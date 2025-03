Producción estancada y mayor consumo elevan el precio de los huevos

La explicación de la subida del precio de los huevos en Canarias no se encuentra en un único motivo. El sector avícola está sumido en una tormenta perfecta de factores que han provocado un alza del coste de uno de los productos principales de la dieta diaria de los isleños. La escasez de suelo, los estrictos requisitos para la instalación de las granjas, la subida de los costes de producción y el aumento en la demanda no solo impide el autoabastecimiento sino que, además, eleva los precios en las Islas. Eso sí, desde las asociaciones agrarias aclaran que los incrementos no están relacionados con los brotes de gripe aviar detectados en distintas partes del mundo. «El desabastecimiento en EEUU nada tiene que ver, ellos tienen sus circunstancias y han tenido que sacrificar, por lo que han reducido sus producciones», explica el secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos (Asaga) de Canarias, Theo Hernando.

En el Archipiélago las preocupaciones vienen por otro lado. La producción está estancada como consecuencia de la falta de suelo disponible y las dificultades que los avicultores se encuentran a la hora de plantear a las administraciones una ampliación de sus granjas o la apertura de una nueva finca. «Es prácticamente imposible, se llenan la boca defendiendo al sector y cuando se van a pedir los permisos, la actitud es la contraria porque los ordenamientos municipales no tienen espacio para la ganadería», se queja Hernando.

Según el presidente de la Asociación de Avicultores de Canarias (Asavican), Fulgencio González, esta situación provoca que el censo de gallinas –en Canarias hay 1,4 millones– no crezca en las Islas y tampoco el número de agricultores que se lanzan a invertir en un gran proyecto.

Esto, unido a al incremento en la demanda ha provocado que el porcentaje de autoabastecimiento se haya reducido en la última década de un 70 a un 60%. Un porcentaje que, por el momento, permite descartar el desabastecimiento. El consumo per cápita de la región en 2019 fue de 121 y en la actualidad esa cifra alcanza los 140 huevos por persona. «Es un producto que cada vez está más revalorizado, tiene mucha demanda porque se ha quitado el miedo a comer más de un huevo al día y se incluye en muchas dietas deportivas y en la restauración que lo ofrece en desayunos y brunch», afirma Hernando.

Sin restricciones

El secretario general de Asaga Canarias insiste en desvincular la subida de precios de la gripe aviar y explica que en las Islas, por el momento, no se han implantado restricciones que afecten a las producciones. «Hay mucha información cruzada con el tema de la subida de los precios, pero la verdad es que la gripe no ha afectado a nuestras granjas», aclara.

Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) el precio de los huevos ha aumentado en las últimas dos semanas un 25% en España. Hernando defiende que alza de los precios en las Islas no se trata de algo puntual, sino de una «subida escalonada» que vincula, entre otras cosas, al incremento de los costes para los productores. «Hemos tenido subidas de pienso, de electricidad y subidas salariales y eso afecta mucho a la producción de huevo que requiere de mano de obra», aclara. Esto, unido a los costes que supone cumplir con las normativas europeas de bienestar animal, encarece la producción.

Los agricultores canarios se quejan, además, de la competencia desleal. «Nosotros cumplimos con todo, pero competimos con países que pueden utilizar las jaulas que nosotros quitamos o que contratan mano de obra barata y así es imposible», se queja Hernando, quien rechaza la idea de que los productores estén aprovechando para «especular» con los precios. «Si hay especulación no se están dando en ese eslabón de la cadena», insiste.

Con especulación o sin ella, la realidad es que la tormenta de factores provoca que los canarios hoy paguen más por un cartón de huevos que hace solo un año. El concreto, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se paga un 2,7% más. El Observatorio de Precios de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias registra este incremento. En febrero de 2023 el precio medio en destino de los huevos tamaño L era de 2,93, una cifra que llegó a 3,15 en febrero de 2024 y que en el mismo mes de este año alcanzó los 3,32 euros.

Subida pronunciada

En la Península la subida de precios ha sido más pronunciada en las últimas semanas porque allí sí se ha tensionado el mercado como consecuencia de la amenaza de la gripe aviar en otras partes del mundo. Por un lado, por el desabastecimiento en Estados Unidos, uno de los países productores más importantes del planeta. Los avicultores se han visto obligados a eliminar 160 millones de aves –50 millones de ponedoras– lo que ha provocado una reducción de la oferta de huevos global en los últimos meses. Y menos oferta y más demanda solo dan un resultado: los precios se disparan. Tanto que incluso hay empresas que ofrecen un servicio de alquiler de gallinas ponedoras.

Y no solo está ocurriendo al otro lado del Atlántico, la oferta de huevos en UE está viéndose afectada por la influenza aviar también en países del norte de Europa, que ha llevado a la pérdida de unos 15 millones de aves en las granjas. Desde las asociaciones de productores de huevos en España aclaran que en el país no se ha declarado ningún caso de influenza aviar en granjas avícolas en esta temporada pero el precio se ve afectado porque hay más demanda de huevos españoles por parte de los vecinos de la UE. «No tienen gallinas suficientes para cubrir su demanda y quieren disponer de huevos con las garantías del modelo de producción europeo», aclaran las asociaciones españolas

Suscríbete para seguir leyendo