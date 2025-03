Paccari, el cacao ecuatoriano que ha seducido al Museo del Prado

El empresario Santiago Peralta no tiene dudas. Asegura que su país natal, Ecuador, cuenta con algunas de las mejores variedades de cacao del mundo. Con esta convicción fundó Paccari en 2002 junto a su mujer, Carla Barboto, para comercializar chocolates de especialidad. Actualmente la compañía vende hasta 54 variedades en 42 países, entre ellos España, con los que facturó ocho millones de euros en 2024. La empresa suma ventas de hasta 300.00 euros en España y cuenta con una colaboración con el Museo de Prado para promocionar sus productos con envoltorios de cuadros como El jardín de las delicias y El paso de la laguna Estigia.

"Ecuador tiene el 65% de los cacaos finos de aroma del mundo, pero tan solo representa el 3% de la producción global. Tenemos un gran potencial de esta materia prima en América Latina", asegura Peralta. Este empresario identifica su producto con los grandes vinos de Europa. "El Vega Sicilia es un caldo muy exclusivo, pero lo conoce todo el mundo. Con el chocolate hay mucha confusión. Parece que es lo mismo un cacao con leche lleno de azúcar que lo que nosotros vendemos", lamenta.

Trabajo con coherencia

La industria del cacao ha sido uno de los grandes motores para la riqueza de Ecuador, aunque su explotación ha estado controlada en gran parte por grupos europeos y norteamericanos. "Cuando pusimos en marcha este proyecto, nuestro objetivo era hacer las cosas de forma diferente. Queríamos hacer nuestro producto de manera orgánica y ser coherentes con los agricultores, que son nuestros compatriotas, pagándoles por su trabajo de forma justa", explica.

Una de las características que diferencia el cacao de Paccari es su apuesta por el chocolate orgánico. Todos los productos de la firma cuentan con la certificación BCorp desde 2017. Además, sus chocolates han recibido más de 400 galardones en los International Chocolate Awards. "No utilizamos químicos y nos gusta decir que elaboramos un chocolate de alta calidad del árbol a la barra. No utilizamos soja transgénica ni le ponemos leche o azúcar a nuestro producto. Para nosotros esto es algo evidente, pero hace unos 20 años no estaba tan claro", subraya el empresario. "Lo natural es que el chocolate lo elaboremos en Ecuador y no en Bélgica. Creemos que el mejor chocolate tiene que salir de América Latina. No es algo exótico, es simplemente lo más coherente", recalca Peralta.

El cacao de Paccari llegó hace una década a España: "Primero tuvimos un distribuidor en Catalunya, pero no funcionó muy bien. En este momento lo hacemos nosotros directamente: nuestro producto se puede encontrar en El Corte Inglés y ahora se puede pedir por Glovo. También es posible encontrarlo en Amazon. Además, somos el chocolate oficial del Museo del Prado", relata.

Paccari cuenta ya con algunas tiendas físicas en Ecuador. "Ojalá algún día podamos tener establecimientos también en España, donde ya comercializamos unos 10 sabores, como uno con pimentón de la Vera", prosigue. La marca está ahora centrada en dar a conocer los trucos para consumir y maridar el chocolate, al igual que se hace con los grandes vinos.

Precios disparados

En relación con la fuerte subida de precio del cacao que se ha producido en el último año, Peralta señala que el coste de esta materia prima en los mercados se ha quintuplicado. "Eso nos ha obligado a todos a subir precios. El cambio climático y la falta de incentivos para que los agricultores siembren ha originado un cuello de botella en los mercados", asegura. Peralta cree que los precios podrían estabilizarse en cinco o seis años si se aumenta la producción en todo el mundo.