El presidente de Telefónica aplaza ir al Congreso para hablar de seguridad nacional

Lío en el Congreso de los Diputados a cuenta de la no comparecencia del nuevo presidente de Telefónica. La Comisión Mixta de Seguridad Nacional, con representantes de todos los partidos tanto diputados como senadores, había convocado para este jueves a Marc Murtra para informar de las líneas que seguirá como máximo ejecutivo de la teleco y que están vinculadas con la seguridad del país. El Estado español entró el año pasado como uno de los grandes accionistas de la compañía (con una participación 10%) esgrimiendo la vinculación del grupo con la seguridad y la defensa nacionales, y como respuesta a la irrupción de Arabia Saudí como nuevo socio del grupo español con un 9,97%.

El presidente de Telefónica ha declinado la invitación y ha pedido a la comisión de ambas cámaras parlamentarias posponerla hasta tener más avanzada la revisión de toda su estrategia emprendida por la compañía y que prevé tener lista para la segunda mitad del año. Telefónica ha propuesto aplazar la comparecencia al menos hasta junio, para poder explicar mejor esas líneas vinculadas con la seguridad nacional trazadas tras la “revisión estratégica” en que trabaja el nuevo equipo directivo de la compañía.

Pero el aplazamiento de la intervención del directivo ha provocado duras críticas sobre todo del Partido Popular, que era el grupo parlamentario que había solicitado la comparecencia, y más matizadas también del partido de ultraderecha Vox, frente a la comprensión mostrada desde el PSOE sobre las explicaciones ofrecidas por el directivo y por su voluntad de comparecer más adelante.

La presidenta de la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional, Edurne Uriarte (PP), ha anunciado que no se celebraría la comparecencia prevista del presidente de Telefónica, tras relatar los intercambios telefónicos y por carta con la compañía y con el directivo en las últimas dos semanas con la intención de que propusiera otra fecha para acudir a la Cámara.

El equipo de Murtra informó a Uriarte de su disposición de comparecer en junio, adelantando una primera propuesta de hacerlo en julio. A la reunión de la Comisión de Seguridad Nacional sí que ha acudido el nuevo presidente del grupo tecnológico y de defensa Indra, Ángel Escribano (a la sazón el sustituto del propio Murtra al frente de esa compañía). Este tipo de invitaciones para comparecer en comisiones parlamentarias no son de obligado cumplimiento, y no atenderlas no implica ninguna sanción, según aclaran fuentes parlamentarias.

El portavoz del PP en esta comisión compartida por las dos Cámaras, Rafael Hernando, ha criticado con dureza la decisión del directivo de declinar la invitación para este jueves, denunciando que se trata de un “desprecio a la soberanía nacional” después del “esfuerzo realizado por todos los ciudadanos españoles” por la compra de un 10% de la teleco por parte del holding estatal SEPI por cerca de 2.300 millones de euros. El PP pretende que en la próxima mesa de representantes de la Comisión de Seguridad Nacional se apruebe una nueva fecha de comparecencia de Marc Murtra con la intención de que acuda “cuanto antes”.