La productividad y la burocracia desafían el crecimiento empresarial

Las empresas en Canarias se enfrentan a múltiples retos para ganar músculo. Uno de ellos son los bajos niveles de productividad que existen en las Islas. Un aspecto en el que el Archipiélago está muy por debajo de la media española, que a su vez también se distancia de la que se registra en otros países del entorno europeo. La maraña burocrática y las dificultades para sacar adelante proyectos de inversión acechan como otro gran handicap para el tejido productivo isleño a la hora de expandirse. Así quedo de manifiesto en el foro Crecimiento Empresarial organizado por EL DÍA, cabecera de Prensa Ibérica en Tenerife, y patrocinado por el Banco Santander. En él, quedó además patente que otro de los grandes retos a los que se enfrenta el empresariado en las Islas es a conjugar el desarrollo económico con la sostenibilidad medioambiental y social, para esquivar así el riesgo de que el modelo canario acabe muriendo de éxito.

El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, señaló a la baja productividad como el problema más grave al que se enfrenta la economía en el Archipiélago. Una productividad que en la región se ve lastrada por su reducida diversificación económica y el limitado tamaño de sus empresas, ya que en más de 90% su tejido productivo está compuesto por microempresas con menos de diez empleados. Una baja productividad que Sesé advirtió tiene también consecuencias sociales. «Mientras no tengamos empresas que sean más productivas va a ser muy difícil subir los salarios», lamentó.

Sesé fue uno de los participantes en la mesa redonda que reunió a la vicepresidenta de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), María Victoria López Fuentes; al CEO de Binter, Ignacio Medina Alonso; y a la directora general de Supermercados Hiperdino, Olivia Llorca, para abordar los retos para expandir el tejido productivo en Canarias.

Durante su exposición en la mesa redonda –que estuvo moderada por la directora de Relaciones Institucionales de Santander España, Isabel Puig–, Sesé dio también su receta para tratar de revertir la situación. No solo habría que ayudar a las pymes canarias a ganar en tamaño, «un reto fundamental porque si no ganan en tamaño no pueden invertir y no llega esa inversión en tecnología y digitalización que condiciona mucho», sino también tratar de ayudarlas para que puedan salir al exterior.

Modo canario

Y lo cierto es que en la mesa redonda se contó con representantes de dos compañías que han hecho bien los deberes en este sentido. Por un lado, Binter, que tras consolidar su actividad en el Archipiélago, se lanzó hace unos años a mejorar la conectividad de las Islas con el exterior, primero con destinos internacionales, después con distintos puntos de la Península, para atreverse finalmente a operar la ruta entre Canarias y Madrid. Su CEO defendió que detrás de esto hay un modelo de sostenibilidad financiera, que apuesta por la excelencia en el servicio y en una flota, que a diferencia de lo que ocurre en otras aerolíneas, es en propiedad. Aspectos que les han permitido diferenciarse de sus competidores. «Nos gusta competir porque lo hacemos muy bien», aseguró Ignacio Medina Alonso, que detalló que tras la pandemia la disparidad entre oferta y demanda había creado una situación estresada para los clientes que querían viajar a la capital de España desde Canarias, con una oferta que en su inmensa mayoría era operada por líneas low cost. «La apuesta de Binter con Madrid ha supuesto incrementar la oferta en un 25%», especificó.

Supermercados Hiperdino también ha expandido recientemente sus fronteras fuera del Archipiélago. Tras 40 años de andadura, a finales del año pasado adquirió 20 tiendas en Baleares, principalmente en zonas turísticas de Mallorca, con la intención de llevar hasta allí el modelo que ya les ha funcionado en Canarias. Entre las fortalezas de la empresa, su directora general detalló el profundo conocimiento del sector y la agilidad y rapidez con la que se adapta.

Asimismo, explicó cómo la inversión en puntos clave de su actividad les ha servido para mejorar su productividad. Entre las innovaciones en digitalización enumeró el ticket digital, la aplicación que mide la afluencia real en los supermercados, la monitorización del servicio a domicilio o la robotización de una parte de la plataforma logística. «Pero la tecnología tiene que ir acompasada por un cambio de la cultura en la empresa y yo siempre le digo a mi equipo, menos power point y más power people», aseguró.

Insistió en que otro gran desafío para el crecimiento empresarial son las personas. En un momento en el que la economía canaria crece se está produciendo una gran paradoja: falta personal porque las empresas no encuentran entre los miles de parados los perfiles profesionales que necesitan. En este sentido, reclamó más colaboración público-privada. «Pescadero era un oficio que pasaba de padres a hijos y saber deshuesar una vaca es casi un arte, pero ahora mismo no tenemos esas escuelas, hay Formación Profesional para ser fontanero pero no para ser carnicero», lamentó. Por eso, Supermercados Hiperdino cuenta con su propia escuela. «Buscamos talento pero nos cuesta retenerlo y tenemos que lidiar, como todos, con el problema del absentismo».

