CCOO aparca la negociación de un convenio regional para la hostelería

«No vamos a predicar en el desierto». Con esta frase resume el secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) en Canarias, Borja Suárez, la decisión del sindicato de aparcar, por ahora, la idea de emprender una negociación que acabara convirtiendo los convenios provinciales de hostelería en un único acuerdo marco a nivel regional. Aunque la formación sigue pensando que sería una fórmula más justa para regular las condiciones laborales del sector con más trabajadores de Canarias, en estos momentos no existe voluntad para llevarlo a cabo. «Ante la situación actual, lucharemos provincia por provincia para conseguir las mejores condiciones», valoró.

Esta fue una de las conclusiones que CCOO extrajo de la reunión que mantuvo este jueves 20 de marzo con el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez, para constituir el Comité de Huelga ante los paros que el sindicato ha convocado tanto el Jueves como el Viernes Santo. Sin embargo, Suárez se quejó una vez finalizado el encuentro de que las cuatro patronales hoteleras de Canarias no habían sido convocadas. «Entendemos que es una vulneración a una huelga convocada en tiempo y forma y una falta de respeto hacia este sindicato», aseguró y añadió que estudiarán si pueden presentar algún tipo de reclamación en el juzgado.

Por su parte, la Consejería de Turismo y Empleo, que ejerce de mediadora en este conflicto laboral, argumenta que tomó la decisión de convocar primero en solitario al sindicato para conocer su postura de manera previa y les emplazó a una nueva reunión el lunes en la que sí estarán las patronales.

De esta manera, el departamento que dirige la consejera Jessica de León ha redoblado su posición como mediador en el conflicto que azota al sector de la hostelería, debido a la división de los sindicatos. Por un lado, la Mesa de Unidad Sindical de Hostelería, solicitó la mediación de la Consejería en su reclamación que pide mejoras salariales extraordinarias para los trabajadores en un momento de facturación récord para el sector turístico. En este sentido, se concretó un calendario de reuniones a nivel provincial para abrir un proceso de negociación con las patronales. En el horizonte una posible huelga en Semana Santa que se trata de evitar, ya que aunque los sindicatos presentes en la Mesa de Unidad Sindical todavía no la han convocado, no descartan hacerlo si no se avanza de manera significativa en las negociaciones.

Por otro, la Dirección General de Trabajo media entre Comisiones Obreras y las patronales turísticas en una huelga que esta formación sí ha convocado ya para Semana Santa. ¿El motivo? CCOO decidió ir por libre hace unas semanas después de abandonar la Mesa de Unidad Sindical tras acusar de deslealtad a una de las formaciones con presencia en la mesa. En concreto, lanza sus quejas contra Sindicalistas de Base, escisión de CCOO y formación mayoritaria en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, a la que acusó de pasar propuestas incompletas a la patronal.

Una división sindical que provoca ahora una doble negociación, la que mantienen, por un lado, UGT, Intersindical, USO, FSC y Sindicalistas de Base con las patronales hoteleras de ambas provincias y la que lleva a cabo CCOO a través del comité de huelga. La próxima cita para ambos será el próximo lunes 24, cuando a las 11:00 está previsto que se reúna Comisiones Obreras con las patronales y a la 13:00 la Mesa Sindical con las organizaciones empresariales de Las Palmas.

Como telón de fondo en ambas está el fantasma de una huelga en uno de los momentos vacacionales del año por excelencia, cuando los hoteles canarios suelen estar llenos hasta la bandera. Y como principal reivindicación, la mejora de las condiciones salariales de los trabajadores de la hostelería, que han perdido poder adquisitivo en los últimos años, a pesar de que los actuales convenios de hostelería recogen alzas en ambas provincias. Sin embargo, los sindicatos las consideran insuficient, ya queue fueron pactadas atendiendo a la incertidumbre económica que existía tras el covid y creen que no están en consonancia con el momento de bonanza que vive en sector.

Pero si se quiere que no haya paros en Semana Santa parece que se tendrá que llegar a un acuerdo con ambas partes sindicales. Suárez dejó claro este martes que si el acuerdo al que lleguen en la negociación paralela a la que lleva a cabo CCOO recoge solo un alza salarial extraordinaria no la desconvocarán. «No es el único problema también hay cuestiones de salud laboral y de conciliación que se deben abordar», concretó.

