¿Fin de la subida del precio de los alquileres? Niño Becerra tiene la respuesta

Que los precios de los alquileres llevan demasiados meses al alza es algo que quienes buscan una opción habitacional asequible tienen más que claro.

De hecho, son muchos los jóvenes que han tenido que volver a vivir con sus padres tras un tiempo independizados o familias que no llegan a fin de mes porque el gasto fijo del alquiler les asfixia.

En las grandes capitales, como Madrid o Barcelona, es casi prohibitivo pagar una renta, pero la situación no dista demasiado en Canarias, donde siendo una de las regiones con mayor pobreza y con un salario medio más bajo, los alquileres tampoco han dejado de subir.

Santiago Niño Becerra. / Guillermo Maestre

Tanto si estás pagando una renta por una habitación o vivienda como si estás en busca de ello, probablemente te estés preguntando cuándo dejará de crecer el precio del alquiler. Pues si este es tu caso, el economista Niño Becerra te ayudará a despejar tus dudas.

Causas de los altos precios

En un hilo publicado en su cuenta oficial de la red social X, el economista explica las causas de este fenómeno de aumento de precios que está afectando a todo el país.

"Pienso que no hay burbuja en el mercado inmobiliario, lo que hay son precios desbocados porque la demanda residencial es mayor que la oferta y bastante demanda está motivada porque hay escasos lugares en los que invertir. Además, en algunos bolsillos sobra dinero", expone.

De esta manera, deja claro que el problema real es que existen más personas buscando una vivienda que las que se encuentran en el mercado.

En este caso, también se podría analizar la falta de viviendas en el mercado: ¿los propietarios prefieres destinarla a alquiler vacacional?, ¿tienen miedo a una posible 'okupación' o falta de pago y prefieren tenerlas vacías?

¿Cuándo se estabilizarán los precios?

Y, sobre el futuro del alquiler lo tiene claro:

"Los precios de venta y de alquiler dejarán de subir cuando la demanda no pueda pagar más, entonces se estabilizarán, en las nubes. El problema: que la economía se caiga, que se produzca un rosario de quiebras, que el desempleo se dispare. Entonces la impagadosidad", apunta.

Un dato a tener en cuenta es que el economista no prevé una bajada de los precios, sino que estos se estabilizarán cuando ya los inquilinos no puedan pagarlo, es decir, cuando sean lo suficientemente altos como para que ya no se pueda pagar más.

Y esto generará otro problema aún mayor: los desahucios. Así, aunque es un tema al que ya estamos acostumbrados, prevé una oleada de desahucios cuando se llegue a este punto.