Durante el debate también salió a colación otro de los grandes retos que tiene por delante la economía de Canarias: un mejor reparto de la riqueza que se haga a través de un crecimiento sostenible. El Archipiélago vive un momento dulce en lo económico, con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) por encima de la media española y unas cifras en el sector del turismo, la locomotora de la economía en las Islas, nunca vistas en cuanto a la llegada de visitantes y la facturación. El paro está en niveles de 2007, cuando aún no había estallado la crisis financiera, y la inflación parece contenida, con un dato para el mes de febrero del 2,2% acorde con la recomendaciones del Banco Central Europeo (BCE) y también por debajo de la media del país. Sin embargo, el descontento social es creciente y el debate acerca de cómo hacer llegar esta bonanza económica a las familias canarias ha pasado de las calles al sector político y empresarial.

«La principal amenaza que tenemos es ponernos de acuerdo porque tenemos diferentes formas de ver el crecimiento empresarial», concluyó María Victoria López Fuentes, vicepresidenta de la patronal hotelera de la provincia tinerfeña. En este sentido, apuntó que mientras los empresarios están preocupados en hacer frente a las deudas que contrajeron por la pandemia, por la burocracia que limita la capacidad de inversión y por la baja productividad que registran sus empresas, la administración se muestra preocupada por el descontento social, radicado en parte, en la falta de inversión pública en infraestructuras o vivienda. «Lo que tenemos que hacer es unirnos y entendernos», valoró, porque recalcó que Canarias tiene una planta alojativa de primer nivel, en la que se sigue invirtiendo por parte de los empresarios. Por lo que instó a las administraciones a «estar de la mano con nosotros, para hacer un frente común y ver qué queremos, todos juntos».

López Fuentes recalcó que Canarias sigue teniendo muchas oportunidades, pero se debe poner el foco en que el crecimiento sea sostenible, sin que esto signifique parar o bloquear la economía. En este sentido, recordó que de cada 100 euros que se producen en el sector turístico se generan 45 en otros de forma indirecta, así como 38 empleos en otras actividades por cada 100 que crea la hostelería. «El turismo es el negocio del futuro, pero en Canarias tenemos la responsabilidad de hacerlo sostenible», argumentó.

Fortalezas

En este punto, la vicepresidenta de Ashotel coincidió con lo que ya había resaltado durante su presentación en el foro el CEO de Santander España, Ignacio Juliá, en la que fue su primera visita a Canarias como directivo de la entidad bancaria. En su comparencia –que estuvo presentada por la directora territorial de Santander en Canarias, Beatriz Martínez–, destacó que el Archipiélago tiene múltiples fortalezas para seguir siendo una potencia turística de primer nivel. Pero insistió en que se debe hacer la reflexión de cómo hacerlo sostenible «para que haya un equilibrio entre desarrollo, conservación y bienestar de la comunidad». Un planteamiento que las Islas deben liderar «y servir de ejemplo» para otros territorios.

Juliá también destacó que Canarias tiene mucho más que turismo y que existen otras industrias como la de la agricultura, el comercio o la logística que deriva de la ubicación estratégica del Archipiélago. Un tejido empresarial que se enfrenta a un mundo de rápidas transformaciones e incertidumbre. La amenaza de la guerra arancelaria, los conflictos o el rearme europeo son condicionantes que planean sobre la economía mundial, pero, tal y como destacó el CEO de Banco Santander España, las empresas canarias ya han aprendido a gestionar la incertidumbre y a ser creativos en buscar soluciones, como se demostró durante lo peor de la pandemia. De esta manera, se mostró convencido que «el dinamismo y las ganas de innovar está marcando la diferencia y el éxito, y es lo que va a hacer que Canarias siga brillando en la economía española».

Y en este camino aseguró que Banco Santander estará al lado de las empresas canarias. «Para hacer las cosas fáciles, poniendo todas las capacidades que tenemos para vuestros proyectos y retos», como la transformación tecnológica, ecológica o la expansión internacional. «Vosotros los empresarios sois los que garantizan el bienestar y el progreso de las Islas, estamos en vuestras manos, pero con nuestro compromiso de seguir apoyándolos en la misión», sostuvo.

La importancia de la colaboración público-privada fue otro de los puntos en los que pivotó el foro Crecimiento Empresarial patrocinado por el Banco Santander, que fue presentado por el director de EL DÍA, Joaquín Catalán. De manera que se contó con la presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que ahondó todavía más en este aspecto . «Ahora mismo, en Canarias se ha abierto un debate social sobre la transferencia de riqueza, el empleo, la calidad de vida y el reto demográfico, ustedes como generadores de riqueza y de empleo tienen un papel protagonista», resaltó. Insistió en que foros como el organizado por Prensa Ibérica en colaboración con Banco Santander ayudan a que se abra el debate y se plantee de manera sosegada, sin posiciones dogmáticas.

Clavijo puso sobre la mesa que se debe trasladar a este aspecto también el «modo canario de hacer las cosas», que tan buenos resultados le ha dado en otros ámbitos políticos. «Cuando nos unimos conseguimos grandes cosas, consigamos también una sociedad más próspera, justa, solidaria y rica, donde lo ideal es que se reparta la riqueza y no la miseria». El presidente canario puso con su participación el broche de oro a una jornada que reunió en el Iberostar Heritage Grand Mencey a un nutrido grupo de representantes del tejido empresarial de todo el Archipiélago.