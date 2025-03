Juana Roig, hija del presidente de Mercadona, no entra en el comité de dirección "de momento"

A vueltas con la sucesión en Mercadona, el presidente de la compañía (tiene 75 años de edad) mantiene la misma reflexión que en estos últimos años: " Me siento física y mentalmente bien. No sé cuándo me jubilaré", ha comentado durante la presentación de los resultados de Mercadona del ejercicio 2024. Al hilo de la profunda reestructuración del comité de dirección, el timonel de la firma valenciana líder en el sector de supermercados ha asegurado que “Juana (hija de Juan Roig y responsable de Mercadona ‘Online’) no entrará en el comité de dirección, por el momento", ha zanjado el conocido empresario tras justificar la reducción del equipo directivo a tan solo seis dirigentes, frente a los 15 que tenía hace un lustro.

“Hemos hecho lo que estimamos más conveniente. Seis pueden hacerlo bien. Tiene que haber una cabeza única en compras y estas son las personas que pensamos que lo harán bien. Si hacen falta más miembros lo haremos", ha comentado Juan Roig al hilo del proceso de reestructuración de la mercantil.

Un reducido comité de dirección

Mercadona ha puesto en marca un importante proceso de reestructuración de su plana mayor con los movimientos registrados en este arranque de 2025. El ejecutivo Paco Espert, un veterano en la empresa, liderará la nueva dirección general de Compras y Prescripción de Mercadona, al asumir también el departamento de compras mar, fruta, verdura, horno y 'Listo para Comer', que hasta la fecha dirigía Rafael Berrocal, quien deja la compañía. Se trata de una macroárea en la que la firma valenciana concentra todas sus estrategias de adquisición de productos y que hasta hace un lustro estaba repartida entre varios directivos: José Miguel Fernández (transformados alimenticios), Guillermo Pérez (derivados lácteos), Teresa Pol (horno), el citado Rafael Berrocal (mar, fruta y verdura), Francis Alonso (carne, huevos y charcutería cárnica), David Cid (derivados del petróleo y multinacionales) y el propio Paco Espert (prescripción de secos). En enero de este año

Así las cosas, puestos de dirección general repartidos en 2021 entre siete personas pasan a ser ocupados por un solo directivo. Con esta nueva reducción de miembros en el comité de dirección, Juan Roig deja en seis el número de representantes en el máximo órgano de gobierno de la firma valenciana líder en España en el sector de la distribución comercial.

El tirón del canal ‘online’

El canal de ventas que va como un tiro es el de internet y “ya es muy rentable”, puntualiza Roig. La facturación de Mercadona Online se disparó también en 2024. La cadena de distribución logró unas ventas de 842 millones de euros, lo que supone un incremento del 30% respecto al anterior. Este modelo de venta, puesto en marcha hace poco más de una década, se sigue expandiendo en España en nuevas poblaciones y capitales de provincia.