio Goirigolzarri. Todo ello ha provocado algunas suspicacias que Simón ha tratado de despejar: "La colaboración público-privada implica que, dentro del marco institucional, tengas ese entendimiento para progresar en las empresas".

En unas jornadas de 'Expansión' en Barcelona y otras de 'El Español' en Madrid, el ejecutivo ha defendido como "lógico" que Criteria, como "primer actor privado empresarial de España" esté presente en empresas estratégicas y quiera "ser influyente" en las mismas, como "La Caixa lo ha sido siempre" en este tipo de participadas. También ha juzgado "lógico que el Gobierno de la nación se haya enfocado" en las dos participadas estratégicas que tienen en común. "Son dos empresas independientes, nos entendemos bien en esas empresas, y también nos entendemos bien con el Gobierno, como no puede ser de otra manera. Con este Gobierno, con el anterior y con los posibles o hipotéticos que pudieran venir", ha argumentado.

Presiones de líder

En otro momento, ha hecho una reflexión más general, quizás también en respuesta a las suspicacias que han provocado sus movimientos de los últimos meses: "Ser el líder siempre te genera tensiones y presiones, y sobre todo que tienes que tener, y nosotros lo tenemos, un comportamiento adecuado, que es la guía para todos los demás comportamientos. La Caixa, desde su fundación en 1904, siempre ha sido líder en su comportamiento y en cómo se mezcla en la estructura, no solamente empresarial sino social, donde está presente. No me preocupa, sino que es una responsabilidad que ejercemos con gusto". Pero es en ese contexto cuando ha lamentado que no haya más grandes inversores industriales españoles.

También ha pedido desgravaciones fiscales para los fondos de inversión de carácter "eminentemente industrial", así como incentivos para la creación de sociedades público-privadas autonómicas o estatales que participen en empresas pequeñas y medianas. En esa línea, ha reclamado un entorno favorable a la inversión: "Hemos vivido un tiempo, sobre todo en esta ciudad de Barcelona, en que el entorno institucional y empresarial ha sido absolutamente castigado y había muy pocas ganas de invertir. Hoy en entorno es distinto, hay motivación para invertir. Pero necesitamos todo ese entorno social que ayude a que estos fondos realmente existan". Su aspiración es que "socialmente el empresariado y la industria estén bien vistos".

Simón también se ha referido al reciente retorno de la sede social de la Fundación La Caixa y Criteria a Barcelona desde Palma de Mallorca, a donde se trasladaron en 2017 a raíz del 'procés', así como a la posibilidad de que el grupo inste a retornar a las participadas que siguieron sus pasos. "Como diría nuestro presidente (Isidre Fainé), que es el verdadero impulsor de todo este proyecto, nosotros nunca nos habíamos ido, físicamente siempre habíamos estado en Barcelona y Catalunya. Lo que hemos hecho ha sido ajustar la jurisdicción a la realidad que ya teníamos. Y el resto de empresas, cada una va a decidir, como nosotros hemos decidido, de manera independiente, lo que crea más oportuno", ha asegurado. En esta línea, ha recordado que en el caso de CaixaBank la decisión es de su consejo, en el que Criteria tiene solo dos representantes sobre 15 puestos.