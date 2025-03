La sequía y la crisis del Mar Rojo disparan el precio del café en Canarias

A primera hora de la mañana para arrancar el día o tras la comida, para evitar la siesta. El café está implantado en la rutina de muchos canarios cuyos bolsillos han sufrido en los últimos meses el encarecimiento de este producto. Según la Organización Mundial del Café el alza en el precio ha sido de un 70% en el último año. En el Archipiélago, los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre el Índice de Precios de Consumo (IPC) reflejan un aumento en el coste del 7% respecto a enero de 2024. El repunte se nota en el supermercado, pero también en el momento de pagar la consumición en el bar «de siempre». Y la explicación está ligada a las condiciones climáticas desfavorables que se han dado en los países productores de café y en la crisis en el Mar Rojo, que ha provocado que el transporte se encarezca y, por lo tanto, también los productos que viajan.

Solo basta tener nociones básicas de economía para saber qué es lo que ocurre cuando la oferta de un producto se reduce –como consecuencia del clima–, pero la demanda mundial sigue al alza. Los precios se disparan. Uno de los motivos que han provocado una menor cosecha mundial es la sequía que ha sufrido Brasil, el mayor productor y exportador de café arábica –el grano más popular–en el mundo. El país espera cosechar este año 51,8 millones de sacos de café de 60 kilos, lo que supone un descenso de 600.000 sacos (-4,4%) respecto a 2024.

Complicación extra

Y las noticias que llegan desde Vietnam, otro de los grandes productores mundiales, tampoco son positivas. La sequía y los tifones han afectado la cosecha de robusta, el segundo grano más popular en el mundo. La crisis del Mar Rojo añade una complicación extra, ya que muchos buques se ven obligados a rodear África para evitar el peligro en la zona, tomando una ruta más larga que aumenta los costes de los transportes. Y, por tanto, toda la cadena de suministros se ve afectada.

Como consecuencia de esta tormenta perfecta, el canario amante del café que hace solo unos meses pagaba el paquete de 250 gramos a 2,50 euros en su supermercado de confianza ya tiene que desembolsar una media de 3 euros por la misma cantidad de producto. Y se espera que la cosa no quede aquí y en los próximos meses llegue a costar casi cuatro.

La subida afecta especialmente a la región, ya que Canarias es una de las comunidades autónomas españolas donde más café se consume. Un estudio realizado por la empresa internacional Starbucks refleja que la media española está en 14 cafés a la semana –dos diarios– y que en Canarias la cifra llega a 15 semanales.

El alza en los precios también se nota en los bares y cafeterías de las Islas, que en los últimos meses, tras la subida del precio del café, se han visto obligados a aumentar el coste de sus productos. De media, una taza de café tiene un coste aproximado de 1,30 euros, pero se prevé que en las próximas semanas se incremente entre unos 15 y 20 céntimos. Siempre depende de cada establecimiento.

10 céntimos más

La propietaria de Eli’s Cafetería, Elisabet Dorta, lleva meses pagando más por sus pedidos de café. Solo en el último mes su proveedor le ha incrementado el coste del kilo del producto en un euro y medio, lo que ha llevado a la dueña del establecimiento ubicado en la capital grancanaria a subir 10 céntimos el precio de la bebida. «Yo siempre aviso a mis clientes de siempre para que entiendan por qué subo los precios», asegura Dorta.

La empresaria defiende que sus precios son «razonables» dentro de lo que se pide actualmente, pero reconoce que el café es uno de los productos que permiten tener más margen de beneficio. «No solo nos ha subido el café, también la leche, el azúcar, el agua y todo. No queremos subir muchos los precios para no ahuyentar a los clientes, pero un poco sí tenemos que hacerlo», lamenta.

En la misma situación se encuentra la propietaria de la cafetería Aroma de Jazmín, Buchi Ennaji, que lleva un año con su negocio y ahora se ve obligada a subir un poco el coste de sus cafés 100% arábica y ecológicos. Hace un mes su proveedor también subió sus precios, 1,30 euros más por cada kilo. «Queríamos mantener los precios por nuestros clientes, pero ya no nos queda otra, la idea es aplicar una subida de cinco céntimos para que tampoco se note mucho», explica. Además, el negocio se encuentra ubicado en una zona con muchos edificios administrativos, por lo que la mayor parte de sus clientes son funcionarios que gastan cada día en su local. «Tenemos mucha competencia alrededor, por lo que tampoco poder subir mucho», reconoce Ennaji, quien defiende que el coste de los productos se debe corresponder siempre con la calidad. «No quiero robar a mis clientes», concluye.

El dueño de La casita del Jamón, Pedro Torón, se resiste a subir sus precios a pesar de que servir cada café ahora le cuesta cinco céntimos más que antes. «Voy a intentar alargarlo lo más posible porque mis clientes vienen cada día y cada céntimo se nota», reconoce.

