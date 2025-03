El capital extranjero ‘pasa’ de Canarias: la inversión cae un 48% el último año

La economía canaria es incapaz de ganar atractivo para los inversores extranjeros. Más allá de alguna operación puntual en este o aquel ejercicio, los años transcurren sin que el Archipiélago consiga hacerse un hueco entre los destinos del capital foráneo en España. Ya no se trata de competir con quien es imposible hacerlo, como Cataluña o, sobre todo, la Comunidad de Madrid, sino de que las Islas ni siquiera logran arañar de la tarta de la inversión extranjera un trozo equivalente al peso que la región tiene en la economía nacional. Al contrario: la cuantía que llegó a Canarias en 2024 procedente de terceros países fue hasta un 48,1% inferior a la contabilizada en 2023.

Según los datos que acaba de publicar la Secretaría de Estado de Comercio, el tejido productivo de la Comunidad Autónoma recibió el año pasado una inyección de 135,5 millones de euros de capital foráneo. Una suma que por sí sola no dice gran cosa pero que deja al Archipiélago –una vez más– entre las regiones españolas menos atractivas para los inversores de fuera del país. Tan solo tres comunidades arañaron en 2024 del exterior menos fondos que las Islas: Cantabria, con unos exiguos 1,3 millones de euros; Extremadura, con unos también exiguos 3,3 millones; y La Rioja, con apenas 16,2 millones. Eso en términos estrictamente cuantitativos, si bien la posición de Canarias en este particular ranking no mejora si se relaciona el volumen de inversión extranjera con el número de habitantes de cada autonomía.

Los 135,5 millones de euros que el capital foráneo colocó el pasado ejercicio en el Archipiélago suponen una inversión per cápita de 60.535 euros, es decir, 60.535 euros por habitante. Una cantidad que, de nuevo, solo es peor en Cantabria, con 2.182 euros per cápita; Extremadura, con 3.100 euros; y La Rioja, con 50.122. La capacidad de las Islas para captar fondos provenientes de terceros países resulta así escuálida en comparación no solo con la de los motores económicos del país, como Madrid –24.705 millones de euros, 3,5 millones per cápita–, Cataluña –4.923 millones, 614.419 euros por habitante– o País Vasco –1.069 millones de euros, unos 480.000 euros per cápita–, sino en comparación también con la de economías digamos homologables.

País Vasco al margen, que con la misma población que Canarias tiene un Producto Interior Bruto (PIB) que no está lejos de duplicar el de las Islas –fruto de su industrial y pujante economía, muchísimo más atractiva que la del Archipiélago a ojo del inversor extranjero–, llama algo más la atención que la también turística Baleares fuese capaz de arañar en 2024 hasta 708,6 millones de euros de capital foráneo, esto es, cinco veces más que Canarias. Son más de 575.000 euros por habitante, frente a esos 60.535 euros per cápita de las Islas. En cifras promedio, resulta que la inversión foránea por habitante en el otro archipiélago español es nueve veces superior a la registrada en Canarias. Y otros ejemplos para desdoro de la economía regional son los de Aragón, que el pasado año recibió fondos procedentes de terceros países por un montante de 912 millones de euros; Asturias, que con menos de la mitad de la población de las Islas se hizo con 618,2 millones de euros; o la Región de Murcia, también con mucha menos población que Canarias pero capaz de obtener más de 354 millones de euros de inversión extranjera. En todos los casos, por supuesto, la inversión per cápita es muy superior a la de las Islas.

Esos 135,5 millones de euros que llegaron en 2024 a la Comunidad Autónoma desde fuera de las fronteras nacionales son la menor suma desde los 87,8 millones de 2021, la menor suma en el último trienio. En 2022 se rozaron los 145 millones de euros y en 2023 se alcanzaron los 261 millones, unas cantidades que, no obstante, tenían truco. No en vano, en esas cifras se incluyen las decenas de millones de euros que movió la reestructuración del capital social de Naviera Armas. Varios fondos extranjeros convirtieron en acciones la deuda que la empresa isleña tenía con ellos, una operación que contabiliza como inversión extranjera por más que en realidad no sea tal cosa. No es inversión productiva.

Los datos de la Secretaría de Estado de Comercio permiten ver que la actividad que más fondos foráneos recibió en 2024 fue la del comercio al por mayor de combustibles, con casi 73,5 millones de euros, un 54,2% del total, más de la mitad. En segundo lugar, con poco más de 43 millones de euros, se sitúa el negocio inmobiliario, y ya a mucha distancia está el sector de la pesca y la acuicultura, que se beneficio de una inyección de 7,4 millones.

