La Autoridad Fiscal recuerda al Gobierno la obligación constitucional de presentar un proyecto de Presupuestos antes de ir a una prórroga

Aumenta la presión para que el Gobierno presente en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley de Presupuestos para 2025, aunque no estén asegurados los apoyos parlamentarios para sacarlo adelante. Este lunes, la presidenta del la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, ha recordado al Gobierno la obligación constitucional de presentar un proyecto de ley de Presupuestos "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior" (antes del 31 de septiembre). La propia Constitución establece que "si no se aprueba el proyecto, se prorroga el anterior automáticamente", ha añadido Herrero.

No es esta la pauta que ha seguido el Gobierno. El Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha presentado aún un proyecto de ley de Presupuestos para 2025 con el argumento de que el PSOE no ha logrado concitar aún los suficientes apoyos parlamentarios para sacar adelante unas nuevas cuentas. Además, el Gobierno plantea que, de no existir una garantía para su aprobación, mantendrá, por segundo ejercicio, la prórroga de los Presupuestos de 2023, que ya operó en 2024.

En respuesta a los periodistas, la presidenta de la Airef ha interpretado que no se puede proceder a la prórroga de un Presupuesto sin haber presentado antes un proyecto de ley de unas nuevas cuentas. "No hay otra opción", siguiendo la Constitución al pie de la letra, ha dicho Cristina Herrero.

El PP está analizando la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional (TC) para recurrir contra la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no presentar siquiera los Presupuestos Generales del Estado de 2025.

Pero Cristina Herrero también ha esgrimido argumentos en tanto que presidenta del organismo supervisor. "No se puede desprestigiar y devaluar la institución del Presupuesto", ha dicho. Ha remarcado que "el Presupuesto es el documento más importante de la política económica de un Gobierno, en tanto que es el documento en el que debe plasmar qué pretende hacer en materia económica y fiscal. Sin ese documento se dificulta la tarea de control del Gobierno en materia fiscal y presupuestaria". Por lo tanto, "tanto desde un punto de vista legal como de supervisión, se debe presentar el proyecto de Presupuestos", ha sentenciado.

En el proceso de tramitación parlamentaria, el proyecto de Presupuestos puede ser tumbado por los grupos que presenten enmiendas de totalidad. "Pero eso es un paso posterior. Los proyectos de Presupuestos deben presentarse siempre" ha remachado.