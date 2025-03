Los costes laborales de las microempresas crecen un 25% desde 2021, según Cepyme

Los costes laborales subieron un 3,6% interanual a cierre de 2024 y se han incrementado hasta un 25% desde 2021 para las microempresas y un 19% en el caso de las empresas medianas, según los últimos datos reflejados en el Indicador sobre la Situación de la Pyme que elabora trimestralmente la patronal Cepyme. La organización alerta que desde 2019 han desaparecido 11.300 microempresas por los altos costes, la baja productividad y la menor rentabilidad.

"A pesar de que la situación macroeconómica es buena, para pymes no es igual. El incremento de los costes laborales para la micro y mediana empresa es desmesurado", aseguró Gerardo Cuerva recientemente en un encuentro con periodistas. "No se puede seguir el camino que llevamos. Me preocupa que el crecimiento de las ventas no sea suficiente para mantener los costes de las pequeñas y medianas empresas" aseveró.

El informe de la patronal alerta de que el incremento de los costes laborales ahonda en la vulnerabilidad de las firmas de menor tamaño, por lo que crean menos empleo que las de otros segmentos. Además, la organización asegura que la subida costes laborales no ha ido acompañada de mejoras significativas en la productividad, que sigue siendo inferior a la registrada antes de la pandemia.

La productividad media de las pymes es un 3,6% menor que en su mejor dato (103,4), correspondiente al tercer trimestre de 2022. Mientras, y pese al aumento de las ventas, la rentabilidad sigue siendo menor que la registrada en 2019. De hecho, pese a su reciente mejora, la rentabilidad bruta ajustada por inflación es un 15,4% menor que en la prepandemia en las pequeñas empresas frente al 10,4% más baja que en las medianas.

A la vista de que la rentabilidad de las empresas continúa por debajo de los niveles prepandemia, Cepyme propone que se suavicen las medidas que se traducen en alzas de costes laborales y cotizaciones y que se modulen para las empresas más vulnerables. "Medidas tales como las subidas acumulativas del salario mínimo interprofesional (SMI) o una futura reducción de jornada sin variación salarial elevarían el peso de los costes laborales en las empresas españolas en general y en las pymes en particular", señala el informe.

El documento elaborado por el servicio de estudios de la patronal también recalca que el alza de los costes laborales se ha producido a la vez que el incremento de los coste de los insumos y en un contexto de altos tipos de interés que, pese a suavizarse, brindan un entorno de financiación costosa para las empresas. Las empresas no sólo transitan por una elevada subida del componente laboral: los costes operativos de las pymes son un 24,5% mayores que a cierre de 2019, inmediatamente antes de declararse la pandemia.

En el caso de los costes operativos, durante los últimos 12 meses, la evolución fue muy similar en los tres tamaños de empresa, con aumentos del 1,2% en las microempresas, del 1,1% en el conjunto de las empresas pequeñas y del 1,3% en las medianas. Al observarse un periodo más extenso, se evidencia las diferencias por empresas. En el último bienio se observa que las microempresas acusaron un aumento del 1,2% en sus costes operativos, frente a los descensos del 0,7% y del 0,4% en los costes operativos del colectivo de empresas pequeñas y medianas, respectivamente.

Los insumos se encarecen un 34,9% a cierre de 2019

Los precios de los insumos se han encarecido un 34,9% a cierre de 2019. Los precios medios de los bienes intermedios y de la energía continúan mostrando caídas interanuales, aunque cada vez menor magnitud e influidas por el efecto escalón. En los componentes de bienes de equipo y de consumo sus precios medios aumentan, aunque a un ritmo menor. El precio medio de la energía se redujo (-1,1%) por octavo trimestre consecutivo a cierre de 2024, pero sigue siendo un 77,8% más alto que en el último trimestre prepandemia, el último de 2019.

A pesar de que el promedio ponderado de los cuatro grupos retrocede un 0,2%, la subida del coste conjunto de los insumos es del 34,9% frente al último trimestre anterior a la crisis sanitaria. Mientras, el coste de los servicios ha anotado un alza del 6,9% frente a 2019, siendo más gravoso para las microempresas (+7,4%) que para las medianas (+6,3%).

Incremento de las ventas

Las ventas de las pymes se incrementaron hasta un 5,4% en el cuarto trimestre, sellando el mayor incremento de los úlitmos siete trimestres, según los datos que maneja Cepyme. Además, si se incluyen las ventas corregidas de las variaciones de los precios, se aprecia un aumento interanual del 4,6%, que supone el mejor resultado desde diciembre de 2022.

El informe también calcula la evolución del volumen de ventas de las pymes a partir de medias móviles de cuatro trimestres, que suavizan las variaciones: la subida de las ventas de las pynmes fue el 6,2% respecto al cierre de 2019, siendo del 4,5% en las pequeñas empresas y del 4,8% en las medianas. Si se observa la variación desde el último trimestre de 2019, sí se detectan diferentes comportamientos: los volúmenes vendidos por las empresas pequeñas son un 2,5% mayores que en la prepandemia, frente al 13,9% más en las medianas.

Crecimiento del empleo más débil

El estudio recoge que los datos que compendia Cepyme evidencian un crecimiento del empleo más débil cuanto menor es el tamaño medio de la empresa, lo que justifica la preocupación por las mayores cargas laborales, fiscales o burocráticas, que se suman al engrosamiento de los costes operativos.

El incremento del empleo fue del 0,8% interanual en las microempresas, alejado de las subidas del 3,2% en las medidas y pequeñas y del alza del 6,5% en las grandes empresas. De ahí que, de los 640.600 empleos asalariados creados por el sector privado en 2024, un 66,4% provengan de las grandes empresas (425.400 empleos), mientras que del tercio restante que aportó el conjunto de pymes (215.200) el más de un millón de empresas con asalariados aportó 27.500 empleos (el 4% del total).