Juanjo Cano, presidente de KPMG España: "La incertidumbre impide que el crecimiento sea aún mayor"

KPMG refuerza su presencia en las Islas con sendas oficinas en las dos capitales canarias. Su presidente, Juanjo Cano (Madrid, 1972), no es ajeno a la pujanza del Archipiélago y a las oportunidades de negocio que brinda.

¿Por qué redobla KPMG su apuesta por Canarias?

La empresa mediana y la empresa familiar, con gran presencia en España, está fundamentalmente en las provincias. Eso nos decidió hace años a trazar un ambicioso plan de reforzar nuestra presencia en las regiones. Personalmente, entiendo que Canarias es uno de los ejemplos de los que más orgullosos estar. Teníamos una pequeña oficina hasta hace poco más de un año, con solo 15 personas, hoy contamos con un equipo que integran 62.

Un salto diferencial. ¿Medido?

Por completo. Es más, no puedo decir el momento en que sucederá, pero llegaremos al centenar con total seguridad. Nuestro negocio se basa en el talento de las personas y en la proximidad a los clientes. De nada sirve tener mucha capacidad en Madrid o Barcelona si lo que queremos es tener presencia en el ámbito local, y para conseguirlo tenemos que contar con fuerte presencia en la distancia corta. Además, de un modo multidisciplinar. No nos centramos únicamente en la auditoría o tan solo en la vertiente legal, tenemos una apuesta de firma que pasa por prestar un servicio de 360 grados, de ahí que hayamos incorporado la parte de deal advisory.

Un reciente informe del Ivie devuelve el nivel inversor en Canarias por encima de los 10.000 millones de euros. ¿Son las Islas un buen nicho de negocio?

Sin duda, pero ya lo eran antes. Por eso se convirtieron en una asignatura pendiente. Es cierto que la evolución que está teniendo la economía española y, más en concreto, la canaria también invita a desplegarse. Nuestros propios informes señalan que un 66% de los empresarios del Archipiélago considera que va a crecer en los próximos doce meses, un 44% va a invertir y un 34% creará empleo. Son indicadores que denotan un cierto grado de optimismo.

¿Una balsa de aceite?

El momento es bueno, pero los retos abundan, como ocurre en todos los lugares. Lo importante es convertirlos en oportunidades.

¿Hay lastres que dificultan aprovechar del todo este momento dulce?

Quizá el concepto lastre sea excesivo, pero sí que hay incertidumbres. ¿Sabe qué ocurre? Que nos hemos acostumbrado, tanto los empresarios como la sociedad, a vivir con ellas –covid, guerra de Ucrania, ahora las políticas de Trump–, que a pesar de esto no se pierde el optimismo. Todo ello sabiendo que esos hechos tienen un impacto en la economía. Me atrevería a decir que las cosas van bien a pesar de la incertidumbre, pero que esta drena una capacidad de crecimiento aún mayor.

¿Cómo se manifiesta ese drenaje del que habla?

Somos muy fuertes en el segmento del deal, de las compraventas de empresas, y hemos visto cómo un mercado que venía muy fuerte, con mucha liquidez y mucho interés en España, se ha puesto en situación de espera hasta ver en qué concluyen todas estas incertidumbres. Aranceles, el conflicto ruso-ucranio, lo de Israel en Gaza... Entiéndame que antes que nada están esos dramas humanos, pero si me pregunta si estas cuestiones afectan en el plano empresarial, la respuesta es un rotundo sí. Un contexto como el actual nos hace un pelín más prudentes, con lo que no se capturan todas las oportunidades que existen.

De izquierda a derecha, Enrique Núñez, responsable del departamento legal; Juanjo Cano y Agustín Marrero, socio de Auditoría en Canarias. / LP / DLP

¿Dónde puede acabar este cambio de paso comercial que supone la entrada de aranceles?

Está marcando ese paso un país muy grande, con una balanza de importaciones y exportaciones de peso muy relevante. Los aranceles se podrán traducir en incrementos de precios, habrá que ver cómo afectan en general a la inflación y a los tipos de interés... Ya está habiendo una respuesta de Europa y tiene que haberla de España, pero a día de hoy estamos aún en el momento de ver en qué se concreta la política de aranceles, qué implicaciones tiene y cómo responden Bruselas y España, que como país de servicios, sufriría el impacto pero quizá no con la misma fuerza que otros más industriales. Lo único bueno que veo a esto es que ha obligado a la Unión Europeaa ponerse las pilas, por decirlo de una manera coloquial.

¿En qué? ¿Qué reacción percibe desde Bruselas?

Ya nadie duda de que estamos obligados a trabajar más y mejor en aspectos como la competitividad, la productividad o la autonomía estratégica, y operar en la medida que sea posible como una verdadera Unión Europea.

Como parte de los big four, asisten desde primera línea a la gestión de los fondos Next Generation. ¿Llegamos a tiempo o vamos a tener que devolver miles de millones a Bruselas?

Con los datos que proporciona el Ministerio de Economía, no acabo de tener una evidencia de lo que llega a la economía real. Se han movido cifras muy importantes que han ayudado a la inversión, pero no sabemos el retorno que tienen esas inversiones. Me gustaron los objetivos declarados para estos fondos –transformación digital, transición energética, cohesión territorial– todo tenía sentido y se ha recorrido camino en esa línea. Ahora bien, ¿en qué porcentaje se ha hecho? Yo no lo sé.

¿Ha cambiado este dinero en algo el panorama empresarial?

Estos fondos son una oportunidad única para aumentar el tamaño medio de las empresas y yo creo que en Canarias eso es importante. Si no logras llegar a un umbral de tamaño concreto, todo es mucho más difícil: sobrevivir a las crisis, invertir, innovar, internacionalizarse..., todo.

¿Qué tasa de mejora existe para acercarse a la eficiencia administrativa sin soslayar la garantía de los procesos?

Una muy grande. Tengo la oportunidad de hablar con presidentes de comunidades autónomas o consejerías y es curioso el grado de avance que puede haber en algo que es tan clave como la simplificación administrativa o la digitalización de la Administración. Va por barrios, incluso en el nivel ministerial. Si tengo que hacer una media, hay un campo de desarrollo y mejora espectacular, y es muy necesario. No solo por la eficiencia que se puede contemplar desde el punto de vista del ahorro, sino, sobre todo, por el valor del tiempo de las empresas y los empresarios. Hay burocracia que se podría arreglar en poco tiempo.

Cine, videojuegos... ¿Hay interés empresarial por estos nuevos nichos de negocio canarios?

Sin duda, y son buenos ejemplos para impulsar la diversificación. Ojalá el turismo, ordenado y sostenible, siga creciendo. Lo ideal es que goce de buena salud mientras el resto de industrias van mejorando. Como pasa en cualquier territorio, hay que estudiar dónde tienes tus fortalezas y tratar de impulsarlas al máximo.

