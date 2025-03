Margarita Rivas, bróker: "Hay que invertir, el dinero debajo del colchón se devalúa"

Ya son más de 38 años como bróker, habrá vivido todo tipo de crisis en primera línea. En un momento tan complejo como el actual, ¿surgen más oportunidades o más peligros?

Siempre es un momento bueno para invertir porque depende de tu perfil inversor, pero las crisis son especialmente buenas porque son las que te dan oportunidades. Hay miedo por la incertidumbre y la gente se paraliza. Las personas que conocemos los entresijos del mercado y las formas de sacar adelante cualquier situación compleja, sabemos las herramientas y las estrategias para generar mejores beneficios. La bolsa siempre es un buen momento para entrar, depende del sector y depende de tu perfil inversor, pero puedo decir con toda seguridad que las crisis son el mejor momento.

El comportamiento de la bolsa es imprevisible, pero ¿se sabe qué impacto puede tener la política arancelaria de Donald Trump?

La política arancelaria de Trump afecta muchísimo, de la misma forma que afectan muchísimo los ciclos económicos. La gente no acaba de entender que todo lo que pasa en la bolsa después afecta a la economía. Siempre es así. El impacto que tiene cualquier política económica es absolutamente increíble. Hay que estar muy al día para tratar de adelantarse a lo que puede ocurrir en el mercado y después, en la economía real. No soy tan necia como para decir lo que va a pasar, no tengo ni idea. Nadie lo sabe. Lo que ocurre es que los que no sabemos y somos honestos y lo decimos, tenemos las herramientas para adelantarnos. Sabiendo en el ciclo en el que estamos, lo único importante es seguir al precio, es sentir el mercado. El mercado todo lo exagera, las crisis y los momentos de bonanza. Por eso se producen las burbujas. La teoría cíclica te da unas herramientas para que puedas adelantarte a lo que puede pasar.

¿Qué consejo daría a alguien que quiere empezar a invertir?

Que estudie, que se prepare. La bolsa no es un juego, nunca lo ha sido. Hay que saber muy bien dónde colocar los ahorros, es un arte y hay que prepararse mucho. No te puedes guiar por lo que te dijo el vecino, lo que viste en televisión o en Tiktok, eso es una ruina segura.

¿Diversificación o centrarse en un solo sector?

Nunca hay que centrarse en un sector. La diversificación es absolutamente importante. No puedes poner todos los huevos en la misma cesta, sobre todo por el riesgo. Porque si esa cesta se cae y se rompen todos los huevos, no tienes ninguna opción. Sin embargo, al diversificar tu patrimonio, una empresa te puede ir mal, pero no todo el espectro de lo que tienes en cartera. Y la bolsa está llena de activos financieros y herramientas que te permiten operar a la baja si tú crees que el mercado va a caer o crees que estamos en un momento de miedo.

En Canarias los sueldos no son especialmente altos como para tener una gran cantidad de ahorro para invertir. ¿Es necesario tener un colchón económico para lanzarse a invertir?

Puedes invertir una cantidad muy pequeña. La bolsa y el mercado financiero no son solo para una cantidad de dinero, ni para un perfil determinado. Lo que pasa es que hay que estudiar, prepararse y si no tienes los conocimientos suficientes, tienes que preguntar a un profesional. Pero me parece gravísimo lo que está pasando en las redes sociales.

¿El qué?

Juegan con los sentimientos, con las emociones y con el dinero de personas que no tienen ningún conocimiento y les meten en criptoactivos y se quedan sin nada, son estafadores cutres. Estoy muy preocupada con esa situación porque se está extendiendo como si fuera la peste entre muchísima gente joven que quiere buscar el atajo en momentos de crisis como el actual.

¿Invertir en criptomonedas es un error?

Si alguien me pregunta por las criptomonedas lo primero que le digo es que se empiece a plantear y a estudiar qué es una criptomoneda. De dónde viene. No soy adivina, pero sí sé seguir al precio y además lo hago bastante bien. Todos los impulsos que ha tenido el bitcoin desde que salió han sido a golpe de marketing. Es una moneda virtual, está descentralizada, no está regulada. ¿Puedes pagar un piso con bitcoins? No. Con eso ya te estoy respondiendo. Me parece una auténtica locura que la gente invierta en cosas que desconoce.

La inversión siempre se ha relacionado con el riesgo. ¿Una persona conservadora puede invertir en bolsa?

Las personas conservadoras tienen espacio en este mundo. No solo tienen espacio, tienen casi la obligación porque el dinero debajo del colchón se te va a devaluar cada día con la inflación. Cada día suben los precios, todo es más caro. El inversor conservador tiene la obligación de invertir. Proteger los ahorros y rentabilizarlos. Si no haces absolutamente nada y lo tienes debajo del colchón, el dinero se le escapa entre los dedos.

Además de la falta de conocimiento, ¿cuál es el error más común que hace fracasar una inversión?

El ego a la hora de tomar una decisión. Al final tú buscas lo que te convence para comprar eso que tú crees que va a subir. Los errores más comunes y que se repiten son el miedo y la codicia. Las personas cuando hay crisis, volatilidad en el mercado, no saben para dónde va a ir y el miedo les hace vender sus activos en el peor momento de la bolsa. Y la codicia les hace perder el dinero porque piensan que va a subir eternamente y compran según las ganancias de otros cuando el ciclo está maduro. Y el mercado se da la vuelta. El miedo y la codicia, pero son inherentes al ser humano.

Ha mencionado que la cultura financiera es imprescindible, pero ¿lo es para el sistema educativo español?

El sistema educativo español es vergonzoso. La educación financiera es importantísima, casi una obligación para sobrevivir financieramente. Si no haces nada, la inflación se come el dinero. Debería estar implementado en los colegios desde los chavales. Me parece tan fundamental como saber empatizar. Imprescindible. No se trata de concienciar a la población, se trata de concienciar a los políticos para que lo incluyan en el sistema educativo.

Trabajar como bróker hace 30 años en un mundo tan masculino no debió ser fácil, ¿ahora lo es?

Siempre he vivido rodeada de hombres y yo nunca me he preocupado de si era mujer o era hombre. No me preocupaba tanto como ahora que está todo el mundo desquiciado con la igualdad. No estoy de acuerdo con el techo de cristal, con la paridad. Me da igual ser un hombre o ser una mujer. Claro que he sentido la diferencia y claro que he sentido que mucha gente no confiaba en mí porque era mujer. Lo que pasa que yo antes de gestionar patrimonios me formé durante años para saber muy bien lo que hacía. Creo en el ser humano, en la formación, en la educación, en la inteligencia. He luchado como todo el mundo, pero nunca me he preocupado de si yo estaba peor pagada o mejor porque me lo he currado lo más grande.

