Grupo Loro Parque: Un pilar en el turismo de Canarias

La historia de Loro Parque es un relato de visión, perseverancia y éxito. Lo que comenzó como un modesto jardín de papagayos en Tenerife ha evolucionado hasta convertirse en uno de los grupos empresariales más importantes del sector turístico y una pieza clave en la atracción de visitantes a las Islas Canarias. Nada más y nada menos que 3,3 millones de visitantes visitaron los parques de la compañía en 2024.

Con solo 25 empleados, 150 loros y 13.000 metros cuadrados, sus fundadores Wolfgang y Brigitte Kiessling dieron vida a un proyecto que hoy es un referente turístico global. Gracias a su apuesta por la calidad, la innovación y la sostenibilidad, lo que en sus inicios fue el hotel de 5 estrellas más pequeño de España, se transformó en un zoológico de 135.000 metros cuadrados y, posteriormente, en un grupo empresarial de prestigio internacional que integra tres parques, un hotel y un restaurante, generando empleo para más de 1.000 personas y contribuyendo significativamente a la economía de las islas.

A lo largo de más de 50 años de expansión y desarrollo, Grupo Loro Parque ha sido un motor fundamental del turismo en Canarias. Su modelo de gestión ha sido reconocido con múltiples galardones, destacando el Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial, otorgado por el Gobierno de España.

Imagen aérea de la atracción The Dragon de Siam Park. / ED

Liderazgo internacional: Elevando Canarias al mapa turístico mundial

El impacto del Grupo Loro Parque trasciende las fronteras españolas, situando a Canarias como un destino de referencia a nivel global.

Prueba de ello es el reconocimiento de Tripadvisor, la plataforma de viajes más grande del mundo, que ha otorgado en 2 ocasiones a Loro Parque y en 10 a Siam Park el prestigioso galardón Traveller’s Choice Best of the Best, posicionándolos como líderes en sus respectivas categorías. A esto se suma el prestigio del Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, que ha sido galardonado en 7 ocasiones con el premio a Mejor Hotel con Spa de Europa y el Mediterráneo por la renombrada publicación Condé Nast Johansens.

Además de su contribución al turismo de calidad, el grupo ha asumido una importante misión en la conservación de la biodiversidad a través de Loro Parque Fundación, que ha invertido 29 millones de dólares en más de 300 proyectos de conservación en todo el mundo, logrando salvar de la extinción a 12 especies de loros.

Compromiso con la sostenibilidad: Turismo responsable en Canarias

Desde su misión de ser eslabones activos en la actual protección animal y medioambiental. El Grupo Loro Parque no solo ha elevado el atractivo turístico de las Islas Canarias, sino que también ha sido pionero en el desarrollo de un turismo sostenible y respetuoso con el entorno, promoviendo valores de conservación y concienciación medioambiental entre sus millones de visitantes.

En un contexto global marcado por la crisis climática, el grupo ha implementado un modelo de eficiencia energética y gestión de recursos que lo sitúa a la vanguardia del turismo sostenible. Sus tres parques cuentan con avanzadas instalaciones de gestión hídrica, capaces de generar cientos de miles de litros de agua potable al día a partir del agua de mar: 600.000 litros en Loro Parque y Siam Park, y más de 200.000 en Poema del Mar.

Asimismo, el compromiso con las energías renovables ha permitido al grupo generar una cantidad de energía verde superior a su consumo, evitando cada año la emisión de 2.000 toneladas de CO₂ a la atmósfera.

Gracias a estas iniciativas, el grupo ha obtenido las certificaciones más prestigiosas en sostenibilidad, como el certificado EMAS de la Unión Europea, el TÜV Rheinland de Gestión de Calidad bajo las normas ISO 9001 e ISO 14001, Además, ha sido reconocido con el WAZA Sustainability Award, otorgado por la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios, que reconoció a Loro Parque como el zoológico más sostenible del mundo.

Un legado de éxito que impulsa el futuro del turismo en Canarias

La contribución del Grupo Loro Parque al turismo de las Islas Canarias es incuestionable. Su apuesta por la excelencia ha convertido a Tenerife en un destino ineludible para turistas de todo el mundo, generando un impacto positivo en la economía local y proyectando la imagen de las islas como un lugar donde el entretenimiento, la conservación y la sostenibilidad van de la mano.

Más allá de ser un motor económico, el grupo ha logrado transmitir un mensaje de respeto y admiración por la naturaleza, ofreciendo a sus visitantes una experiencia única basada en la calidad, la innovación y el compromiso con el medioambiente. Con más de medio siglo de historia, Loro Parque continúa liderando el turismo en Canarias, demostrando que es posible combinar el desarrollo empresarial con la preservación del planeta.